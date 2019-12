Az autópályát használó magyar sofőrök többsége tisztában van a sztrádán alkalmazott KRESZ szabályokkal, de bizonyos tévhitek továbbra is élnek a fejükben – derült ki a legújabb hazai közlekedési ismereteket vizsgáló felmérésből, amelyet Pető Attila közlekedési szakértő az OTP Mobil Kft.-vel együttműködve készített.

„Az OTP Mobillal a Simple app matricaszolgáltatás révén a hazai autópályahasználók rendszeresen kapcsolatba kerülnek: az idei év első tíz hónapjában az autósok közel 400 ezer matricavásárlási tranzakciót indítottak, és a közelgő ünnepi szezonban is megnövekedett forgalomra számítunk. Éppen ezért figyelmet szentelünk annak, hogy ne csak kényelmes fizetési megoldásokat biztosítsunk, hanem edukációs eszközökkel biztonságossá is tegyük a közúti közlekedést”

– mondta el Benyó Péter, az OTP Mobil ügyvezető igazgatója.

A 2019 novemberében mintegy 10 000 Simple by OTP felhasználó körében végzett felmérésből kiderült, hogy a sofőrök harmada nem tudja, hogy mi a helyes lépés, ha autópályán haladva a visszapillantótükörben egy megkülönböztető jelzést használó jármű tűnik fel. Életekbe kerülhet, ha nincs mindenki tisztában azzal, hogy ilyen esetekben a megkülönböztető jelzést használó jármű minél gyorsabb haladása érdekében a legbelső sávban haladóknak balra, a két külső sávban haladóknak jobbra kell húzódniuk.

Számtalan baleset elkerülhető lenne akkor is, ha nem csak a sofőrök 91%-a ismerné azt a szabályt, miszerint jobbról előzni autópályán tilos. Százalékosan elenyésző arányban, de 10 000 járművezetőből így is 100-an gondolják tévesen, hogy belátásuk szerint akár meg is fordulhatnak az autópályán. Közülük 27-en pedig rükvercbe is váltanának, ha a helyzetük úgy kívánná.

Az egyik legtöbbet hallott szabály az autópályahasználattal kapcsolatban, hogy a leállósávot csak nagyon indokolt esetben használhatjuk – a KRESZ szerint egészen pontosan az autópályát „civilként”, tehát nem megkülönböztető jelzést használó jármű vezetőjeként csak akkor vehetjük igénybe, ha a műszaki meghibásodás miatt a járművünk továbbhaladásra képtelen. Ennek ellenére a sofőrök 30 százaléka egyéb esetekben – például a gyorsítósáv meghosszabbításaként – sem zárkózik el az igénybevételétől.

Természetesen arról az alapszabályról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az autópályákat csak érvényes matricával használhatjuk.

„Érdemes már bőven a lejárat előtt, akár már december elsejétől megváltani a 2020-as évre a pályamatricát, hogy elkerüljük a figyelmetlenségből adódó büntetést. Az előzetesen megvett matricák nagy népszerűségnek örvendenek: tavaly közel 10.100 darab éves országos és megyei matricát értékesítettünk az elővásárlás időszakában. Az e-pályamatrica érvényességét ráadásul bármikor könnyen ellenőrizhetjük a mobilunkban, ha applikációval vagy a Simple webes felületén vásároltuk azt. Szintén előnyös lehet a mobilapplikációs vásárlás, ha útközben olyan megyébe térünk át, ahol nem rendelkezünk vignettával. Ilyen esetben 60 percen belül még pótolhatjuk a matricavásárlást, így nem kell büntetésre számítanunk”

– tette hozzá Benyó Péter.