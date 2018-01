Hiánypótló: Elkészült a világ legkisebb fidget spinnere

Merül fel a kérdés, hogy mi az ördög az a fidget spinner? A legtöbben öregek vagyunk már hozzá, hiszen ez a 2017-ben tinédzserként iskolába járó korosztálynak szól/szólt, illetve igazából semmi értelme azon kívül, hogy tök jó pörgetni és ezernyi variációban lehetett kapni. Egyébként ez egy csapágyas kis pörgettyű, többet nem tud.

Személy szerint nekem nem volt, illetve élőben még nem sikerült megcsodálnom és kipróbálnom ezt a kis csapágyas pörgő micsodát, de tény, hogy menő, ha valamiből csinálnak szuper-nagyot, vagy épp szuper-kicsit. A világ legkisebb fidget spinner-ét Japánban egy Minebea Mitsumi nevű cég gyártotta le, ami mindösszesen 5,8 mm átmérőjű.

Maga a spinner teljesen működőképes, az ujjbegyünkön is elfér simán, használati funkciója pedig nincsen, de ez nem is volt kitétel sem az eredeti tervezéskor, sem most. Egyébként az eredeti ötlet már 1993-ban kipattant Catherine Hettinger fejéből, de akkor még a játékgyár-óriások nem csaptak le az ötletre. Ki gondolta volna akkor, hogy 24 évvel később ekkora világméretű sikert fog aratni?

Íme a rekord: