Nem kímélik a gamereket: Itt a legújabb Dell és Alienware élmény

Az Alienware és a Dell a Computex 2019 kiállításon bemutatta gamer portfóliójának legújabb tagjait.

Az új Alienware m15 és m17, illetve a Dell G3 15 a vállalat első olyan gamerlaptopjai, amelyek az új dizájnelemek mellett a PC-s játékélményt felpörgető processzorokat kaptak. A képet két Alienware márkájú headset és több olyan kijelzőtechnológia teszi teljessé, mint például az alacsony kékfényt kibocsátó képernyő. Mindemellett az oktatás területén új esportberuházásokat is bejelentett a vállalat.

Vékonyabb és erősebb Alienware m15 és m17 laptopok

Az Alienware bemutatta eddigi legvékonyabb, 15 és 17 colos, 2,13 kg, illetve 2,63 kg* kezdősúlyú gamerlaptopjait, az újratervezett Alienware m15 és m17 modelleket, amelyek fejlettebbek és erősebbek az elődeiknél. Az új számítógépek a CES-en bemutatott Legend dizájn mellett minden eddiginél kifinomultabb megoldásokra épültek.

Az Alienware m15 és m17 olyan játékosoknak készültek, akiknek fontos a mobilitás, de nem kötnek kompromisszumot a kiemelkedő teljesítményt illetően, amelyről az Intel processzorok és NVIDIA GPU-k gondoskodnak. Számos kijelzőtechnológia javítja a játékélményt. Az m15 a világ első Tobii szemmozgás-figyeléssel rendelkező 15 colos, az m17 pedig a világ első Eyesafe®-kijelzős laptopja, amely az élénk színvilág megtartása mellett is kevesebb kék fényt bocsát ki. A játékosok ezenkívül az újonnan elérhető OLED-kijelzők 144 Hz-es és 240 Hz-es verziói közül választhatnak. A hűtésteljesítmény javítása érdekében a legújabb Alienware-ek Cryo-Tech 3.0 új, optimalizált hőmodulos kialakítást kaptak, amely 20 százalékkal növeli a légáramlást az előző generációs m15 laptophoz, és 25 százalékkal az előző m17 modellhez képest. A további dizájnelemek közé tartozik a teljes magnézium ház, a lekerekített él, a keskeny keret, az átalakított billentyűzet, a precíziós üveg érintőpad, a kizárólag SSD-alapú tárolás és a billentyűzetenkénti RGB LED AlienFX világítás.

Belépő játékélmény: Dell G3 15

A G sorozat elsősorban azokat a játékosokat célozza, akiknek ez lesz az első gamerlaptopja. Az idei Computexen bemutatkozó Dell G3 15 még többet nyújt, miközben az ára továbbra is versenyképes marad. A megfelelő erő és teljesítmény érdekében az új Game Shift szolgáltatás egyetlen gombnyomással engedélyezi a maximális ventilátor-fordulatszámot, hogy a processzorteljesítmény az intenzív játék során is optimális legyen. A 15 colos G3 a külseje is megnyerő: vékony és karcsú ház, vékony keret, a játékosoknak szánt, opcionális 144 Hz-es kijelzővel és 4 zónás RGB-háttérvilágítású billentyűzettel is elérhető. Az új, S ívű kialakításnak köszönhetően pedig nagyobb méretű portok is elférnek a hátoldala közelében.

Kiemelkedő teljesítmény

A 9. generációs Intel Core mobile CPU-k asztali számítógéppel összemérhető teljesítményt nyújtanak a gamer- és alkotói laptopokban: akár 5.0 GHz Turbo órajelen 8 magot és 16 szálat működtetnek. Megállják a helyüket a teljesítményigényes AAA-játékokban és a nagy terhelést jelentő kreatív szerkesztési és renderelési munkafolyamatokban, akár utazás közben is. Ezt kiegészítik a lenyűgöző grafikus teljesítményt nyújtó, választható NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, RTX 2060, 2070 vagy 2080 videokártyák. A mindehhez elérhető HyperEfficient VR technológia akár 8 fázisú grafikus feszültségszabályozást és 6 fázisú processzor-feszültségszabályozást kínál a hosszabb ideig tartó csúcsteljesítmény érdekében.

