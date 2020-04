A LEGO Csoport és a Nintendo betekintést enged az új és izgalmas LEGO® Super Mario™ részleteibe

A LEGO Csoport bejelentette, hogy mától előrendelhető a LEGO® Super Mario™ „Mario kalandjai” kezdőpálya szett.

A rajongók most bebiztosíthatják maguknak a várva várt új termékcsaládot, amely a Nintendóval kötött különleges együttműködés eredménye. Az új LEGO Super Mario termékvonal tartalmaz egy interaktív LEGO Mario figurát, ami LEGO kockák segítségével a valóságban megépített pályákon gyűjti az érméket. Nem videojáték, és nem is hagyományos LEGO kockákon alapuló készlet, amely teljesen megváltoztatja azt, ahogy a fizikai világban játszhatunk a Super Marióval, miközben igazi LEGO élményt ad.

Jonathan Bennink, a LEGO vezető tervezője elárulta, hogy a rajongók a LEGO Super Mario izgalmas világának felfedezését a Mario kalandjai kezdőpályával tudják elkezdeni. Ez a kezdőpálya szükséges a LEGO Super Mario világába történő belépéshez, és alapja a további kiegészítő szetteknek. Emellett tartalmaz hét akciókockát is, amelyek segítségével különböző dolgokat lehet csinálni a LEGO Mario figurával – ezek szintén csak ebben a szettben találhatók meg.

A LEGO Mario figura szeme, szája és hasa helyén LCD kijelzők találhatók, amelyek különböző módokon reagálnak a mozgásra, színekre és az akciókockákra. Tartalmaz egy hangszórót is, amely a videójátékból ismert ikonikus hangokat és zenét játssza.

„A Super Mario újra és újra felbukkant az idők során, mindig az adott időszakban népszerű megjelenési formában”

– mondta Takashi Tezuka, a Nintendo játék producere és igazgatósági tagja.

„Hálás vagyok, hogy ebben a LEGO Csoporttal közös projektben Mario kiugrik a játékkonzolok és az okoseszközök digitális világából, és egy újfajta Mario játékot kelthetünk életre a fizikai világban. Izgalmas arra gondolni, hogy a LEGO Mario valódi barátjává válhat a gyerekeknek, amellyel a saját Mario világukban játszanak.”

A hat év feletti gyerekek pályákat építhetnek és önállóan játszhatnak, az akciódús kihívások pedig az interaktív élmény mellett kreatív szórakozást nyújtanak. A LEGO Mario virtuális érméket gyűjt, ahogy végigfut és ugrál a pályán – a kezdőcsőtől, a LEGO kockákon, és felhőn át, egészen a célig – s közben megküzd Goombával és Bowser Jr.-ral.

A kezdőpályát LEGO Super Mario kiegészítőkkel is tudjuk kombinálni, amelyek mind különböző kihívásokat és karaktereket rejtenek. Ezekkel akár közösen is játszhatunk a barátainkkal, vagy egymás ellen. Az első kiegészítő szettek – amelyeket szintén most mutatnak be – A Piranha növény erőcsúszdája és Az utolsó csata Bowser kastélyában kiegészítő szett. Mivel a termékek önálló részekből állnak, a rajongókon múlik, milyen LEGO pályán szeretnék életre kelteni Mariót.

A rajongók a LEGO Csoport ingyenes LEGO® Super Mario™ applikációját is szeretni fogják, amely tovább fokozza a fizikai játékélményt. Nyomonköveti a pontok állását, ezzel is bátorítva a folyamatos újjáépítést, valamint az építés megkönnyítéséhez digitális építési útmutatókat tartalmaz zoomolási és forgatási lehetőségekkel. Az alkalmazás emellett más kreatív lehetőségeket is ad az építéshez és a játékhoz, valamint biztonságos fórum, hogy megosszuk az ötleteket a barátainkkal.

A LEGO Csoport és a Nintendo az újdonságokat egy videóban is megosztotta https://youtu.be/OXGX1-BJFpQ), amely a LEGO Super Mario weboldalon is elérhető: www.LEGO.hu/SuperMario

„Boldogan látjuk a világ minden pontjáról érkező reakciókat a LEGO Super Mario kapcsán”

– mondta a LEGO Super Marióról Jonathan Bennink, a LEGO vezető tervezője.

„A rajongók alig várják, hogy még többet tudhassanak meg, így örömömre szolgált, hogy számos új részletet oszthattunk meg erről az izgalmas együttműködésről. A közös munka a LEGO építési élmény újragondolásához és egy teljesen új játékmódhoz vezetett, amit a szeretett videojáték ikon, a Super Mario ihletett. Alig várjuk, hogy lássuk a rajongók kreativitását, ahogy próbára teszik egymást ezzel a rendkívül magával ragadó közös játékélménnyel.”

A teljes LEGO Super Mario választék 2020. augusztus 1-jén jelenik meg, de a rajongók előrendelhetik a LEGO® Super Mario™ Mario kalandjai kezdőpályát a www.lego.com/supermario-startercourse weboldalon és egyes viszonteladóktól világszerte.

A kezdőpálya ajánlott fogyasztói ára 18 990 Ft, míg a két kiegészítő készlet ajánlott fogyasztói ára A Piranha növény erőcsúszdája kiegészítő szett esetében 9 990 Ft, Az utolsó csata Bowser kastélyában kiegészítő szett esetében pedig 35 990 Ft.