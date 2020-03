„Hot Wheels” cím alatt az AutoBild Sportscars közzétette legújabb éves nyári gumiabroncs tesztjének eredményeit (2020. 4. szám, 83. o.), mely során a Continental SportContact6 abroncsa „példás” értékelésével szerezte meg az első helyet a dobogón.

„Kiváló sport gumiabroncs, amely pontos kormányzással, sportos-dinamikus kezelhetőséggel és rövid féktávval működik száraz körülmények között, vizes úton pedig stabil oldalirányú irányíthatóságot és kitűnő aquaplaning-ellenállást biztosít”

– áll a magazin teszteredményekről írt összefoglalójában. Az AutoBild Sportscars 245/35 R 19 abroncsokat tesztelt az első tengelyen, és 265/35 R 19 gumikat a hátsón, a tesztjármű pedig egy AMG C 63 volt. A SportContact 6 mind a nyolc tesztelési kategóriában száraz és vizes úton is vagy a „jó”, vagy a „nagyon jó” minősítést kapta, illetve a gördülési ellenállását is „jó”-ra értékelték.

Az egyik olcsó, ázsiai vállalat által gyártott gumiabroncs kevésbé meggyőző eredményekkel végzett:

„Alacsony minőségű futófelület mintázatával veszélyesen hosszú féktávokat okoz a csapadékos és száraz úton egyaránt; változékony kezelhetősége; lassú és laza kormányreakció jellemzi, gördülési ellenállása magas l”

– foglalták össze a tesztsofőrök. Az általuk csak „silány gumi”-ként említett abronccsal kapcsolatos meglátásaik már egyből, a kezelhetőség száraz aszfalton történő vizsgálata után egyértelműek voltak: „Nem jó élmény ezzel vezetni, és nem is biztonságos.”