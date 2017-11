Van-e még létjogosultsága a hagyományos játékoknak a videó játékokkal szemben?

A gyerekek tényleg jobban tudnak örülni az ajándékoknak és jobban vigyáztak játékaikra? Az tény, hogy 20-30 évvel korábban nem volt ilyen hatalmas választék a játékboltokban. A mai világban sajnos a legkisebbek már a modern kütyük világába születnek bele és egy 1-2 éves gyerek minden gond nélkül tud játszani anya okostelefonján. A közösségi média korában ezek a gyerekek nagyon kevés időt töltenek már igazi játékkal, pedig a játék a tanulási képességek elsajátításához nélkülözhetetlenen lenne.

De vajon a mai modern technológia képes pótolni mindazt, amit a hagyományos játékok adtak nekünk? Sajnos a felmérések azt mutatják, hogy a mai kisgyermekeknek sokkal gyengébb képzelőerővel és fantáziával vannak megáldva. Ez pedig azért lehet hatalmas probléma, mert a kreativitás, belsőkép-készítés a mesén, a játékokon keresztül alakul ki a gyermekekben ez pedig később a tanulás alapját fogja képezni.

Nem kell félni a modern játékoktól, de tartsuk szemmel gyermekünket!

A digitális játékok berobbanásával sok gyerek a monitor előtt tölti napjai nagy részét. A videojátékoktól nem kell félnünk és nem kell eltiltanunk a gyermekünket tőle, de az biztos hogy oda kell figyelni, hogy mértékkel játsszon vele. Sajnos az ilyen játékok súlyos függőséget képesek kialakítani a kicsikben. Vannak azonban előnyeik is, mint például fejleszti a logikai készséget, a reakcióidőt, az információfeldolgozását és a memóriát.

Az az egyik legfontosabb tehát, hogy ha gyermekünk videojátékkal szeretne játszani, akkor ne hagyjuk, hogy a játékot teljesen egyedül, saját maga válassza ki! Sok felnőtteknek való, agresszív játék is megtalálható manapság, ami nem egy kisgyereknek való. De sok oktató jellegű játékot is vásárolhatunk, amivel még tanulhatnak is gyermekeink. Szabjuk meg hogy milyen sűrűn, mennyi időt tölthetnek videojátékkal. Például minden másnap 1 órát. Emellett vezessük be életükbe a hagyományos játékokat is, szerettessük meg azokat a játékokat amiket együtt tudnak játszani, hiszen így sokkal izgalmasabb lesz számukra.



A szülők feladata a hagyományos játékok megszerettetése

Vezessük be gyermekeink életébe a családi játékokat. Jó átmenet lehet a digitális játékok és a hagyományos játékok között az interaktív játékok (pl: mágikus jinn, stb.) Beszéljük meg velük például, hogy minden hétvégén az egész család leül társasjátékozni. És olyankor kapcsoljuk ki a számítógépet, a laptopot, a tabletet, de még az okostelefont is! Hiszen sose felejtsük el, hogy gyermekeink sok esetben tükröt tartanak elénk és ha azt látják, hogy mi egész nap telefonunkat nyomjuk és különböző játékokkal szórakoztatjuk magunkat, ahelyett hogy velük játszanánk, ők is ezt akarják majd csinálni.

A szülő fontos feladata az is, hogy amellett hogy megismerteti gyermekeivel a modern technológia vívmányait, gondot fordít arra is, hogy a hagyományos játékokat szerettesse meg csemetéivel. A játék laptop helyett tehát válasszunk nekik karácsonyra inkább valami izgalmas társast vagy egy kirakót, hiszen a kreativitás, a fantázia és a motoros képességeket fejlesztő játékok sosem hiányozhatnak a gyerekszobából!