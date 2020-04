A jelenlegi körülmények között még lényegesebb, hogy odafigyeljünk családunk és szeretteink biztonságára. Amennyiben szükséges kimozdulnunk otthonról, és az autós közlekedést választjuk, fontos, hogy a gépkocsi megfelelő állapotban legyen, beleértve ebbe a gumiabroncsokat is.

Járműveink megfelelő felkészítése a tavaszi és nyári hónapokra hasonlóan fontos, mint amikor a téli szezonra készülünk. Hiába tűnik utóbbi lényegesebbnek a zord időjárási körülmények miatt, fontos tisztában lennünk azzal, hogy a megfelelő gumiabroncsok használata a melegebb hónapok során is a biztonságunkat szolgálja. „Sajnos még mindig él az autósok körében az a tévhit, hogy a puhább keverékkel készülő téli abroncsok jobban tapadnak melegebb időjárási körülmények között, azonban ennek éppen az ellenkezője igaz. A melegebb évszakban a téli abroncsok fékútja jelentősen megnő, irányíthatóságuk pedig rosszabb, mint a nyári gumiabroncsoké” – figyelmeztet Menkó Illés, a Continental Hungaria Kft. szakértője.

A gumiabroncsok cseréjét elvégző szervizekben szakértő tanácsot és segítséget kaphatunk a márkákkal és különböző abroncs típusokkal kapcsolatban, emellett érdemes lehet gumiabroncs tesztek eredményeit is figyelembe venni.

– hívta fel a figyelmet Menkó Illés. A választást az előző szezon hatalmas sikerére való tekintettel a Continental ismét Lego promócióval segít megkönnyíteni. Az akció során, akik egy garnitúra (4 db) nyári Continental személygépjárműabroncsot vásárolnak és szereltetik fel részt vevő kereskedőknél, értékes Lego ajándékok közül választhatnak.

– javasolja a Continental szakértője. Emellett nagy hangsúlyt kell fektetni a gumiabroncsok rendszeres ellenőrzésére. Utóbbi esetében különösen fontos odafigyelni a kerekek kiegyensúlyozottságára annak érdekében, hogy elkerüljük a menet közben jelentkező kellemetlen vibrációt. A kerekek megfelelő kiegyensúlyozottsága nem csak a jármű egyenletesebb gördülését eredményezi, hanem csökken a gumiabroncsok kopásának mértéke, valamint az autó felfüggesztése sem károsodik.

A szezonális abroncscserének köszönhetően biztonságosabbá tehetjük az utazást, azonban emellett egészségünk megőrzéséről sem szabad megfeledkeznünk. A Magyarországon jelenleg is hatályban lévő kijárási korlátozás értelmében lakóhelyünk elhagyására csak indokolt esetben kerülhet sor, a rendelet szerint a gépjárműszervizek (gumiszervizek) látogatása is alapos indoknak minősül. A szervizben tett látogatásunk során is tartsuk be a hivatalos szervek által a koronavírus terjedésének megfékezése céljából kiadott higiéniás és egyéb ajánlásokat, illetve az adott szerviz kapcsolódó ajánlásait, gyakorlatát.