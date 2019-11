Chiptuning vagy Tuning Box? Melyiket válasszuk?

Gyakran előfordul az autógyártóknál még a prémium kategóriában is, hogy járműveiket a jobb eladhatóság vagy más egyéb tényezők miatt direkt csökkentett teljesítménnyel dobják piacra, ezáltal ugyanazt a motort kapják az egyes típusok, csak éppen eltérő vezérléssel, amit a tuning során könnyedén kihasználhatunk. Manapság szinte alig kapható olyan személyautó, ami nincs korlátozva ebből a szempontból, így aki szeretne extra lóerőket a jobb gyorsulás vagy a nagyobb végsebesség miatt, az előszeretettel kacérkodik a tuningolás gondolatával.

Nem véletlenül, hiszen hozzáértő kezek között az ECU értékeinek módosításával igencsak jelentős többletteljesítmény szabadítható fel a motorháztető alatt, azonban nagyon fontos kiemelni, hogy egy olyan beavatkozásról van szó, amit soha nem szabad tapasztalatlan szerelőkre bízni, hiszen bizonyos esetekben a folyamat akár komolyabb meghibásodásokkal járhat, mely jelentős többletköltségeket idézhet elő.

Természetesen vannak kevésbé veszélytelen megoldások, éppen ezért az alábbiakban bemutatjuk a két legismertebb, Magyarországon is elérhető tuning-alternatívát, melyek segíthetnek kihozni némi pluszt az autónkból. A cikk megírásában Kemecsei Imre, a Premium Car Design autó tuning szakértője volt segítségünkre.

Chiptuning

A modern személyautók működéséről nagyon komplex elektromos rendszerek gondoskodnak, melyek szabályozását és felügyeletét a különféle jeladók segítségével egy központi vezérlőegység, az úgynevezett ECU végzi el. Ebben rögzítik a gyártók az autó optimális működéséhez szükséges értékeket, így többek között azt is, hogy a motor milyen teljesítményt adjon le bizonyos fordulatszám mellett, mennyi legyen a befecskendezett üzemanyag mértéke vagy mekkora a turbónyomás. A chiptuning során ezeket az értékeket kell felülírni ahhoz, hogy az autó tulajdonságai javuljanak.

Emiatt nagyon fontos, hogy egy megbízható és tapasztalt tuningcéget válasszunk a munkához! Mindig messzire kerüljük el azokat a szerelőműhelyeket, ahol tapasztalat nélkül, vagy ismeretlen, esetleg ismeretlen eredetű programokkal próbálnak belenyúlni az ECU értékeibe, hiszen ez egy prémium kategóriás autó érzékeny rendszerét fenekestül felforgathatja. A professzionális chiptuning ugyanis ott kezdődik, hogy a szerelőműhely egy megbízható mérnökgárdától vásárolt programot alkalmaz az ECU felülírására, amit valódi autókon, gyakran éveken át teszteltek, tehát a mi gépjárművünk tulajdonságaihoz igazítva egy olyan szoftvert kapunk a pénzünkért, ami a biztonság tekintetében megegyezik a gyári alapszoftverrel.

Ezzel a megoldással akár 20-25 százalékos extra teljesítményt is el lehet érni úgy, hogy közben a motor fizikai tulajdonságai nem változnak. Ha ennél is jelentősebb javulást szeretnénk, elengedhetetlen lesz cserélni bizonyos alkatrészeket. Ez utóbbi azonban már a motorátépítés fogalomkörébe tartozik, mely szintén egy ismert megoldás arra, hogy több extra lóerőt lehessen felszabadítani az autóból. Ilyenkor egy komplett kipufogórendszer, de akár nagyobb turbó, kompresszor vagy leömlő is beépítésre kerülhet, amit mindig meg kell támogatni egy chiptuninggal, hogy az átépített motor képes legyen esetenként akár plusz 200-300 lóerőt is bevetni gyorsuláskor.

Tuning Box

Noha megfelelő keretek között és tesztelt szoftver mellett a chiptuning teljes biztonsággal képes extra teljesítményt adni bizonyos autótípusoknak, azonban amikor szóba kerül az ECU módosítása – mely sok gyártónál önmagában egy több százezer forintos alkatrész lehet –, akkor rengetegen inkább visszalépnek a fejlesztéstől. Pedig nem kellene, hiszen vannak ma már alternatívák. Ilyen például az 1988 óta létező Tuning Box, mely a központi számítógép felülírása nélkül tudja biztosítani autónk számára a plusz teljesítményt.

A Tuning Box alapvetően nem más, mint egy az autóba kerülő kiegészítő alkatrész, amit kívülről csatlakoztatnak a motornál található szenzorokhoz úgy, hogy az ne felülírja, csak kiegészítse az ECU munkáját. A több évtizedes fejlesztéseknek köszönhetően a rendszer típusonként eltérő, tesztelt értékekkel üzemel, miközben rengeteg lehetőséget ad a tulajdonos kezébe. Ennek köszönhetően akár egy okostelefonos applikációval is módosíthatjuk a leadott lóerők számát, de akár elérhetjük, hogy csökkentsük vele a fogyasztást, tehát az extra alkatrésszel nem csak teljesítménynövelésre lesz lehetőségünk.

Ennek a megoldásnak határozott előnye, hogy teljesen biztonságos, az ECU ugyanis nem kerül módosításra, a kalibrálás pedig dinamikusan történhet, akár a tulajdonos utólagos kalibrálásával is, melyek természetesen biztonságos keretek között zajlanak. Bizonyos típusok esetén a Tuning Box is képes 20-25 százalékkal növelni a teljesítményt, azonban egyes autómodellekkel nem kompatibilis, tehát sokszor csak a hagyományos chiptuning jöhet szóba, ha erősebb motort szeretnénk. Mivel több mint 30 éve megtalálható a piacon, ma már rengeteg alternatívája létezik, azonban mindegyikről tudni kell, hogy vagy az Original Tuning Box márka alapjaira épülnek fel, vagy annak csak egyfajta silány másolatai, tehát jól gondoljuk meg döntésünket, pláne egy prémium autótípus esetében.