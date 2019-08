Európában is bemutatkozik a Samsung CRG5 gaming monitor

A monitorokat a Gamescom 2019 kiállításon is megtekinthették az érdeklődők.

„A gaming területe gyors ütemben fejlődik, ezzel együtt pedig a játékosok elvárásai is egyre nőnek. A gamer monitor iparág egyik vezető szereplőjeként folyamatosan keressük azokat az innovatív megoldásokat, amelyekkel a lehető legjobb játékélményt biztosíthatjuk a felhasználók számára. Az CRG5 240 hertzes, ívelt, G-Sync kompatibilis RapidCurve™ kijelzője úttörő az iparágban és teljesen új játékélményt nyújt a gamerek számára.„

– mondta Seog-gi Kim, a Samsung Electronics Kijelző üzletágának ügyvezető alelnöke.

A Gamescom a világ egyik legjelentősebb gaming eseménye, így a Samsung számára kiemelten fontos, hogy itt is bemutassa legújabb fejlesztéseit. Ennek megfelelően a vállalat standja idén a tavalyihoz képest kétszer nagyobb területen, összesen 500 négyzetméteren várta az érdeklődőket. A CRG5 mellett a látogatók kipróbálhatták a gyártó egyéb újdonságait, valamint a Space Gaming monitort (SR75Q) és a szuper ultra széles CRG9 49 colos gaming monitort is.

CRG5: A vállalat első 240 hertzes, ívelt kijelzős monitora

A 27 colos, 1500R ívű CRG5 monitor a villámgyors, 240 Hz frissítési rátának és a RapidCurve™ technológiának köszönhetően minimálisra csökkenti a kijelző válaszidejét, miközben akadásmentes képet és lenyűgöző játékélményt biztosít. A 240 Hz frissítési rátával a kijelző gyorsan és akadozásmentesen jeleníti meg még a legyorsabb váltást is, miközben az 1500R mértékű ívelés eredményeként egy pillantással belátható a teljes képernyő.

Annak érdekében, hogy megszűntesse a szakadozást, akadozást és képkésést, a készülékben az NVIDIA G-Sync megoldása szinkronizálja a grafikus vezérlő központi egységét (GPU) és a panelt, így a gamereknek kivételesen dinamikus és zökkenőmentes full HD játékélményben lehet részük.

“Minden jó gaming PC kivételes monitort érdemel. A Samsung első NVIDIA G-SYNC kompatibilis monitora, a C27RG5 egyet jelent az akadozásmentes, lenyűgöző játékélménnyel azon felhasználók számára, akik rendelkeznek GeForce GTX 10-es, GeForce GTX 16-os, vagy GeForce RTX 20-as videókártyával”

– mondta el Vijay Sharma, az NVIDIA G-SYNC termékmenedzsment vezetője.

A lenyűgöző 3000:1-es kontraszt aránnyal a Samsung legújabb ívelt kijelzőjű gamer monitora mélyebb fekete és fényesebb fehér színeket jelenít meg, így még a legsötétebb és legvilágosabb jeleneteknél is elképesztően részletgazdag a kijelző képe. A CRG5 ívelt VA panelje kiválóan alkalmazkodik a játékos látóteréhez, hogy a fokozott figyelmet kívánó játékelemeknél is segítse a koncentrációt.

A Samsung CRG5 monitor keret nélküli kialakítása nagyobb képernyőméretet biztosít, a stabil Y

állvány és a játékok stílusához alkalmazkodó On Screen Display (OSD) menü pedig minden játékkörnyezethez illeszkedik. A CRG5 ezzel együtt több különböző gaming módot is kínál, amellyel a felhasználó még kényelmesebben koncentrálhat a játékra. A Game Mode egy olyan választható beállítás, amely automatikusan kontrollálja az optimális fekete gamma szintet, a kontrasztot, az élességet, és a megfelelő színeket az éppen aktuális játékhoz. Az Alacsony bemeneti késleltetés mód (Low input Lag Mode) a lehető legkisebbre csökkenti a késleltetést a játékos bemeneti egysége és a kijelző között, míg a Célkereszt funkció (Virtual Aim) növeli és elősegíti a pontosságot az FPS típusú játékoknál. A Szemkímélő mód szabályozza a képernyő kékfény kisugárzását, hogy hosszú időn keresztül is kényelmes játékélményt biztosítson.

Space Gaming Monitor: Vedd vissza a játékteret!

Az először a 2019-es Gamescomon bemutatott 32 colos Space Gaming Monitor (SR75Q) szupergyors, 144 hertzes frissítési rátával és AMD Radeon FreeSync-kel érkezik. A 144 hertzes frissítési ráta minimalizálja a válaszidőt és az elmosódást, míg az AMD FreeSync szinkronizálja a kijelző és a videokártya frissítési rátáját, így érve el a lehető legsimább, szakadozás- és akadásmentes játékélményt.

A Space Gaming Monitor 32 colos, QHD (2560 x 1440) felbontással érhető el. A Samsung elismert, helytakarékos formatervezésének köszönhetően a készülék közvetlenül a falhoz tolható, így nem foglal felesleges felületeket. A Space Gaming Monitor mindemellett szükség esetén könnyen előrébb húzható és a játékos igényeinek megfelelő, kényelmes pozícióba állítható (akár teljesen az asztalhoz simulva), így biztosítva páratlan rugalmasságot a megfelelő gamer környezet kialakításának érdekében.

A könnyen elrejthető táp-, és HDMI Y kábelek megszűntetik a kábelrengeteget és garantáltan nem gubancolódnak össze, így engedve át a játéknak a teljes teret. A monitor a három oldalán keret nélküli kialakításának köszönhetően a lehető legtöbbet mutatja a játékból. A Space Gaming Monitor beépített rögzítővel érkezik, így bármilyen asztalra könnyen és gyorsan felhelyezhető.

CRG9 49 colos gaming monitor: Ultraszéles képernyő duál QHD felbontással

A CRG9 49 colos monitor, amely elnyerte a 2019-es CES kiállítás legjobb innováció díját számítógépes perifériák termékkategóriában, valamint kitüntetett minősítést kapott gaming kategóriában, számos prémium funkcióval érkezik. Ezek többek között a HDR 1000 technológia, valamint a duál QHD (Quad High Definition) felbontás (5,120 x 1,440), amely megegyezik két darab, egymás mellé helyezett 27 colos, 16:9 képarányú monitoréval, a zavaró kávák nélkül. A valósághű látvány érdekében a CRG9 a 95%-os DCI-P3 színtérnek köszönhetően közel egymilliárd szín megjelenítésére képes, az 1000 nites fényesség érték pedig lehetővé teszi, hogy a kép legvilágosabb és legsötétebb részei is hihetetlenül részletgazdagok legyenek.

A CRG9 120Hz frissítési rátájának köszönhetően minimalizálja az akadozást és elmosódást. A készülék AMD Radeon FreeSync™ 2 HDR technológiával érkezik, amely csökkenti a kép akadozását, szakadozását és a válaszidőt, ezzel biztosítja a zökkenőmentes játékot. A Célkereszt funkció (Virtual Aim) növeli és elősegíti a pontosságot az FPS típusú játékoknál, a monitor ívelt kialakítása pedig ultraszéles látómezőt biztosít a lenyűgöző játékélmény érdekében.

A Samsung CRG5 és CRG9 49” és a Space Gaming monitorok szeptember végén érkeznek Magyarországra.

A vállalat legújabb gaming monitorairól a https://displaysolutions.samsung.com/gamescom2019 oldalon érhető el bővebb információ.