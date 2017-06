Eljött a Geek mennyország, megjöttek az új Alienware cuccok!

Az Alienware és a Dell új számítógépes játékrendszereket és kiegészítőket mutatott be: felső kategóriás, többmagos processzorokkal is rendelhető Alienware asztali gépek és egyedi kialakítású, nagy teljesítményű, játékra tervezett monitorok és perifériák széles kínálata érhető el.

Az Alienware nem véletlenül vált a világ vezető játékmárkájává, hiszen minden játékos számára megoldást kínál, bármely árkategóriában. Az Alienware és a Dell a PC-játékok, a virtuális valóság és az e-sportok területén továbbra is komoly befektetésekkel, a felhasználók és a közösség igényei szerint bővíti a kínálatát és partnereivel közös innovációit. A fejlesztések jelentős eredményeként pedig 17 negyedéve növeli részesedését a PC-szegmensben.

Alienware Area-51 új, többmagos processzorokkal

Az Intel és az AMD szintet lépnek a többmagos processzorokkal, amelyekkel az Alienware Area-51 két új változata is elérhető. Az új, csúcskategóriás processzorok a legelszántabb, a legtökéletesebb játékélményt kereső teljesítményrajongóknak és a nagy erőforrás-igényű alkalmazásokat használó, alkotó játékosoknak készültek. Az Intel Core X-Series vagy AMD Ryzen Threadripper processzorok a lehető legjobb alapot képezik a 4K és 8K minőségű tartalomhoz és a virtuális valósághoz – és ezek az Alienware első, 16 magos/32 szálas Area-51 számítógépei.

A Dell az egyetlen OEM forgalmazópartner, amely AMD Ryzen Threadripper processzorral rendelkező, előre összeállított rendszereket bocsát piacra. A felső kategóriás, 16-magos processzor minden magján gyárilag növelik az órajelet. Az Intel Core i9 processzorok olyan játékosoknak készültek, akik az akár 4,5 GHz-es processzorokat is kihasználó alkalmazásokat futtatnak. Ezek a processzorok a „mega-tasking” világában mozgó ügyfelek számára ideálisak, akik több, a rendszert megterhelő feladatot végeznek egyszerre, és teljes, megbízható megoldásra vágynak, megbízható gyártótól.

Új Alienware kiegészítők

Az Alienware teljesítményorientált, játékhoz tervezett monitorok és kiegészítők széles választékát mutatta be. Az új eszközöket egyedi, prémium design jellemzi, továbbá műszaki adataik és testreszabhatóságuk megfelel a felhasználók igényeinek. Az Alienware AlienFX világításvezérlő rendszer például több mint 150 játékhoz kínál világítási effektusokat, többek között a Sid Meier’s Civilization VI-hez, a Shadow Warrior 2-hoz és az Agents of Mayhemhez.

Monitorok. Az Alienware 25 hüvelykes, játékra tervezett monitor gyors, rövid válaszidejű játékélményt nyújt, igény szerint NVIDIA G-SYNC (AW2518H) vagy AMD FreeSync (AW2518HF) technológiával. A tartalom gyakorlatilag késleltetés nélkül, 1 ms válaszidővel jelenik meg, a képfrissítési gyakoriság pedig 240 Hz. A háromféle alapértelmezett megjelenítési módnak, a teljes állíthatóságnak, az egyetlen darabból álló öntött állványlábnak és az ultravékony keretnek köszönhető a páratlan, panorámás, 1920×1080 felbontású többmonitoros megjelenítés, így az Alienware 25 hüvelykes, játékra tervezett monitor tökéletes megoldást jelent minden játékosnak.

Alienware Advanced Gaming Keyboard. A játékosbarát kialakítást és az intuitív szoftvert ötvöző Alienware Advanced Gaming Keyboard prémium játékélményt nyújt megfizethető áron, és opcionálisan tenyértámasszal is elérhető. A hangmentes, jó visszajelzést adó kapcsolókkal a mechanikus billentyűk precízebbek, rövidebb a válaszidejük, és konzisztens leütési érzést biztosítanak, emellett az öt, makróparancsokra tervezett billentyű pedig versenyelőnyt jelenthet a játékosok számára. Az Alienware kifinomult szoftvere, az Alienware Control Center személyre szabott játékélményt tesz lehetővé: a játékosok minden billentyűhöz tetszőleges parancsot rendelhetnek.

Alienware Pro Gaming Keyboard. A tenyértámasszal is elérhető Alienware Pro Gaming Keyboard dizájnelemeiben visszaköszönnek az Advanced Gaming Keyboard legfontosabb jellemzői. Emellett a dedikált hangerőgörgő és a 13 zónás RGB AlienFX háttérvilágítási opció fokozza a játékélményt. Egyetlen billentyűleütésen is múlhat a győzelem vagy a vereség, ezért az integrált memória intelligens lehetőségek új szintjét kínálja a billentyűkombinációk hozzárendelésére.

