Éjjeli műszak a Mio-val – Ismerd meg a MioTM Night Vision technológiát!

Még az éjszakai vezetés szerelmesei is elismerik, hogy a műfaj gyakran jár nehezített körülményekkel.

Sötétedés után, a váratlan helyzetek mellett a vezetés fokozott veszéllyel járhat a csökkent látásviszonyok miatt is. Eddig az éjszakai felvételek jelentették a legnagyobb kihívást a menetrögzítő kamerák gyártóinak is, mivel ezek gyakran homályosak, vagy gyengébb minőségűek voltak a mérsékelt fényviszonyok miatt. Az autós kamerák vezető gyártója, a Mio továbbra sem áll meg a fejlesztésekkel, és büszkén mutatja be a MioTM Night Vision technológiát, mely új szintre emeli az éjszaka rögzített felvételek minőségét és megbízhatóságát!

Éjjel érkezel?

Este a gyengébb látási viszonyok mellett gyakrabban találkozhatunk ittas vezetőkkel, nehezebben vesszük észre a felbukkanó gyalogosokat, kerékpárosokat, úthibákat, felfestéseket, állatokat, emellett a legtöbben ilyenkor már fáradtabban is ülünk a kormány mögé és csökken a reakcióidőnk. Az éj leple alatt gyakoribbak a cserbenhagyásos károkozások is, mivel sokan úgy érzik, ilyenkor tettüket következmények nélkül megúszhatják, használható felvételek vagy bizonyíték hiányában.

Az autós kamerák legfőbb funkciója sokáig az volt, hogy rögzítse utunkat, a fejlett többfunkciós eszközök azonban ennél sokkal többre képesek és segítenek még biztonságosabbá tenni az autózást. Egy fejlett dashcam ma már elképzelhetetlen a sok-sok extra, például a beépített GPS, vagy a parkolási mód nélkül.

A fejlett autós kamerák elengedhetetlen funkciója emellett az éjszakai üzemmód is, mellyel a sötétedés után is jó minőségű felvételeket készíthetünk, ám ennek kifejlesztése igazi kihívás elé állította a gyártókat. A Mio nemrégiben a MioTM Night Vision technológiával talált rá megoldást, melyet a MioTM Crystal Vision, a MioTM Night Vision és a MioTM Night Vision Pro verziókban épített be termékeibe.

Láss Crystal tisztán!

A MioTM Crystal Vision megoldás a Mio belépő szintű kameráiban található meg. A megfelelően beállított rekeszértékeknek és a minőségi lencséknek köszönhetően kiváló felbontású felvételek készíthetőek még éjszaka is. A beépített szoftver tovább javítja a felvételek fényerejét: a standard éjszakai üzemmódhoz képest a Mio kameráival készített felvételek jobban kivehetők, még gyenge fényviszonyok között is, így az éjszaka bekövetkezett balesetek esetén is használhatóak a biztosítóval való vitás helyzetekben.

Éjszakai útitárs

A MioTM Night Vision modul a MioTM Crystal Vision továbbfejlesztett változata. Adódhatnak ugyanis olyan helyzetek, lakott területen kívül, éjszaka, ahol szinte semmi fény nincs. Ilyenkor a MioTM Night Vision lesz a segítségünkre, mely még fejlettebb támogatást nyújt az éjszakai felvételek készítéséhez. A 2.0 rekeszértéknek köszönhetően a MioTM Night Vision-nel felszerelt autóskamerák megfelelő mennyiségű fényt biztosítanak a tiszta felvételekhez, és a részletek rögzítéséhez. Fontos, hogy míg több gyártó műanyag lencséket használ a termékeiben, ezek a Mio fedélzeti kamerák négyrétegű üveglencsékkel és beépített IR (Infravörös) szűrővel érkeznek, így biztosítva, hogy utazásunk alatt folyamatosan a lehető legjobb minőségű felvételeket rögzítsék. Emellett, a MioTM Night Vision is beépített szoftverrel javítja a képminőséget gyenge fényviszonyok esetén.

Rögzíts, akár egy profi!

A MioTM Night Vision modul legprofibb verziója a MioTM Night Vision Pro, azoknak a sofőröknek, akik a legnagyobb sötétben is szívesen vezetnek. A MioTM Night Vision technológián túl a SONY Stravis optikai érzékelő gondoskodik arról, hogy még minimális fényviszonyok mellett is tiszta felvételek készüljenek utunk során. A fontos részletek a lehető legjobb minőségben kerülnek rögzítésre, amit a biztosítóval való esetleges vita során is használhatunk. A MioTM Night Vision Pro megbízható szemtanúnk lesz a kiszámíthatatlan helyzetekre, még a legsötétebb éjszakai vezetés közben is.

