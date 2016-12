A legtöbb PC-t is legyőzi majd a Samsung csúcsmobilja

Az biztos, hogy a Galaxy Note 7 fiaskója után a Samsung minden erejével azon van, hogy a következő zászlóshajója minden eddiginél jobbra sikerüljön. A várhatóan Galaxy S8 néven debütáló újdonság ezért igazi csemegékkel érkezhet majd! Ezek közül az egyik a teljes előlapot borító érintőképernyő lehet, míg a másik a bivalyerős hardver, hiszen a források szerint a nyolcmagos processzor mellé a világon elsőként 8 GB-nyi RAM kerülhet.

Emellett USF 2.1 technológiájú tárhely is lapulhat a burkolat alatt, ez gyakorlatilag kétszer olyan gyors, mint ami jelenleg a Galaxy S7-ben van, azaz a nagy fájlok írása is jelentősen kevesebb időt venne igénybe. Hovatovább, a tárhelynek nemcsak a sebessége, de a mérete is nőhet, információk szerint 256 GB-os variáns is piacra kerül majd. A telefon bemutatójára már nem kell olyan sokat várni, a dél-koreai gyártó várhatóan a februári MWC-n leplezi majd le a készüléket.