Két egyedi Alienware audioeszköz

Az Alienware bemutatta a játékosoknak tervezett vezetékes headsetjeinek új generációját – az Alienware 7.1 Gaming Headsetet és az Alienware Stereo Gaming Headsetet.

Az új fejhallgatók nagy érzékenységű, kézileg hangolható driverrel rendelkeznek, amelyek előre behangoltan vásárolhatók meg a tiszta hangzás érdekében. Mindkét modell fülpárnái műbőrből, sportruházati szövetekből és memóriahabból állnak, amelyek zajszűrő tulajdonságaik mellett hozzájárulnak a csúcsminőségű hangélményhez. A szövet fejpánt optimális szellőzést, kényelmet és zajszűrést biztosít, és rejtett elemek segítségével a fülhallgatók mérete is állítható, a boommikrofon pedig visszahúzható. Egy-egy ilyen headset viselése még a maratoni játékmenetek során sem válik kényelmetlenné, ráadásul elegáns, egyedi Alienware Legend dizájnnal rendelkezik.

Eyesafe® kijelző alacsony kékfény-kibocsátással

A 17 colos Dell G7 és az Alienware m17 laptopok rendelhetők elsőként a kék fény kibocsátásának csökkentésére optimalizált Eyesafe® kijelzővel. Júniustól már elérhető az Alienware Area-51m modellhez is, az azt követő hónapokban pedig a teljes Alienware-kínálathoz.

Az Eyesafe® úgy csökkenti a nagy energiájú kék fény kibocsátását, hogy közben nem rontja a színtartományt. A megoldás a káros kék fényt szelektíven, már a forrásnál csökkenti, és szétszórja a fényspektrumban. A játékosok sok időt töltenek a képernyő előtt, és egy átlagos kijelző esetében a tartós kékfény hatása egészségügyi következményekkel járhat, ami lehet szemszárazság, irritáció, alvászavar, homályos látás, csökkent figyelem és koncentrációzavar1.

Az esport élményét az oktatási intézményekbe

Az Alienware befektetőként, képviselőként és rajongóként már régóta szerves része az esportot űző közösség életének, valamint a versenyzők és profi játékosok egyik kedvelt választása világszerte. Ahogy az esport népszerűsége egyre nő, az egyetemek kezdik felismerni az erre a területre specializálódott technológiai tanácsadók szerepét és a megoldások előnyeit, így azért, hogy az esportot beilleszthessék a tananyagba a Dell Technologieshoz fordulnak segítségért. A National Association of Collegiate Esports szövetség által kiadott adatok alapján az érdeklődés egyre nagyobb. A szövetségnek több mint 130 felsőoktatási intézmény a tagja, több mint 475 egyetemnek van esportklubja, és Észak-Amerikában már 800 középiskola tagja a High School Esports League szervezetnek, amellyel a tanulók és az intézmények számára is számos lehetőség nyílik meg.

A Dell Technologies elkötelezetten támogatja a technológiai műveltség terjedését a fiatalok körében, ezért teljes körű megoldásokat kínál az Egyesült Államok oktatási intézményeinek. A cél, hogy az iskolák egyetemi esportküzdőtereket alakíthassanak ki, esportklubokat indíthassanak vagy olyan többcélú termeket építhessenek, amelyekben az oktatást, a tanulást és az esportot is támogató környezet teremthető meg. Akár Alienware-eken versenyeznek, akár Dell Precision munkaállomásokon terveznek játékokat, az esport lehetőséget biztosít a tanulóknak olyan kulcsfontosságú képességek fejlesztésére, mint az együttműködés, a stratégia, a kommunikáció vagy a kritikus gondolkodás. Ezek a valóéletben is jól használható készségek segítenek felkészíteni a diákokat a digitális korszak karrierlehetőségeire.