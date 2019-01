Gamer nyálcsorgatás indul: Megérkeztek a legújabb Dell Alienware cuccok

Az idei Consumer Electronics Show (CES) kiállításon a Dell és az Alienware egy sor innovációt jelentett be. Csúcsminőségű, vékony, könnyű és megfizethető gépeket az amatőr és a profi játékosok számára – a növekvő PC-s gamerpiac igényeinek kielégítése, valamint a személyre szabottabb és elérhetőbb játékélmény érdekében.

„Az idei CES-en büszkén mutattuk be igazán úttörő termékeinket, következő generációs szoftvereinket és stratégiai partnereinket, így még tovább bővíthetjük a PC játékosok táborát és hozzájárulhatunk az iparág fejlődéséhez. A Legend dizájn a válasz a játékosok közösségéből érkező, „többet és jobbat” követelő kérésekre, az új G sorozatú laptopokkal pedig a számítógépes játékok hozzáférhetőbbé válnak mindazon játékosok számára, akik nagy teljesítményt keresnek, megfizethető áron”

– mondta Frank Azor, az Alienware, a G Series és az XPS alelnöke és ügyvezető igazgatója.

Az új kaland: Alienware Legend

A teljesen új dizájnvonal, az Alienware Legend bemutatásával a CES 2019 kiállítás mérföldkőnek számít az Alienware számára. Az új koncepció merészen eltér a jelenlegi formavilágától és az iparágra jellemző egysíkúságtól, így új etalont jelent a játékosoknak a teljesítmény és a funkcionalitás tekintetében egyaránt.

Az Alienware Legend hű a márka fő tervezési irányelveihez, a sci-fi-kultúrából induló gyökereiből és korai indusztriális dizájnjából táplálkozik, így kiemelkedik a versenytársak tömegéből. A Legend dizájn elhozza a legmodernebb hőelvezetési és hűtési technológiákat a hosszú távú túlhajtás (overclock) érdekében, valamint továbbfejlesztett AlienFX-világítással és ultravékony képernyőszegélyekkel rendelkezik. Az új „háromcsuklós pántos” kialakítás csökkenti a méretet és egy tartósabb struktúrát eredményez, így tökéletes játékélményt biztosít. A Legend két válaszható – a Lunar Light (Holdfény) és a Dark Side of the Moon (A Hold sötét oldala) – színben érhető el, így a játékosok még jobban kitűnhetnek a versenytársak tömegéből.

A világ legerősebb gamerlaptopja: Alienware Area-51m

Az Alienware Area-51m a világ legerősebb gamerlaptopja, és az első, amely az új Legend arculattal rendelkezik. Majdnem húsz évvel azután, hogy az Alienware bemutatta első játékoslaptopját bővíthető grafikus kapacitással – amely teljesítményével a kritikusok elismerését és több díjat is bezsebelt –, a vállalat büszkén mutatja be a cserélhető videókártyával és processzorral rendelkező második zászlóshajóját.

Az újraalkotott Area-51m a legerősebb bővíthető gamerlaptop, amely valaha is készült. Ez az első és egyetlen laptop 9. generációs, 8 magos asztali processzorral, 64 GB memóriával, 2,5 Gbps sebességű Ethernet-technológiával, cserélhető grafikus kártyával és asztali processzorral, valamint 17 colos, keskeny szegélyű, 144 Hz-es Alienware-kijelzővel. Az Area-51m a legmodernebb hőelvezetési és hűtési technológiákkal rendelkezik, a teljesítménye elődjénél 50 százalékkal nagyobb, térfogata pedig 32 százalékkal kisebb.

Az Alienware legújabb mobil játékélményt kínáló gépe, az új Area-51m a játékhoz szükséges kellékek egész tárházát biztosítja, például a Tobii szemkövető technológiát és a legújabb Alienware Command Centert.

Hordozhatóság a fókuszban: Alienware m15 és m17

Az Alienware nemrégiben mutatta be legvékonyabb és legkönnyebb 17 colos játékoslaptopját, az új Alienware m17-et, amely a szintén közelmúltban bejelentett Alienware m15-tel együtt az olyan játékosok számára készült, akik az alacsony tömegű, vékony gépeket részesítik előnyben a hordozhatóság miatt. Elég nagy teljesítményű, hogy elboldoguljon a magas grafikai igényű játékokkal is, mégis elég mobilis, és könnyen hordozható – az m15 tömege 2,16 kg-tól3, az m17 tömege pedig mindössze 2,63 kg-tól indul.

