Folytatódik a Bosch és a Mercedes-Benz közös projektje a városi automatizált vezetés fejlesztésére.

Önvezető Mercedes-Benz S-osztály járművekkel indult el az alkalmazásalapú személyszállítási szolgáltatás a Szilícium-völgyben fekvő San Joséban. A biztonsági vezető által felügyelt járművek közösségi taxiként közlekednek San José nyugati része és a belváros között. A szolgáltatás elsőként teszt üzemmódban és korlátozottan érhető el, az utasok a Daimler Mobility AG által kifejlesztett mobilalkalmazással foglalhatják le utazásukat. A Bosch és a Mercedes-Benz fejlesztői azt remélik, hogy a kísérlet értékes tapasztalatokkal szolgál majd a SAE (Autóipari Mérnökök Társasága) besorolása szerinti 4/5. szintnek megfelelő automatizált járművezetési rendszer további fejlesztéséhez. A partnerek arra számítanak, hogy betekintést nyerhetnek: miként integrálhatók az önvezető járművek egy, a közösségi közlekedést és a járműmegosztókat is felölelő intermodális mobilitási rendszerbe.

Bosch, Mercedes-Bnz, San José – partnerek a mobilitás jövőjéért

„Az Amerikai Egyesült Államokban elsőként San José engedélyezte a magánvállalatoknak az automatizált vezetéstesztet 2017-ben, amely egyúttal segíti a közúti közlekedés növekvő kihívásainak elemzését. Az önvezető járművek állandó és körkörös környezetérzékelése fokozhatja a biztonságot a torlódásokkal teli városban, a kifinomult vezetési stílus pedig gyorsíthatja a forgalmat. „Szeretnénk többet megtudni arról, hogy az önvezető járművek hogyan tudják fokozni a biztonságot és csökkenteni a torlódásokat, illetve milyen módon tehetik a mobilitást könnyebben elérhetővé, fenntarthatóbbá és befogadóbbá a városban. A Mercedes-Benz és a Bosch projektje ezért jól kapcsolódik San José okosváros-célkitűzéseihez. Ezenkívül segít irányelveket kidolgozni az új technológiák kezeléséhez, és felkészít a jövő közlekedési rendszerére”

– mondta Dolan Beckel, San José innovációért és digitális stratégiáért felelős igazgatója.

„Ahhoz, hogy az önvezető járművek a mindennapok valóságává váljanak, a technológiának megbízhatóan és biztonságosan kell működnie. Éppen ezért szükségesek az olyan tesztek, mint a San Joséban indított kísérleti projekt”

– mondja Dr. Michael Fausten, a Robert Bosch GmbH városi automatizált vezetés részlegének műszaki vezetője.

„Nem csupán az önvezető járműveknek kell bizonyítaniuk. Arról is meg kell győződnünk, hogy mindez jól illeszkedik a város mobilitási rendszerébe. Mindkettőt próbára tehetjük San Joséban”

– mondta Dr. Uwe Keller, a Mercedes-Benz AG automatizált vezetési részlegének irányítója. Augusztustól kezdődően a projekt képviselői a város vezetőivel együtt egyeztettek a tesztről a civil szervezetekkel és a teszt során érintett útvonal környékén élőkkel.

A Bosch és a Mercedes-Benz együttműködése az Amerikai Egyesült Államokban, valamint Európában

Körülbelül két és fél éve dolgozik közösen városi automatizált vezetési megoldásokon a Bosch és a Mercedes-Benz. Közös céljuk a SAE-besorolás szerinti 4/5. szintű automatizált vezetési rendszer kifejlesztése a teljesen önvezető és járművezető nélküli járművekhez, az ehhez szükséges szoftvereket is beleértve. A vállalatok nem prototípusokat, hanem sorozatgyártásra kész rendszert kívánnak fejleszteni, amelyek különböző kategóriájú és típusú járművekbe integrálhatók.

A járművek mozgását szabályozó szoftverek fejlesztését illetően az együttműködő felek nem csupán a mesterséges intelligenciára támaszkodnak, és nem a tesztkilométerek gyarapítása a céljuk.

Mérnökeik szimulációkat és különlegesen e célra tervezett tesztpályákat is használnak arra, hogy még biztonságosabbá tegyék a közlekedést. A Bosch és a Mercedes-Benz számára a biztonság a legfontosabb. Ezenkívül az együttműködés kapcsán felmerülő fejlesztések nem csupán az Amerikai Egyesült Államok út- és időjárási viszonyaira terjed ki.

A két vállalat mérnökeiből álló csapat egyik részének székhelye Sunnyvale – egy Szilícium-völgyi város San José és San Francisco között –, a másik csapat pedig a stuttgarti régióban dolgozik.

A Mercedes-Benz és Bosch közötti szoros és hatékony együttműködés támogatja a projekt sikerét

A Bosch szaktudását, amely az érzékelőktől, a szabályzóegységektől, valamint a kormány- és fékvezérlőktől egészen a teljes autóipari alrendszerekig terjed, tökéletesen kiegészíti a Mercedes-Benz sok évtizedes tapasztalata a rendszerintegráció és az autógyártás terén. A projekten belüli munkamegosztás is ezt tükrözi. A Mercedes-Benz feladata, hogy használhatóvá tegye a közösen kifejlesztett járművezetési rendszert, valamint a biztosítsa a szükséges kísérleti járműveket, tesztlaborokat és tesztflottákat. A Bosch feladata a városi automatizált vezetést szolgáló komponensek fejlesztése és gyártása.

Platform, amellyel az automatizált járművek integrálhatók a taxiflottákba

Az automatizált személyszállítási szolgáltatás kísérleti projektjébe a Bosch és a Mercedes-Benz további partnert is bevont: a Daimler Mobility AG fejleszti és teszteli azt a flottakezelő platformot, amely a kísérleti projekt üzemelési fázisához csatlakozik. Ezzel a személyszállítási szolgáltatást nyújtó potenciális partnerek gördülékenyen integrálhatnak önvezető (Mercedes-Benz) járműveket a szolgáltatáskínálatukba. A platform az önvezető és a hagyományos járműveket egyaránt kezeli, azok üzemeltetését és karbantartását is beleértve. Egy hagyományos módon vezetett Mercedes-Benz járművekkel működő, alkalmazásalapú mobilitási szolgáltatás már 2019 őszétől működik a San Francisco-öböl térségében, illetve a német fővárosban, Berlinben is elérhető.