Alienware Advanced Gaming Mouse. Az ergonomikus kialakítást intelligens szoftverrel és játékszintű teljesítménnyel ötvöző Alienware Advanced Gaming Mouse többféle konfigurációt kínál, a működés közben használható DPI-kapcsolóval pedig pillanatok alatt átállítható a precíziós vagy a gyorsaságra alapozó játékstílusra. Emellett kilenc egyedi gomb segíti a testreszabást a játékokhoz.

Alienware Elite Gaming Mouse. A prémium játékélményt még tovább fokozó Alienware Elite Gaming Mouse tartalmazza kistestvére összes újítását, amelyeket további innovatív, egyéni képességekkel bővít: cserélhető markolatokkal, akár 13 programozható gombbal – amely tökéletes az olyan MMO-khoz, mint a World of Warcraft -, valamint négy különböző súlyozási lehetőséggel, amelyekkel a kurzorpontosság és a mozgási sebesség pontosan testreszabható.

Alienware 15

Az Alienware 15 laptop új NVIDIA GeForce GTX 1080 videokártyával, a grafikus vezérlő legmagasabb, 110 wattos teljesítménykonfigurációján üzemelő Max-Q technológiával is elérhető lesz, így a 15,6 hüvelykes laptopok kategóriájában a lehető legmagasabb teljesítményt biztosítja a játékhoz, a virtuális valósághoz és más alkalmazásokhoz. Az Alienware 15 bemeneti és kimeneti csatlakozók teljes skálájával rendelkezik a népszerű perifériaeszközök és VR-eszközök használatához. A 99 wattórás akkumulátor kiemelkedő üzemidőt biztosít, a versenyzőknek tervezett AlienFX megvilágítású billentyűzet pedig a teljesen magával ragadó játékélményt nyújt.

Az e-sport vonzásában

A Dell és az Alienware több mint egy évtizede hozzájárul az e-sportok robbanásszerű terjedéséhez. A legkorábbi e-sportbajnokságok során kötött sikeres szponzori szerződésekből hosszú távú partnerkapcsolatok születtek az olyan szervezetekkel, mint a Team Liquid és a Team Dignitas, amelyek a világ legnevesebb e-sportcsapatai közé tartoznak, valamint a Turner és az IMG által létrehozott ELEAGUE prémium e-sportbajnokság szervezete, amelynek eseményeit élőben közvetítik a TBS-en, Twitch-en és YouTube-on. A Dell és az Alienware az edzésekhez és a versenyzéshez hardvert és technológiát is biztosít partnereinek, többek között az ELEAGUE közeljövőben rendezendő CS:GO Clash for Cash: The Rematch versenyéhez is. Az ELEAGUE CS:GO Major korábbi döntősei a legújabb Alienware Aurora számítógépeken versenyeznek majd a végső összecsapásban a 250 000 dolláros fődíjért.

Dell UltraSharp 38 ívelt monitor

A vállalat első 37,5 hüvelykes, ultraszéles, ívelt kijelzőjű monitorával, a Dell UltraSharp 38 ívelt modellel (U3818DW) bővült a Dell többklienses és kétmonitoros konfigurációkra tervezett monitorainak családja. Az új eszköz ideális a pénzügyi, a mérnöki és más olyan területeken munkát végző felhasználók számára, akiknek jól megtervezett, nagyméretű kijelzőre van szükségük a különböző feladatok egyidejű elvégzéséhez és a hatékonyság növeléséhez.

A panorámás WQHD kijelző képfelülete körülbelül 25 százalékkal nagyobb, mint egy 34 hüvelykes WQHD 21:9 monitoré, ezért elképesztően részletes megjelenítést és élénk, egyenletes színeket biztosít. Két számítógép alkalmazásai is megjeleníthetők egyszerre, és a felhasználók a kényelmes KVM funkció segítségével egyetlen billentyűzettel és egérrel kezelhetik a tartalmakat. A Dell Display Manager segítségével testre szabható a képernyő elrendezése: a Dell Easy Arrange használatával több alkalmazás jeleníthető meg egymás mellett, vagy egyszerre több feladat is elvégezhetnek a Picture-in-Picture és a Picture-by-Picture funkciókkal.

A monitorhoz emellett egy praktikus, 100 wattos C típusú USB-csatlakozó tartozik, amely egyszerre biztosítja a laptop és a monitor közötti audio- és videókapcsolatot, valamint az áramellátást. A beépített, 9 wattos dupla hangszórók teljessé teszik mind a videoszerkesztés, mind a játék élményét, a 99 százalékos gyári sRGB-kalibrálás pedig beállítás nélkül is gondoskodik a valósághű színekről.