A teljesítményt a 8. generációs Intel Core i5 vagy i7 processzor és a dinamikus processzortúlhajtás biztosítja, amelyet a Cryo Tech Cooling technológia tesz lehetővé. Ezek a piacon elérhető legjobb processzorok, amelyek mellé az NVIDIA GeForce RTX™ 20-as sorozatú videokártyái kerülnek. Ez a széria olyan fejlett játékfunkciókat biztosít, mint a valós idejű Ray Tracing, a mesterséges intelligencia és a programozható árnyékolás.

Frissülő G-széria

Azoknak, akik megfizethető, mégis nagy teljesítményű gamerlaptopot keresnek, vagy még csak most szerzik be első gépüket a játékhoz, nem kell tovább keresgélniük, mert megérkezett az új G sorozat. Az újratervezett G5 15 és G7 17 nagyobb teljesítményt és csúcsfunkciókat biztosít, egy vékonyabb változatban.

A G5 és a G7 az eddigi legvékonyabb, keskeny szegélyű G sorozatú gépek 8. generációs Intel CFL-H négy- és hatmagos processzorokkal és a legújabb NVIDIA-videokártyákkal. Nagyigényű, csúcsminőségű játékok futtatására, valamint mindennapi használatra egyaránt tökéletesen alkalmasak. Az opcionálisan választható, fluid játékélményt nyújtó 144Hz frekvenciájú és a G-SYNC kijelzőpanelek mellett a G5 és a G7 gépeken az Alienware Command Center is elérhető, valamint most először egy négyzónás RGB billentyűzet is, testre szabható háttérvilágítással.

A gamer közösség kívánsága: Alienware Command Center és Arena alkalmazás

Az Alienware-t az innováció, és az azért lelkesedők iránti elköteleződés különbözteti meg másoktól. A közösségtől kapott visszajelzésekre válaszul az Alienware több mint 30 ponton frissítette saját fejlesztésű központi kezelőfelületét, az Alienware Command Centert. Ezentúl a játékosok minden területen testre szabhatják a játékélményt: a rendszer és a perifériaeszközök világításától az energiagazdálkodáson, a hővezérlésen, a túlhajtáson és a hangzáson keresztül a tartalomrendezésig.

Az Alienware fejlesztésében elsőként az Alienware Command Center mostantól a videokártya túlhajtását (és alulhajtását) is lehetővé teszi. A beállítások rendszerszinten valósulnak meg, és együttműködnek a processzor és a RAM túlhajtásával és a hővezérléssel. A felhasználói felület fejlesztéseivel mostantól egyszerűbben használható az Alienware Command Center.

A CES kiállításon bemutatott Alienware Arena alkalmazás elérhető iOS és Android rendszerekre, és teljes PC játékok exkluzív kódjait is tartalmazza. Ezzel a játékosok értesítéseken keresztül juthatnak hozzá bárhonnan játékkódokhoz, bétaverziók kódjaihoz és DLC-khez.

Bővül az Alienware és a Team Liquid együttműködés

A tavalyi CES-en az Alienware és a Team Liquid bejelentette együttműködését és az első Alienware e-sport edzőtermet. A Los Angelesben található, 900 négyzetmétert meghaladó területű edző- és stúdiólétesítmény szolgál az e-sport szervezet amerikai főhadiszállásaként. A világszínvonalú technológiai felszereltség, a kényelmi szolgáltatások és a támogatószemélyzet mellett a professzionális légkör, valamint a munka és a magánélet terén megteremtett egyensúly is nagy mértékben hozzájárult a Team Liquid sportolóinak fejlődéséhez.

A létesítmény 2018. márciusi átadása óta a Team Liquid League of Legends-csapata egymás után nyeri a helyi LCS-bajnokságokat, a Counter Strike-csapat pedig már több mint 10 döntőbe jutott be, így továbbra is a Team Liquid az egyik legdominánsabb, legnagyobb bevétellel rendelkező e-sport-szervezet a világon. Az Alienware és a Team Liquid közötti partnerkapcsolat nagy mértékben hozzájárult a profi sportolók fejlődéséhez és sikereihez a szezon során.

