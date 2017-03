Csomagolás a főszerepben: Az unboxing őrület

Az internet mindig is tele volt furcsa és megmagyarázhatatlan oldalakkal, és ezek között is a videók okozzák olykor a legnagyobb meglepetést. Az új őrület több mint két éve jelent meg a Youtube-on, amelyben termékek csomagolását mutatják be. A trendben rejlő lehetőségeket a nagyobb márkák is meglátták és marketingeszközként tekintenek a termékek kicsomagolását és ismertetését bemutató videókra. Ezek a trendek nem csak a márkákra, de a csomagolóipar szereplőire is nagy hatással vannak.

Az unboxing témájú videók egyre népszerűbbek a videómegosztó portálok felhasználóinak körében. A számok magukért beszélnek: csak a Youtube felületén több mint 58 000 000 felvétel van valamilyen termék – legyen az elektronikai eszköz, smink vagy játék – kicsomagolásáról. Az unboxing videók felépítése nagyon egyszerű, hiszen elég csak leülni a kamera elé és lépésről lépésre bemutatni, hogy mit tartalmaz a frissen vásárolt termék doboza, illetve hosszan beszélni a csomagolás minőségéről. Egysíkúnak tűnhet a módszer, az unboxing téma mégis videóról videóra több száz – sőt millió – embert képes a képernyő elé ültetni.

De valójában miért is érdekli ez az embereket? Kutatások megállapították, hogy hasonló reakciókat vált ki az agyban egy cselekmény nézése, mint ugyanaz a cselekedet elvégzése. Az unboxing videók sikere is ezzel a kutatási eredménnyel magyarázható, hiszen a kicsomagolás nézése közben endorfin termelődik az agyban, épp úgy mintha mi magunk bontanánk ki a terméket.

Természetesen mára a legtöbb nagy márka is felfedezte a Youtube tartalmakban való szereplés kínálta lehetőségeket, ugyanis ezzel a módszerrel a súlyos reklámköltés helyett elég néhány ajándékcsomagot vagy tesztelésre ajánlott terméket küldeni a vloggereknek.

Az unboxing videók térnyerésének köszönhetően a csomagolások minősége is egyre színvonalasabbá vált. A legtöbb márka tisztában van azzal, hogy mennyire fontos az első benyomás egy termékkel való találkozás esetében is, ezért igyekeznek a legújabb trendek szerint, a lehető legvonzóbb és legkreatívabb élményt nyújtani már a termék kicsomagolása közben is. Az online vásárlások esetében esztétikus külső mellett a biztonságos szállítás is kiemelkedő fontosságú, ezeknek a csomagolásoknak gyártása is rendkívül összetett.

Az utóbbi években jelentős átalakuláson ment át a csomagolási iparág. A termékek megóvása mellett egyre fontosabbá vált, hogy a csomagolóanyag marketingfeladatokat is ellásson, valamint a fenntarthatósági szempontoknak is megfeleljen. A hullámkarton csomagolóanyagok térnyerése részben erre vezethető vissza.

„A csomagolóanyag piacon nyitottnak kell lenni az út trendekre, és folyamatosan meg kell újulni. Egyszerre kell innovatív módon előre gondolkodni, másrészt technológiai szempontból is gyorsan kell reagálni a vásárlói igényekre”

– nyilatkozott a témával kapcsolatosan Miklós Zsolt, a Rondo Hullámkartongyártó Kft. ügyvezetője.