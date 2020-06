A saját autó alternatívájává vált a közösségi autózás

Elsősorban spontán utakhoz használják a közösségi autókat az immár egy éve a magyar piacon működő SHARE NOW felhasználói, nagyjából minden hatodik ügyfél pedig munkába vagy iskolába járásra veszi igénybe a szolgáltatást – derült ki a cég egy éves évfordulója alkalmából készített felmérésből.

A felhasználók közel háromnegyede rendelkezik saját autóval, számukra a szolgáltatás a további autóvásárlás alternatívája. A SHARE NOW még idén a szolgáltatási zóna bővítésével készül, és az ügyfelek a leginkább kedvelt BMW i3 és MINI Cooper mellett új modelleket is kipróbálhatnak majd.

A felhasználók 57 százaléka számára a spontán utaknál jelent nagy segítséget a közösségi autó, 17 százalékuk pedig munkába vagy iskolába járásra használja a szolgáltatást – derült ki a SHARE NOW több mint 1200 ügyfele körében végzett felméréséből, amelyet a magyarországi piacra lépésük egyéves évfordulója alkalmából készítettek. Az arányok megfordulnak a szolgáltatás gyakoribb használata esetén: minden második felhasználó, aki száznál több alkalommal közösségi autózott a SHARE NOW-modellekkel, a munkába vagy iskolába járást jelölte meg legfontosabb motivációjának, ami mutatja, hogy a közösségi autózás szerves részévé vált a városi közösségi közlekedésnek az elmúlt években.

Több mint 3 millió perc vezetés, átlagosan 8,5 kilométeres utak

Az egy éve a magyar piacon működő autómegosztó népszerűségét a felhasználási adatok egyértelműen igazolják: több mint 3 millió percet vezettek a közösségi autózók, az átlagos használati idő bérlésenként pedig a MINI Cabriók esetében volt a legnagyobb, ezeket 40 percnél hosszabb időre bérelték. A megtett utak átlagos hossza 8,5 kilométer, a leghosszabb út pedig ennek majdnem százszorosa, összesen 828 kilométer volt; a rekorder felhasználó az egynapos bérlési csomagot igénybe véve autózta be teljes Kelet-Magyarországot egy X1-es BMW-vel a Budapest–Szeged–Kecskemét–Debrecen-Budapest útvonalon.

„A tavaly áprilisi indulásunk óta folyamatos és egyre növekvő igényt tapasztalunk a szolgáltatásunkkal kapcsolatban, ami a járványhelyzetben sem mérséklődött jelentősen, sőt, sokan a tömegközlekedés biztonságos alternatívájaként használták az autóinkat. Az érdeklődés mind a regisztrációk, mind a vezetések számában látszik, így ebben az évben flotta-, és szolgáltatásbővítéssel is készülünk, valamint új szolgáltatási zónákat is szeretnénk kijelölni”

– mondta el Buday Bence a hazai SHARE NOW társügyvezetője.

Cél a rendszeres használat elősegítése

A szolgáltatás iránti növekvő igényre többféle fejlesztéssel is válaszol a SHARE NOW. A szolgáltatási zóna is bővül idén, főként a város északi részén, a budai és a pesti oldalon egyaránt. A flotta is növekszik majd, mind az elérhető autók, mind a modellek számában: hamarosan a SHARE NOW márkához való csatlakozással összefüggésben már Daimler-modelleket is igénybe vehetnek majd a közösségi autósok. A cég jelentős várakozással fordul a vállalkozások és vállalatok számára fejlesztett SHARE NOW for Business-megoldás felé, amely a cégautó modern, közösségi alternatívája lehet.

„A fejlesztéseink hátterében a rendszeres használat elősegítése áll, a szolgáltatást leggyakrabban használó ügyfeleink visszajelzéseit figyelembe véve. Szeretnénk, ha minél több autóhasználó életébe épülne be a mindennapi rutin részeként a közösségi autó, legyen szó munkába- vagy iskolába járásról, rendszeres bevásárlásról, hétvégi kirándulásokról. A cégautó-megoldásunk létrehozását is egy, az ebbe az irányba tett jelentős lépésként értékeljük”

– tette hozzá, Buday Bence a hazai SHARE NOW társügyvezetője.

A saját autó alternatívája, minden élethelyzetben szükség van rá

A felmérésből kiderült továbbá, hogy a felhasználók zömének, több mint 70 százalékának van saját autója, minden ötödik válaszadó háztartásában két autó is van, a közösségi autó tehát a következő autó vásárlását válthatja ki. Ezt támasztja alá az is, hogy a felhasználók fele nyilatkozott úgy, hogy egy ideális autóflottában minden élethelyzethez és célhoz illeszkedően kell, hogy legyen többféle modell, 20 százalékuk pedig úgy, hogy a márka és a modell is teljesen mindegy, csak az úticéljukhoz vigye el őket a kocsi; érdekesség, hogy sem az elektromos (17 százalék), sem az extrákkal felszerelt autók (11 százalék) iránt nincs meghatározó érdeklődés.

„A kutatási eredményeink rávilágítottak, hogy az autómegosztás megjelenése valós alternatívát tud nyújtani a további autók vásárlásával szemben. Ez megkerülhetetlen érv a közautózás mellett a város forgalomterhelésének visszaszorításának kérdésében. Szeretnénk, ha a jövőben a szolgáltatás fejlődésével még több saját tulajdonú autót válthatnánk ki, így a jobb kihasználtságú, megosztott autók tehermentesítenék a forgalmas belvárost”

– kommentálta az eredményeket Fischer Péter a hazai SHARE NOW társügyvezetője.

Az örök szerelem: BMW i3

A SHARE NOW rákérdezett a flottában elérhető modellekkel kapcsolatos preferenciákra is, és kiderült, hogy a felhasználók a BMW i3 modelljét kedvelik leginkább, a válaszadók majdnem negyedének ez a kedvence, második a sorban a három vagy ötajtós MINI Cooper (20 százalék), és a nyár közeledtével kevésbé meglepő módon a harmadik helyre kúszott fel a MINI Cabrio, amelyet a felhasználók 19 százaléka jelölt meg kedvenceként.