2019-ben az Alienware és a Team Liquid még magasabbra emeli a lécet a második Alienware Training Facility létrehozásával, a hollandiai Utrechtben. Ez a korszerű létesítmény a Team Liquid jövőbeni európai főhadiszállásaként és további edzőteremként szolgál majd a csapat nemzetközi versenyeken részt vevő sportolói számára.

Emellett az Alienware és a Team Liquid az e-sportok világának eddigi legátfogóbb hardverszállítói együttműködését írja alá. A Liquid sportolói mostantól az Alienware asztali számítógépeiből, laptopjaiból, prémium kategóriás kijelzőiből, gamerfejhallgatóiból és -perifériaeszközeiből álló teljes termékkínálatát lefedő eszközök használatával edzenek, versenyeznek és folytatnak élő közvetítéseket, valamint a termékek fejlesztésében is segédkeznek. Ez a teljes körű hardveres együttműködés mindkét szervezet számára tökéletes megoldásnak bizonyul majd, amelynek segítségével még tovább fejleszthetők és finomíthatók az elit gamergépek és -perifériaeszközök új verziói.

Alienware – Riot Games – League of Legends együttműködés

Az e-sportok több milliárd dolláros iparágában az innováció egy újabb forrásaként az Alienware egy új, többéves partneri megállapodást kötött a Riot Gamesszel, a világ legnagyobb e-sport-játékának tulajdonosával és üzemeltetőjével. Az egy évig tartó tárgyalások eredményeképp megkötött új együttműködés célja, hogy segítsen a játékosoknak e-sportolókká, a profi e-sportolóknak pedig még jobbá válni.

A rajongók számára az Alienware egy speciális VIP-páholyt biztosít majd a LoL-bajnokságok mérkőzésein és döntőin, ahol egyes rajongóknak lehetőségük nyílik majd, hogy szurkolás közben maguk is játsszanak. Az Alienware a bajnokságokon egy VIP-partneri streamelőszobát is biztosít, ahol a kiválasztott LoL-partnereknek lehetőséget kínál arra, hogy a rendezvények látogatójaként streameljék és közvetítsék az eseményeket.

Az Alienware lesz a League of Legends Esports kizárólagos PC-s hardverszállító partnere a North American League Championship Series (NA LCS), a League of Legends European Championship (LEC), valamint a három, évente megrendezett globális bajnokságon: a World Championship, a Mid-Season Invitational és az All-Star eseményeken.

Továbbá az Alienware biztosítja majd és tartja karban az NA LCS és a LEC egyes szakaszai során használt Alienware Aurora asztali gépek és AW2518H játékosmonitorok hatalmas flottáját, valamint a liga legrangosabb nemzetközi e-sport-bajnokságaihoz az év során öt kontinensre leszállított több száz asztali számítógépet számláló flottát.

A teljesítmény és megbízhatóság folyamatos javítása érdekében a League of Legends Esports-flottába tartozó minden Alienware PC-n a Dell Diagnostic Support fut majd, amely folyamatosan teszteli a rendszert, hogy a profi LoL-os e-sportolók mindig a lehető legmagasabb versenyteljesítményt nyújthassák.

Az Alienware és a Dell Gaming innovációs díjakkal indította a CES kiállítást

A Dell az eseményen kilenc CES 2019 innovációs díjat nyert, az Alienware, G Series, Precision, XPS és Latitude termékcsaládba, illetve játékkiegészítők és monitorok közé tartozó termékeiért.

A Dell továbbra is biztosítja csúcskategóriás támogatási megoldását, a Premium Support Plus szolgáltatást. A SupportAssist technológián üzemelő program az első és egyetlen olyan kiskereskedelmi szolgáltatás, amely proaktívan keresi a hibákat, előre jelzi a problémákat, automatikusan eltávolítja a vírusokat és optimalizálja a személyi számítógépek teljesítményét. A Premium Support Plus minden Dell XPS, Inspiron és Alienware rendszeren elérhető.

További információ