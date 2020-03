ADAC 2020 nyári gumi teszt

Minden évben kétszer jelenik meg a híres német ADAC teszt, amely a nyári és téli abroncsok teljesítményéről és tulajdonságairól rántja le a leplet. Az idei nyári gumiabroncsok vizsgálatának eredménye február végén jelent meg. A BHPgumi zöld gumi webáruház csapata idén is első kézből hozta el a teszt fordítását. A tesztsorozat alkalmából ezúttal vizsgált méretek: 235/55R17; 225/40R18

Mivel a tavalyi 215/65 R16C méretű nyári gumiabroncsok (C-kisteher gumiabroncsok) különösen biztonsági szempontból gyengén teljesítettek, így a szakértők választása a 235/55 R17 méretű gumiabroncsokra esett hasonló megfontolásból, mint tavaly. A vezetési és biztonsági tulajdonságokat, valamint a környezetvédelmi szempontokat és a gazdaságosságot tesztelték.

Jó hír, hogy ezúttal a a 28 vizsgált garnitúrából csak kettő bukott meg.

A tesztelt 235/55 R17-es méretben csak egy rosszul teljesítő abroncsot találtak, a Laufenn S-Fit EQ-t. A négy jó minősítéssel zárt garnitúra száraz- és nedves körülmények között, fogyasztásnál és kopásnál is jól szerepelt, a győztes Michelin Primacy 4-es például 47 000 km-re jut el. A Laufenn-t a rossz nedves tulajdonságok miatt pontozták le, a majdnem 45 méteres nedves fékútja a legrosszabb volt.

A személyautók számára kinézett 225/40 R18-as méret a tíz legnépszerűbb közé tartozik, és itt is négy garnitúrát értékeltek jó minősítéssel, a Continental PremiumContact 6, a Michelin Pilot Sport 4 és a Goodyear Eagle F1 Asym 5 mellett a Maxxis Victra Sport 5 z-t. A Pirelli P Zero szárazon a legjobb, nedvesen a második legjobb tapadást nyújtja, de a magas fogyasztás és kopás miatt nem került be a legjobbak közé – éves szinten keveset autózó, sportos vezetőknek ajánlják ezt. A személyautó-garnitúrák közül a Rotalla Setulla S-Pace RU 01 lett a legrosszabb kielégítő eredményével.

ADAC javaslat: Tanácsos gumiabroncsok vásárlásakor figyelembe venni a saját vezetési szokásainkat. A 2020-as nyári gumiabroncsok nagyrészt meggyőzték a tesztelőket, így a fogyasztóknak figyelembe kell venniük az egyedi szempontokat is a választáskor, mint például fékezési tulajdonságok, zajszint, futásteljesítmény és üzemanyag-fogyasztás.

A 2020-as nyári teszt és korábbi ADAC tesztek innen érhetők el:

https://bhpgumi.hu/magazin/adac-nyari-gumi-tesztek.html