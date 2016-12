Androidos mobilod van? Ennek örülni fogsz!

Igazán hasznos frissítést eszközölt a Play Áruházban a Google. Mostantól ugyanis átlagosan 65%-kal is kevesebb adatforgalmat generál egy új frissítés letöltése. Mindez úgy történhetett, hogy egy új tömörítési eljárást vezettek be, így az alkalmazások telepítőfájljának mérete jelentősen lecsökken, egyes esetekben akár 92%-kal is!

Ennek a hátránya, hogy így durván kétszer annyi ideig tart majd a telepítés, hiszen a kicsomagolás lényegesen több időt vesz igénybe. A Google ezt azzal orvosolja, hogy csak a háttérben letöltött frissítéseknél alkalmazza majd ezt a módszert, az újonnan telepített programoknál a régi metódust használják majd, így azok továbbra is gyorsan települnek majd.