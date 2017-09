Megnyitotta kapuit Magyarország első gaming háza

A márka elkötelezett híve annak, hogy ezt a nálunk még gyerekcipőben járó sportágat itthon is a nemzetközi standardokhoz méltó profi szintre emelje. A Lay’s kezdeményezésével nem csak a fiatal generáció kapott teret, hanem új szintre lépett a hazai e-sport is.

Az esportolók sok mindenben hasonlítanak a hagyományos sportolókra: profi csapatokba szerveződnek, tréner irányításával akár napi 14 órát is gyakorolnak, stratégiákat és különböző technikákat tanulmányoznak. A nagy nemzetközi versenyeken a rajongók akár egy 40 ezer fős sportstadiont is megtöltenek, a legjobb játékosokat pedig világszerte ünneplik és akár 1 millió fontot is megkereshetnek évente. Magyarországon is egyre több a hasonló kezdeményezés és egyre nagyobb az érdeklődés a versenyszerű játékok iránt, de ahhoz, hogy profi e-sportról beszélhessünk, ideje komolyan venni a játékot!

A Lay’s támogatásával most lehetővé vált, hogy megnyíljon itthon az első Gaming Ház! Külföldön már bevett gyakorlat, hogy az esportoló csapatok a versenyekre való felkészülési időt egy külön erre a célra kialakított Gaming házban töltik, profi berendezéssel és gépparkkal olyan körülmények között, amely ideális a koncentráció és a csapatszellem erősítésére. A Lay’s célja, hogy a fiatal gamerek támogatásával az esportot itthon is profi szintre emelje és biztosítsa mindazokat az infrastrukturális körülményeket, amelyek eddig nem álltak rendelkezésre az esport csapatok életében.

A beköltözés lehetőségét elnyerő WSE csapat szeptember 14-én költözött be a Lay’s Gaming Házba és a következő 4 hétben egészen október 13-ig a csapatvezető tréner irányításával edzenek a versenyekre. A felkészülés mellett kiemelt szerepük lesz abban, hogy a Lay’s – Jobban ízlik vele a játék őszi kampányában megnyerhető EA játékokat – amelyek közül több idén ősszel kerül a piacra – teszteljék és a követők számára bemutassák. A Lay’s Gaming ház életében a szigorú napirend és felkészülés mellett szerepet kap a szórakozás is: a profi esportolók a 4 hét alatt olyan véleményvezér youtuberek vívnak barátságos mérkőzéseket és tesztelnek közösen játékot, mint Unfield, BTurbo vagy Sirius.

A rajongók a Lay’s Gaming Ház eseményeit folyamatosan nyomon követhetik a Lay’s, WSE és az youtuberek social csatornáin, sőt a rajongók személyesen is betekintést nyerhetnek a ház életébe! A Lay’s Gaming Ház 6 napra megnyitja kapuit és lehetőséget biztosít a követők számára, hogy a youtuberekkel és az esportolókkal közösen teszteljék az új EA játékokat A Lay’s új promóciója nem csak a profi játlékoskoknak szól, hanem azoknak is, akik most ismerkednek a gaming világával. A promóció keretein belül egy Lay’s termék megvásárlásával olyan ismert PC és PS kompatibilis EA játékokat nyerhetnek, mint a Sims4 vagy a legújabb FIFA, vagy bezsebelhetik a heti egy PS4 játékkonzolt.

A Lay’s vallja, hogy a jövő sikereit a mai fiatal generáció alapozza meg, úgy vélik, itt volt az ideje komolyan venni és megteremteni azokat a feltételeket, ahol a gamerek profi körülmények között, profik módjára készülhetnek fel a hazai és nemzetközi versenyekre.