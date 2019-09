Óriási érdeklődéssel zárult a V4 Future Sports Festival

A V4-ek küldöttjei és a meghívott sztárcsapatok két kiemelt játékban, míg a esemény látogatói négy másik játékban mérhették össze erejüket a rendezvény 350.000 euros összdíjazásáért.

A rendezvény hatalmas sikerrel zárult, hiszen a tavalyi rekordot megdöntve, két nap alatt több mint 21 ezren látogattak ki a helyszínre, és a még nem összesített statisztikák szerint több mint kétmillióan voltak kíváncsiak az élő közvetítésekre 6 különböző nyelven.

A V4 Future Sports Festival nagyközönség számára nyílt programját a szeptember 20-án megrendezett V4 Future Sports Conference nyitotta. A régiós e-sport szakmai konferencia legfőbb eredménye a V4 e-sport koalíció megalakítása, amelynek célja hosszútávú stratégiai együttműködés a V4 országok e-sport szövetségei között.

A hétvégén a színpadi versenyekkel folytatódott a fesztivál, ahol az Egymillióan a magyar esportért Egyesület két kiemelt sportágban (CS:GO, Fortnite) hirdetett versenyet, amelyre a négy országból online selejtezőkön keresztül lehetett bejutni – kivétel a Counter Strike:Global Offensive játék, amely európai selejtező ágával a kontinens többi csapata számára is lehetőséget biztosított.

A további 4 sport szimulációs játékokban (Gran Turismo Sport, Tekken, NBA2K20, FIFA) meghirdetett verseny különlegessége volt, hogy amatőr játékosok is megmérettethették magukat a különböző játékokban, ahol a Gran Turismo tíz helyszíni döntőse közül három magyar játékos is dobogóra állhatott, így sorrendben Blazsán Patrik, Báder Benjamin, illetve Tápai Ádám végzett az élen. A Tekken 7 versenyzői közül első helyen Maciej „Why” Stegienko, második helyen Bodor „Rich” Richárd és harmadik helyen Kokics „Flow” Imre végzett. Így az NBA 2K20 és Fifa mérkőzések nyerteseivel kiegészülve ők is kivehették a részüket a helyszíni versenyek 20 ezer eurós összdíjazásából.

A V4 Royale Fortnite versenyében szlovák játékosok vitték a prímet: a V4 regionális bajnokság iG.Fennix (Tomas Hutnik) és churaq iG.Dext (Norbert Paulovcak) szlovák páros győzelmével ért véget. A magyar sikernek is örülhettek a szurkolók, hiszen Mészárics Martin – PyKo & Kalauz Milán – Nova párosa a képzeletbeli dobogó második helyére állhattak fel.

A kvalifikációs szakaszt követő kétnapos megmérettetés legnagyobb érdeklődéssel várt és követett sportneme egyértelműen a CS:GO volt, amelynek minden fordulója a legnagyobb V4 Esports arénában kapott helyet. A szervezők a régió döntős csapatai mellet több, világszinten a top20-ba tartozó, vagy a V4 országokhoz valamilyen formában kötődő formációt is meghívtak a rendezvényre. Ilyen volt az elődöntők során meglepő vereséget szenvedő Made In Brazil (MIBR) csapata vagy az elődöntőben búcsúzó svéd Ninjas in Pyjamas alakulata.

A tavalyi évben a virtus.pro az egyik legismertebb játékos, Pasha vezényletvétel a második helyig jutott. Bár Pasha idén is ellátogatott a rendezvényre, ezúttal csak a lelátóról buzdította volt csapatát, hiszen karrierje utolsó mérkőzését a tavalyi V4 Future Sports Festen játszotta a Mousesports formációja ellen.

A teltház előtt megrendezett finálét dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter nyitotta meg. Hihetetlenül szoros küzdelemben végül a dán Tricked Esport vihette el trófeát, ez azonban egészen a harmadik kör legvégéig kérdéses volt, a Virtus.pro csapata a kezdeti hátránya után ugyanis nagyon gyorsan kezdte behozni lemaradását. Az összesen több mint három órás izgalmas mérkőzés utolsó körét végül 16-11-re nyerte a fiatal játékosokból álló Tricked Esport formációja, akinek egyik tagja, Bubzkji vihette haza a torna legjobb játékosának járó címet.

Az Egymillióan a magyar esportért Egyesület mindössze néhány hónap alatt világszínvonalú infrastruktúrát telepített a Hungexpó pavilonjaiba. Az építés során 340 m2 LED kivetítőt és közel 1 km optikai és 4,5 km UTP kábelt helyeztek ki, a Fortnite versenyekre pedig összesen 100 számítógépből álló hálózatot telepítettek egy négyemeletes színpadtérre. A V4 Future Sports Festival teljes versenyporgramja 6 játékban 8000 ezer nevezést regisztrálhattak a szervezők.

Az esemény látogatói számára a mérkőzések élményén kívül számos különlegességet tartogattak a szervezők: a PlayIT Show partnerségével expo és játékosvásár vaárta a videojátékok szerelmeseit, ahol az érdeklődők a retro játékoktól a legújabbakig mindent kipróbálhattak: egy külön versenysorozatban a leghíresebb futball szimulátor, a Fifa generációk különböző változatát kipróbálhatták, míg két standdal arrébb már a legmodernebb VR-technológiákkal találkozhattak.