Kockák fel a székből: 5 turisztikai program Budapesten, amiket nektek találtak ki

Összegyűjtöttünk öt szuper programot, amit geekként is érdemes végigjárni, ha egy kis „kütyübolond” kikapcsolódásra vágyunk, vagy az ide látogató külföldi ismerőseinket szeretnénk lenyűgözni.

Utazz vissza az időben!

Sajnos az időutazás még nem lehetséges, de a VR Tours segítségével szó szerint a szemünk előtt elevenedhetnek meg a város legfontosabb történelmi eseményei, hisz a virtuális valóságnak hála újraélhetjük az UNESCO Világörökség részét képző Budai Vár történelmét. A másfél órás városnéző túra során a speciális szemüvegek segítségével 360 fokos virtuális valóságban figyelhetjük, ahogy a szemünk előtt kel életre a történelem, a középkortól kalandozva egészen az 1956-ban zajló eseményekig. Így garantáltan nem lesz unalmas a történelem!

Művészet másként

A tavaly ősszel újranyitott Szépművészeti Múzeum nem csak az épület impozáns mivolta és az itt megtekinthető műalkotások miatt lett az utóbbi időben az egyik legkedveltebb múzeum a fővárosban, de a januárban átadott Magic Wall, azaz a 21 kijelzőből álló, 15 méter hosszú, érintőképernyős LCD-fal is sokakat vonz. A Márvány Csarnokban található eszköz a világ legnagyobb múzeumi LCD-fala, egyszerre 30-40 látogatható is böngészheti interaktív módon a 300 műtárgy adataiból álló tudástárat.

Reggeli robotokkal

A robotika szerelmeseinek sem kell messzire menniük egy egyedülálló élményért, hisz már Budapesten is találkozhatnak robotokkal. A technológiai újításoknak hála robotok a felszolgálók az Enjoy Budapest Cafeban, ahova egy finom kávéra, egy kiadós reggelire vagy a városi barangolás után egy hűsítő sörre is betérhetünk. Sőt még szelfizni is lehet a robotpincérekkel!

Irány a gamer bárok egyike!

Budapest egyik legnagyobb gamer bárja, a Vault 51 a játékok szerelmeseit több mint 160 társasjátékkal várja, többek között a Catan Telepeseivel vagy akár a Star Wars Rebellionnal is el lehet itt ütni az időt. A kézműves sörök kortyolgatása mellett gamer PC-k is rendelkezésünkre állnak, de a virtuális valóság birodalmában is elveszhetünk, sőt az XBox és Playstation rajongói is találnak kedvükre valót. Hab a tortán a Super Nintendo, így a retró játékok szerelmesei sem csalódnak, őket várja a múltidéző játékhős, Mario.

ScreenX – a mozizás techélménye

Az elmúlt években a mozizás élménye is hihetetlen módon fejlődött, gondoljunk csak arra, hogy nemrég még mekkora újdonságnak számított az IMAX vagy a 4DX. Tavaly már hazánkban is elérhetővé vált a ScreenX technológia, melynek lényege, hogy a moziteremben a szemközti vászon mellett a terem két oldalsó falára is speciális vásznakat helyeztek, így 270 fokos moziélményt biztosítva. Az egymással összekötött, 5 vetítőgép által sugárzott képek megjelenése az emberi szem látását utánozzák, így áll össze a film panorámanézete. Egy biztos, garantáltan újfajta élmény így a mozizás, szóval aki egy kis borzongásra vágyik, az szeptember 5-től megnézheti az Az – Második fejezet című horrort.