Autó ajtónyitás

Az autós közlekedés során több olyan vészhelyzet lehet, amikor külső segítségre szorulunk. Ilyen az, amikor autó zárnyitásra van szükségünk. Mit tegyünk ilyenkor?

Először mindenképpen maradjunk higgadtak, és így mérjük fel a helyzetet. Néhány tanács segít abban, hogy mit érdemes lépni ebben a helyzetben, és mik azok a lépések, amelyek káros következményekkel járhatnak!

Mit tegyünk és mit ne tegyünk, ha beragad a kulcs az autó zárjába?

A legtöbben ilyenkor bepánikolnak. Majd a házi megoldásokhoz fordulnak. Előjönnek a régi berögződések, a talpraesett, mindenhez értő férfiak barkácstippjei. Azonban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy napjaink autózárjai már nagyon modern és összetett egységek, és persze az elektronika is beleszól a dologba. Ezért nem érdemes azokkal az eszközökkel próbálkozni, melyek a beragadt szobakulcs, vagy épp a fészerajtó esetében működtek. Az autók zárjai jóval komolyabb, finomabb és összetettebb rendszerek, mint azt elsőre gondolnánk. Ennek logikus okai is vannak, hiszen a modern technika ebben az esetben arra fókuszálva fejlődött, hogy megóvják járművünket az autótolvajoktól, az illetéktelenek hozzáférésétől.

Mit ne tegyünk? Házi megoldások!

A kulcs rángatása

Nem szabad erősen rángatnunk a beragadt kulcsot, hiszen nem tudhatjuk, hogy mi történt, és mi történik ott bent a zárban. Ha nem látjuk át a helyzetet, akkor nagy kárt tehetünk minden hirtelen mozdulattal. Az pedig biztos, hogy ilyen helyzetben nem láthatjuk át, mi történt bent a zárban.

WD40

Sokan megszokták, hogy a WD40 mindenre megoldás. A WD40 legfontosabb funkciója, hogy a rozsda ellen védi mindennapi tárgyaink apróbb fém alkatrészeit, valamint kenést biztosít számukra. Megelőzésre és kezelésre is alkalmas lehet. De nem minden esetben működő, és nem korlátlan csodaszer. Nem tudhatjuk, hogy a kulcs mitől szorult be a zárba, ezért nem is kezelhetjük, hiszen könnyen az ellenkező hatást érhetjük el vele.

Az ablak betörése

Az ablak betörése azért felesleges, mert sokkal költséghatékonyabb és biztonságosabb, balesetmentes eljárás a megfelelő professzionális segítség hívása. Egyrészt nagyon veszélyes lépés, a szilánkok komoly károkat okozhatnak, ráadásul semmi nem garantálja, hogy belülről már ki tudjuk nyitni az ajtót, mondjuk egy beszorult vagy betört kulcs esetében.

Házi szerszámok

A hajtű, drót, és társai, mind-mind veszélyesek ilyenkor. Könnyen teszünk nagyobb kárt az eredetileg kialakultnál, ha ezekkel próbálkozunk. Arról nem is beszélve, hogy nem csak a zárnak ártunk vele, hanem össze is karcolhatjuk az autó zárját, annak környékét, az ajtót. Ne rángassuk, ne erőltessük a kulcsot egyik irányba se. A mágnest is gyakran szokták alkalmazni a beszorult kulcs, beragadt zár esetében. Mindenképpen mellőzzük ezt az eszközt is.

Akkor mit tegyünk?

Fokozott óvatossággal próbálkozzunk

A legjobb, amit tehetünk, hogy finoman próbáljuk meg elmozdítani a kulcsot. Felfelé és lefelé, majd megpróbálhatunk tekerni is rajta. Apró, finom, megfontolt mozdulatsorral tegyük mindezt. Semmi nem garantálja, hogy ez eredményhez vezet, de minden más próbálkozás csak fokozhatja a problémát.

Hívjunk autó ajtó kinyitásával foglalkozó szakembert

Az autó kinyitására, az autózár nyitásra szakosodott cégek szakemberei komolyabb, hatékonyabb és gyorsabb segítséget tudnak nyújtani, mint bármilyen hasznosnak vélt praktika vagy barkácseszköz. Az autózár-nyitás kulcs nélküli kivitelezésével foglalkozó szakemberek alaposan felkészültek ezekre a helyzetekre. Nem csak szaktudás, hanem rengeteg erre a célra használható eszköz áll rendelkezésükre. Hiszen sok kisebb-nagyobb szerszám segít abban, hogy az apró alkatrészekből álló, összetett rendszerként működő precíz zárak működésére hassanak. Ezek az autózárak meglehetősen aprólékos, bonyolult szerkezetek. Ráadásul autómárkánként és évjáratként is lehet különbség a kivitelezésükben. Ráadásul a modernebb autók zárjai még összetettebbek. Ezek a szakemberek úgy oldják meg a felmerült problémát, hogy közben a lehető legkisebb kárt tegyék az ajtó zárjában, ráadásul olyan részletekre is odafigyelnek, mint az ajtózár körüli karcolások, melyeknek eltávolítása plusz költségeket és bosszúságot igényelne. Emellett szerencsére a bezárt ajtó nyitására szakosodott cégek általában készenlétben vannak, így gyorsan ki tud érni hozzánk a megfelelő segítség.

A legjobb tehát, amit a bajban tehetünk, az a higgadt viselkedés, óvatos próbálkozás, majd a megfelelő segítség gyors és hatékony felkutatása. Ha ilyen, autózár nyitással foglalkozó szolgáltatást hívunk, fontos, hogy minél gyorsabban és minél hatékonyabban tájékoztassuk őket, már a telefonban. Az autó típusát, évjáratát, és a probléma minél pontosabb leírását kell megosztanunk velük ahhoz, hogy a lehető legfelkészültebben érjenek ki a helyszínre.

