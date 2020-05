Most már mindenképp megérett a nyári gumi csere

Most már teljes bizonyosággal kijelenthetjük: itt a tavasz és vele a nyári abroncscsere ideje.

A vírus azonban átírta a forgatókönyvet, hiszen míg számos tulajdonos továbbra is folyamatosan rója az utakat munka vagy a szükséges árucikkek beszerzése miatt, sokan erre az időszakra a falra akasztották a kulcsot – ám mindkét esetben szükséges már a nyári abroncs cseréje. Tomin István, a Hankook műszaki vevőszolgálatának vezetője ezúttal mind a cserével, mind a hosszabb ideig álló abroncsok ápolásával kapcsolatosan ad tanácsokat.

A részleges kijárási korlátozások miatt aki teheti, otthonról dolgozik, hivatalos ügyeinket elsősorban telefonon és interneten intézzük, és barátainkkal is online tartjuk a kapcsolatot. Amint a nagykabátok és a bélelt cipők a szekrény mélyére kerülnek, autónkról is le kell kerüljenek a téli papucsok. A tulajdonosok egy része parkoltatja gépjárművét és máshogy oldja meg a szükséges árucikkek beszerzését, míg mások továbbra is főleg autóval küzdenek a mindennapokban. Bárhogy is legyen, sem az álló, sem a használatban lévő járműnek nem megfelelő a téli abroncs, mindenképpen be kell tervezni a nyári cserét.

Hogy miért kell cserélni? A váltásra azért van szükség, mert a nyári gumik biztonságosabbak a melegebb hónapokra, és 7°C fölötti napi átlaghőmérséklet esetén számos további előnyük is van. Hogy álló autónál miért kell odafigyelni az abroncsra? Egészségünk megőrzése érdekében most különösen fontos a megfelelő fizikai állapot fenntartása, és ugyanez igaz az autókra is: hasonlóan az izmainkhoz, a járműveknek sem tesz jót, ha huzamosabb ideig nem használjuk őket.

Tényleg annyira fontos nyári gumira váltani?

„A hideg aszfaltra optimalizált téli abroncsokon nemcsak gyengébb tapadással és hosszabb fékúttal kell számolnunk, hanem gyorsabb kopással is. Nyáron a vizes aszfalt jelenti a legnagyobb veszélyforrást az autósokra. Magánemberként én is a gumik nedves tapadási képességét nézem meg először, mert szakadó esőben, vészfékezés esetén egyetlen méter többlet fékút is rengeteget számíthat”

– figyelmeztet Tomin István. Egy kiélezettebb forgalmi helyzetben pedig, amikor hirtelen irányváltásra vagy fékezésre van szükség, minden centiméter számít.

A nyári abroncsok gumikeveréke sokkal keményebb, és mintázatuk nem, vagy csak minimálisan lamellázott. Jóval magasabb üzemi hőmérsékletre tervezik őket, minden fontosabb paraméterük a száraz/vizes aszfalton való tapadást és a menetstabilitást szolgálja. Érdemes belegondolni, hogy az akár 50-60°C-os nyári aszfalton mekkora hőterhelés érheti azt a téli abroncsot, melynek üzemi hőfoka téli körülmények között maximum 20-25°C-os. A téli abroncsok melegben nem csak gyorsabban kopnak, hanem magasabb üzemanyag-fogyasztást is idézhetnek elő, ezek pedig mind pluszköltséggel terhelhetik a házi kasszát.

Az abroncsok is igénylik az „egészségügyi sétát”

Rövid távon nincs túl sok teendőnk: néhány hetes leállás még nem okoz nagy károkat, inkább csak olyan apróbb bosszúságokkal kell számolnunk, mint például egy lemerült akkumulátor.

Az abroncsokra azonban hosszabb állásidő esetén érdemes külön gondot fordítani. Íme néhány praktika, amivel megóvhatjuk az abroncsok állapotát:

Első körben érdemes őket mosni, tisztán tartani, így pontosabban nyomon követhetjük az állapotukat.

Az oldalfal ápolásához kaphatók oldószermentes tisztítószerek, ezekkel is végig futhatunk rajtuk. Általában tartalmaznak UV-blokkolót, hiszen az abroncsoknak nem barátja az UV-fény. Tekintve, hogy alapvetően az autó többi eleme sem annyira szereti, így a lehetőségeinkhez mérten próbáljuk meg fényvédett helyen tartani a gépjárművet.

A következő lépésben vizsgáljuk meg közelebbről a gumikat, hisz a már tiszta felületeken láthatóvá válnak az esetleges sérülések, deformitások.

Ha mindent rendben találunk, akkor a futófelület ellenőrzése következik. A megfelelő profilmélység a vízen felúszás leghatásosabb ellenszere. Ellenőrizzük szezon közben legalább egy-két alkalommal magunk is. Használhatjuk erre az abroncsok csatornáiba gyárilag beépített indikátorokat (1,6mm), de filléres tétel egy egyszerű profilmélység mérő is. Ha a profilmélység három milliméter alatti, akkor érdemes felvenni a bevásárlólistára egy új szett abroncsot is.

Kicsit túl is fújhatjuk az abroncsokat hosszabb idejű parkolás esetén. Nagyon figyeljünk azonban, hogy ne lépjük át a megengedett maximális légnyomást (ennek mértéke minden abroncson megtalálható)!

Amikor visszatérünk a rendszeres használathoz, állítsuk vissza a normál üzemi nyomást. Hogy miért? Az abroncsok megsínylik a mozdulatlanságot, hiszen a jármű teljes tömege folyamatosan, hosszú ideig ugyanazon a pár tenyérnyi felületen nehezedik rájuk. Ha nem fordítunk kellő figyelmet a megelőzésre, a gumik deformálódhatnak. Ilyenkor ún. flat-spot (lapos folt) alakulhat ki a futófelületen, ami sok esetben visszafordíthatatlan károsodást jelent (ez jelentős állásidőnél jelentkezhet inkább). Ez ellen a megfelelően beállított guminyomással védekezhetünk (túlfújás).

Emellett érdemes időről időre „megjáratni” az autót, mert ezzel is átmozgatjuk az abroncsokat és a felfüggesztést.

Parkoltatás esetén körültekintően vegyük fel majd a fordulatot

Ahogyan nekünk is kell majd egy kis idő, hogy visszarázódjunk a normál kerékvágásba, az autónktól se várjuk el, hogy több hét mozdulatlanság után rögtön a megszokott formáját hozza. Legyünk türelmesek, körültekintőek, és idézzük fel, amit annak idején az autósiskolában tanultunk:

Indulás előtt járjuk körbe az autót, ellenőrizzük a folyadékszinteket, a fényszórókat. Az irányjelzőről se feledkezzünk meg!

Az abroncsokra is vessünk egy pillantást. Ha külsérelmi nyomokat vagy deformáció jeleit látjuk, az első utunk a szervízbe vezessen! A guminyomás ellenőrzésére pedig ismét kerítsünk sort.

Az odafigyelés megtérül! Fordítsunk figyelmet abroncsaink állapotának megóvására, hogy hosszú éveken át számíthassunk rájuk.