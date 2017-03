Új mobiljátékot fejlesztett az AMC és a Reliance Games

Már elérhető az alkalmazás áruházakban az ‘Into the Badlands: Blade battle’ nevű, mobilkészülékre fejlesztett játék. Az AMC partnere a fejlesztésben a Reliance Games, az egyik vezető alkalmazáskészítő.

Az “Into the Badlands Blade Battle” a mobilkészülékeiken keresztül hozza össze a rajongókat. A játék a küzdelemre épül: harcolni kell a hírnévért, a hatalomért. Az app eközben hetente új akciómódokkal bővül, annak megfelelően, ahogy az Into the Badlands sorozat is új, kulcsfontosságú és látványos küzdelmeket mutat majd be a heti aktuális televíziós epizódjaiban. A játékban aki ügyes, a sorozat újabb és újabb karaktereihez juthat hozzá.

Az “Into the Badlands” sorozat március 20-án, világpremierként indul az AMC-n, így a mobiljáték elindulását a bemutatóra időzítették.

Az “Into the Badlands: Blade Battle” játékban az izometrikus elemekre épülő csaták közül lehet választani, és a legnépszerűbb karakterek érhetőek el, köztük Sunny, Waldo vagy épp az Özvegy. Mindegyik karakterhez más és más fegyvernem tartozik, a speciális képességeket természetesen upgradelni is lehet. A játékosok átélhetik Badlands vidékének csatáit, legyőzhetik a nagyhatalmú bárókat, köthetnek szövetségeket, építhetnek csapatokat, és olyan ikonikus, a sorozatból megismert helyszíneken csaphatnak össze az ellenfelekkel, mint Quinn erődje, vagy az Özvegy villája.

A készítők úgy alkották meg az “Into the Badlands: Battle blade” játékot, hogy az hasonlítson a televíziós dráma feszes ritmusára, visszaadja a harcművészet szépségét és magas színvonalát – és amelyet remények szerint könnyű lesz elkezdeni, de nehéz lesz letenni. Az applikáció letölthető iOS és Androidos készülékekre egyaránt. A játékról bővebben: http://bit.ly/2n2TVDy

A játékot ihlető “Into the Badlands” sorozat új, 2. évada március 20-tól látható az AMC-n Magyarországon.