Nagyobb a baj mint hittük: 700 millió telefon van veszélyben!

Néhány nappal ezelőtt derült ki, hogy több, olcsó androidos mobil firmware-jében is egy veszélyes szoftver bujkál, amivel könnyen megfigyelhető, hogy miket csinál a felhasználó. Most azonban kiderült, hogy nemcsak az a körülbelül 1 tucat telefon érintett, hanem sokkal több készüléken is megtalálható lehet a kártevő.

Minderre a Trustlook nevű biztonsági cég hívta fel a figyelmet, akik szerint akár a 700 milliót is elérheti a potenciálisan veszélyes készülékek száma. A vállalat szerint a szoftver a hívásnapló adatait, az elküldött üzeneteket és más személyes adatokat is tovább tud küldeni, így szinte minden fontos információt kiteregethet a telefon tulajdonosáról. Az igazán megdöbbentő az, hogy ehhez nem kell eldugott sufni boltban egy ismeretlen márka telefonjára befizetni, több neves cég, mint például a ZTE vagy a Lenovo is érintett az ügyben. A fertőzött márkák listáját itt találod.