Itt a kamion, ami gyorsabb a legdrágább internetkapcsolatnál!

Ugyan napjainkban soha nem látott sebességgel internetezhetünk, azért van olyan eset, amire ezek a gyors adathálózatok sem alkalmasak. Legyen szó egy vállalat teljes adatbázisáról vagy épp fontos kormányzati dokumentumokról, az internetes adatküldés azért ilyen esetekben csak körülményesen használható. Tisztában van ezzel az Amazon is, akik nem akárhogyan oldották meg a rájuk nehezedő kihívást.

Fogtak egy kamiont, majd belegyömöszöltek annyi merevlemezt, amivel a 18 keréken goruló monstrum százezer terabyte, azaz 100 petabyte adat tárolására képes! Így a jármű nemes egyszerűséggel a világ leggyorsabb adattovábbítójává vált, hiszen ennyi adat mozgatásához még a leggyorsabb internetkapcsolat esetén is 28 évre lenne szükség, itt pedig maximum egy-két hét, míg eljut az adat egyik helyről a másikra.

Ez pedig nem piskóta, jelenleg körülbelül ötször lehetne lementeni rá a teljes internetet. Ha most nem is, később azért biztosan lesznek olyan helyzetek, amikor teljesen feltöltik majd adattal a kamion belsejét, így nyugodtan mondhatjuk, hogy az Amazon igencsak jövőálló dolgot készített. Sőt, nemcsak futurisztikus, de biztonságos is a Snowmobile névre hallgató kamion, hiszen több körös logikai és fizikai biztonsági rendszer védi az adatokat, így szinte elképzelhetelen, hogy valaki illegális módszerekkel információkhoz jusson hozzá.

