A legújabb Renault Zoe már Magyarországon is kapható

Hazánkba is megérkezett Európa vezető városi elektromos modelljének legfrissebb változata, az Új Renault ZOE.

Évtizedes tapasztalat az elektromos-autó fejlesztésben

Tíz éve, 2009-ben mutatta be a Renault a ZOE elnevezésű elektromos-jármű koncepcióját, majd ezután hamarosan megjelent a ZOE sorozatgyártásban is. Az eltelt idő alatt a Renault vezető szerepet ért el az elektromos mobilitás területén, ami nem utolsó sorban a zászlóshajó-modell sikerének is köszönhető. 2019. augusztus végéig ugyanis összesen 160 ezer regisztráció érkezett a gyártóhoz, és az összesített értékesítési adatok alapján ez a leggyakoribb elektromos modell a kontinensen. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a modell 18,2%-os piaci részesedést ért el 2018-ban Európában, és a közel 40 ezer darabra érkező regisztráció alapján öt elektromos autóból egy ZOE az európai utakon.

A modell Magyarországon is hasonló sikert ért el, amelyből csak 2019. november végéig 83 db kelt el. Ebben az eredményben komoly szerepe van az állami támogatás mellé, az importőr által kínált azonos mértékű kedvezménynek is, hiszen a gyártó 2019. első 11 hónapjában szinte megduplázta a megelőző 3 évben értékesített teljes elektromosautó-mennyiségét.

„Hasonló sikerekre számítunk az új modell esetében itthon is, hiszen számos olyan újítást rejt, ami az egyik legnagyobb hatótávval rendelkező modellt még élhetőbbé és praktikusabbá teszi. A Renault elektromos járműfejlesztési koncepcióját az a törekvés vezérli, hogy a teljes egészében elektromos járműveink is a könnyebb használatot szolgálják és élvezetesebb vezetési élményt tegyenek lehetővé – legyen szó a modellek hatótávolságáról, teljesítményéről, vagy az azokban elérhető szolgáltatásokról.”

– mondta el Wachtler Tamás, a Renault Hungária ügyvezetője.

Karakteresebb külső, újrahasznosított belső

Az előző generáció finom vonalait egy formabontóbb, kifejezőbb külső váltotta. Ez egyrészt köszönhető az újratervezett, domború motorháztetőnek, a ködlámpa körül található szellőzőnyílásoknak, amik a jobb légellenállást segítik; valamint az új Renault modellekre jellemző C-alakú LED-es fényjegyeknek és a 100%-ban LED-es első és hátsó fényszóróknak, amik a láthatóságot növelik.

A belső tér anyaghasználatában az újrahasznosítás játszott kulcsszerepet. A gyártó ugyanis újrahasznosított alapanyagokból egy olyan innovatív szövetet fejlesztett ki, ami nóvumnak számít az autóiparban is, megfelel a körforgásos gazdaság elveinek, és több mint 60%-kal csökkenti a kapcsolódó szén-dioxid kibocsátást. Ehhez átlagosan 50%-ban gyári szövethulladékokat és használt biztonsági öveket, 50%-ban pedig műanyag palackokból származó rostokat használtak fel. Az ezekből előállított anyagot az Új Renault ZOE-ban először az utastérben is alkalmazták: ebből készül például az üléskárpit, de a műszerfal és a középkonzol alapja is – összesen 22,5 kg kerül belőle egyetlen autóba, úgy, hogy eközben továbbra is megmarad a beltér magas minőségérzete.

Középpontban a könnyebb és élvezetesebb vezetés

A Renault Easy Life koncepciója jegyében számos vezetést segítő funkció jelent meg az új modellben. Ennek köszönhetően a középkonzolra került az „e-Shifter” elnevezésű sebességváltó kar, amivel a különböző vezetési módok közül választhatunk. Az egyik ilyen az ún. B üzemmód, a könnyebb fékezést segítő rendszer, ami kifejezetten a városi közlekedés során, vagy lassú forgalomban lehet hasznos. Mindemellett számos egyéb vezetéstámogató funkció is elérhető még, ezek között automata parkolófék, holttérfigyelés, sebességkorlátozó táblák felismerése, sávtartást segítő funkció (ami szükség esetén korrigál is), automata vészfékező rendszer (később válik elérhetővé), illetve sebességhatárra történő figyelmeztetés.

A kényelmesebb autózást segítik a Renault olyan szolgáltatásai is, mint az EASY CONNECT, amely ötvözi az új EASY LINK multimédia rendszerét és a MY Renault applikáció funkcióit. Az applikáción keresztül például távolról szabályozható az autó hőmérséklete is töltés közben anélkül, hogy az a hatótávot csökkentené. Az új EASY LINK multimédia rendszer a 9,3”-os érintőkijelzőn valós időben jeleníti meg az ismert elektromos töltőhelyeket, és az útvonaltervező ezekkel is számol az optimális útvonal kialakítása során. A 10”-os digitális műszeregységen pedig többek között a sofőr visszajelzést kaphat akár a saját vezetési stílusáról is, annak érdekében, hogy a lehető legenergiatakarékosabb módon közlekedhessen.

Budapest-Tisza-tó akár fél óra alatt

Az Új ZOE kiemelkedő teljesítményét új, 52 kWh-s akkumulátorral éri el, mellyel a gyártó 25%-al növelte a hatótávot 395 km-re anélkül, hogy az akkumulátor mérete nagyobb lenne. Az eszközben elérhető fejlesztéseknek köszönhetően az autó váltóárammal (max. 22 kW-ig) és egyenárammal is tölthető (max. 50 kW-ig), amivel így az elektromos modellek közül a legváltozatosabb töltési módok állnak rendelkezésünkre. Ennek megfelelően akár egy bevásárlás alatt visszatölthetünk 125 kilométerre elegendő hatótávot egy plázában (22 kW – 1 óra), míg egy városi nyilvános töltőről (11 kW) ugyanezt 2 óra alatt érhetjük el. Amennyiben autópályán töltjük (50 kW), egy fél órás pihenőidő alatt egy Budapest-Tisza-tó (150 km) távolság megtételére elegendő energiát érhetünk el. Hazaérve pedig akár másnapra teljesen feltölthetjük az autót egy 7 kW-os fali aljzaton keresztül (9 óra 25 perc töltési idő).

Megnövekedett teljesítmény a motorháztető alatt

Az akkumulátor által leadható megnövekedett áramerősség szintén hozzájárult ahhoz, hogy a modell egy olyan nagyobb teljesítményű,100 kW-os motorral is elérhető lehessen, aminek teljesítménye egy 136 lóerős belsőégésű motoréval egyenértékű és az előző, 80 kW-os egységhez képest 2,2 mp-el rövidebb idő alatt repíti az autót 80 km/h-ról 120 km/h-ra. De legyen szó akár az előző verzióból ismert 80 kW-os motorról, vagy az új Z.E. 50-es változatról, mindkettő esetében érvényes, hogy a modell vezetés közben zéró káros anyagot bocsát ki.

Az Új Renault ZOE hazánkban januártól lesz elérhető 10 399 000 forintos kezdő listaártól. Az új modell bevezetését a gyártó az állami támogatáson felül akár további 1,5 millió Ft induló kedvezménnyel segíti. Így egy Zen felszereltségű Új ZOE már 8 349 000 Ft-tól vihető haza.