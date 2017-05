Az LG új gamer monitorjai felébresztik a bennünk élő geek-et

Csúcstechnológia elérhető áron – így jellemezhető röviden az LG 2017-es gamer monitorcsaládja, melynek tagjai májustól a magyar boltokban is kaphatók. Az új választékban minden játékos megtalálja az igényeinek leginkább megfelelő modellt, legyen szó a legnagyobb 21:9-es UltraWide monitorról vagy a legkisebb, 24 colos készülékről.

Ha videójátékról van szó, senki sem szeret kompromisszumokat kötni. Egy erős, jól felszerelt számítógéphez a hardware képességeit jól kihasználó monitor dukál, amely folyamatos játékélményt, kiemelkedő képminőséget és a történet világába behúzó látványt nyújt. Az LG a legutóbbi IFA szakkiállításon mutatta be először azokat a csúcsmonitorokat, amelyeket a cég a legmagasabb igényekre szabva fejlesztett ki, a teljesítményre és a finom részletekre egyre fogékonyabb gamerek számára.

E prémium modellek csúcstechnológiája idén már az LG középkategóriás készülékeiben köszön vissza, azaz a gyártó még szélesebb közönségnek, még elérhetőbb áron kínálja legkiválóbb gamer monitorjait. A gyártó 2017-es, új gamer termékcsaládját öt modell képviseli, melyek május közepétől már Magyarországon is kaphatók. A portfólió tagjainak közös jellemzője, hogy minden modell folyamatos, szakadásmentes képet, tökéletes vizuális élményt és a sikeres játékot támogató praktikus megoldásokat kínál.

UltraWide képernyő: moziélmény a monitoron

Az LG 2013 eleje óta piacvezető a 21:9-es képarányú UltraWideTM monitorok területén, e kategóriában 2014-ben tízből kilenc monitor már itthon is LG márkájú volt. Nem véletlen, hogy az idei gamer portfolió egyik kiemelt modellje is egy 21:9-es képarányú UltraWideTM monitor: a most érkező 34UM69G modell a tavaly bemutatott ívelt készülék 75 Hz-es, síkképernyős, hangszóróval kibővített változata. A gyártó azokra is gondolt, akiknek a játékhoz ugyanilyen csúcsminőség mellett a kisebb képernyő is elegendő, ezért a modellből, 29UM69G néven, egy 29 colos változat is készült.

Az új síkképernyős UltraWideTM monitorok erőssége a gyors frissülés és a Motion Blur Reduction technológiának köszönhetően akár egy milliszekundumra is csökkenthető válaszidő – e két megoldás a garancia arra, hogy játék közben sem képszakadásra, sem pixelesedésre nem kell számítanunk. A 21:9-es, ultraszéles képarány nemcsak különleges mozi élménnyel gazdagítja a játékot, de a virtuális tér olyan területeit is láthatóvá teszi, melyeket egy hagyományos, 16:9-es képarányú monitor nem tud megjeleníteni. Az új modellek az FPS rajongók mellett a massive multiplayer, a stratégiai vagy a versenyzős játékok kedvelői számára is a legjobb választás jelentik.

Okos választás a középkategóriában

A középkategóriát erősítő új termék az LG 24 colos, 16:9-es képarányú 24MP59G-es modellje, amely az UltraWide készülékekhez hasonlóan IPS panelt kapott. Az In-Panel-Switch technológiának köszönhetően a monitor pontos, torzításmentes, élethű színeket ad, csaknem 180 fokos betekintési szögből, így a képek élethűbbek, valóságosabbak és a játékokban megszokott gyors mozgásoknál sem tapasztalható semmilyen zavaró anomália. A technológiai upgrade a játék felpörgetésére is kiterjedt, hiszen a monitor az UltraWide modellekhez hasonlóan ugyancsak megkapta az 1 ms-os elmosódáscsökkentés funkciót. Az új monitor, 27 colos nagytestvérével (27MP59G) együtt, a legjobb választást kínálja a gazdaságos megoldást kereső tapasztalt gamereknek is. Aki pedig nem ragaszkodik az IPS technológiához, annak a hagyományos, TN panellel ellátott, de 144 Hz-es képfrissítéssel és 1ms-os elmosódáscsökkentéssel felturbózott 24 colos új modelljét ajánlja az LG.

Játékélmény kimaxolva

Az új modellekben minden szoftveres, hardveres és ergonómiai megoldás a játékélmény elmélyítését szolgálja. A dinamikus akciószinkronnak (DAS) köszönhetően a legmozgalmasabb játékban sem késnek a képek, az AMD FreeSyncTM funkció pedig a szakadásmentes, dinamikus képfolyamért kezeskedik. Minden modell fekete szín stabilizátort kapott, ami a legmélyebb fekete tónusokról is jól látható, tiszta képet ad, így a klasszikus First-Person-Shooting játékok sötét zugokban megbújó karakterei sem maradnak észrevétlenek. Ha megvan a célpont, már csak a beépített célkeresztet kell irányba igazítani, és már el is kaptuk az ellenséget.

Az új monitorok már kaphatók a magyar boltokban.

Ajánlott bruttó fogyasztói árak: