Akkumulátor

Az alapfunkciók ellenőrzésekor gyakran nem is gondolunk az autó akkumulátorára, amíg meg nem történik a baj. Ha hosszabb útra készülünk és arra gyanakszunk, hogy gyengélkedik az akkumulátor, esetleg volt is már vele problémánk korábban, ne habozzunk kicserélni. A gyenge akksik az első hidegben megadják magukat, így bosszantó helyzetbe kerülhetünk, ha ez éppen egy elhagyatott területen történik meg. Ha elektromos autóval tervezünk utazni, készüljünk fel rá, hogy egy fagyos éjszaka után reggelre akár 40-50 kilométerrel is csökkenhet a hatótáv, ezért érdemes még közvetlenül az indulás előtt feltölteni az akkumulátort.

Gumiabroncsok

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mindig az évszaknak megfelelő autógumival közlekedjünk. Még inkább figyeljünk erre, ha külföldre indulunk, hiszen a kötelező téli gumi használatának elmulasztása súlyos bírságokat vonhat maga után. Ezenfelül időről-időre, de főként utazások előtt ellenőrizzük az abroncsok nyomását. Az alacsony keréknyomás akár balesethez is vezethet, ráadásul ronthatja a futásteljesítményt és növelheti az üzemanyag-fogyasztást. Ha havazáskor utazunk vagy olyan helyre megyünk, ahol szükség lehet rá, jó, ha van nálunk vontatókötél és hólánc is. Tartsuk észben azonban, hogy a téli gumi hiánya nem orvosolható hólánccal, mivel ez utóbbi jeges úton nem nyújt biztonságot.

Biztosítások és nemzetközi zöld kártya

A kellemetlen helyzetek elkerülése érdekében utazások előtt ne felejtsünk el utas- vagy indokolt esetben kiterjesztett biztosítást kötni. Ha például nagy értékű sífelszereléssel indulunk útnak, mindenképpen gondoskodjunk poggyászbiztosításról. Előtte azonban vizsgáljuk meg, hogy az autónkhoz kapcsolódó meglévő szerződéseinkben vannak-e kiegészítő biztosítások, például üzemanyagkártya esetében trélerbiztosítás vagy CASCO-biztosításnál poggyászra is kiterjedő védelem, mivel ezekkel jelentős összegeket spórolhatunk. Külföldi utazás előtt azt is ellenőrizzük, hogy autónk rendelkezik-e a határátlépéshez szükséges érvényes nemzetközi zöld kártyával.

Útvonaltervezés

Ha már „tetőtől-talpig” átvizsgáltuk az autót műszaki szempontból és a megfelelő biztosításokkal is rendelkezünk, készüljünk fel az utunkat befolyásoló többi tényezőre is. Tervezzük meg előzetesen az útvonalat, és nézzük meg az esetleges alternatív útvonalakat is arra az esetre, ha az időjárás vagy a forgalom miatt módosítani kellene az irányon. Emellett célszerű a töltőállomásoknak is utánanézni, hiszen bármikor szükségünk lehet üzemanyagra vagy bármi egyébre az utazáshoz.

Felkészülés a zord időjárásra

Noha az időjárás egyik pillanatról a másikra változhat, érdemes rápillantani a meteorológiai hírekre a látogatás előtti este, így megfelelően felkészülhetünk a vezetést nehezítő olyan körülményekre, mint például a havazás vagy a jeges utak. Erős hóesés vagy jégeső esetén azonban inkább maradjunk otthon és halasszuk el az utazást. Ha hosszú útra készülünk, mindig tele tankkal induljunk el. Ritkán használt autónál fontos, hogy a hideg beköszöntével újra megtankoljuk, mivel az üzemanyagok szezonálisan eltérő adalékolással rendelkeznek, így az adott évszak időjárási viszonyainak leginkább megfelelően védik az autó mechanikáját.

Biztonsági tartozékok

Indulás előtt mindig ellenőrizzük, hogy a telefonunk fel van-e töltve, és ne felejtsük otthon a pokrócot, zseblámpát, hóásásra alkalmas eszközt, valamint ételt, italt és a mobiltöltőt sem. Ügyeljünk rá, hogy egy esetleges defekt vagy baleset esetén nálunk legyenek a kötelező biztonsági tartozékok: az érvényes szavatossági idejű, B típusú elsősegélydoboz és az elakadásjelző, fényvisszaverő háromszög. Ezenfelül gondoskodjunk róla, hogy vészhelyzet esetére legyen a csomagtartónkban pótkerék, láthatósági mellény, tartalék izzó, emelő, kulcskészlet, indítókábel és motorolaj is. Jól jöhet a jégoldó spray is, amely segít úgy kinyitni az autó befagyott ajtaját, hogy a karosszéria ne sérüljön.

Megfelelő ruházat

Hosszabb, téli utazásoknál az öltözködésünket is alaposan át kell gondolni. Vastag téli ruhákban, kabátban balesetveszélyes lehet a vezetés, hiszen hamar melegünk lehet, ami befolyásolja a koncentrálóképességet. Ráadásul a többrétegű, szoros ruházat növeli a reakcióidőt és csökkenti a mozdulatok kifinomultságát. Ugyanakkor alulöltözve sem ajánlott elindulni. Mindenképp legyen nálunk plusz pulóver, kabát a csomagtartóban, hiszen egy esetleges lerobbanásnál szükségünk lehet rá, ameddig megérkezik a segítség.

Ablakmosó folyadék

A téli időszakban többféle csapadékra is kell számítani, ezért az ablaktörlőknek ilyenkor meghatározó szerepük van a megfelelő látási viszonyok biztosításában. Használjunk az évszaknak megfelelő, fagyálló ablakmosó folyadékot, és rendszeresen töltsük fel vele a tartályt, hiszen, ha benne felejtjük a nyári folyadékot, az az első mínuszokban belefagyhat a tartályba. Hideg időben inkább kíméljük az ablaktörlőt, a szélvédőre fagyott jeget pedig jégoldóval és kaparóval távolítsuk el.

Vadveszély

Számos helyen, főleg erdőközeli utakon találkozhatunk vadveszélyre figyelmeztető táblákkal, azonban sokan figyelmen kívül hagyják ezeket és a felhívás ellenére nem lassítanak. Ám ha egy vad elénk ugrik, az nem csupán az autónkban, hanem bennünk és az állatban is végzetes sérüléseket okozhat. Ne becsüljük alá tehát ezt a veszélyt, főleg télen, amikor a csúszós utakon megnő a féktáv.

Parkolás

Téli időszakban különösen figyeljünk a parkolóhely megválasztásánál, mivel ilyenkor megszaporodnak a háztetőkről és erkélyekről lezúduló hó és jég okozta káresemények. Ezért parkolás előtt ne csak oldalirányba nézzünk szét, hanem felfelé is, és ha jelentős mennyiségű havat vagy jégcsapokat látunk magunk felett a tetőkön, inkább válasszunk másik parkolóhelyet.