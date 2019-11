A 14 állomást számláló versenysorozat helyszínéül a világ 12 nagyvárosa szolgál majd, köztük a szaúd-arábiai Diriyah ősi települése, ahová a sorozat november 22-én és 23-án ismét visszatér.

A nagy sajtóvisszhangot kiváltó fejlemények valóságos áradatával induló új idény a Formula-E versenyek gyors ütemben növekvő látogatottságának lendületére és az elektromos járművek használatának globális szinten érzékelhető hirtelen felfutására alapoz.

A dél-koreai Szöul és az indonéziai Dzsakarta felvétele a versenysorozat helyszínei közé a vezető beszédtémák közé tartozik. London is visszakerült a 2019/2020-as idény versenynaptárába, ahol a bajnokság küzdelmei július 25-én és 26-án egy kétnapos versenyhétvégével zárulnak. A záróversenyekre példa nélkül álló módon a Temze partján, a Royal Docks területén és az ExCeL London kiállítási központon keresztül – részben tehát kül- részben pedig beltéren – kialakított pályán kerül sor.

Az ABB Formula-E sorozat egyre nagyobb népszerűsége – az 5. idényben 400.000-nél is több látogatót csábított ki a városi utakon megrendezett versenyekre, és mellette 411 milliós televíziós nézettséget is produkált (ami 24%-os növekedést jelent a 4. versenyidényhez képest) – jól jelzi, hogy az embereket igenis érdekli a megújuló energia és az e-mobilitás. A pályákon versenyről versenyre látható izgalmas jelenetek mindent megmutatnak a jórészt közösségi médián nevelkedett fiatalokból álló közönségnek mindabból, amire egy elektromos jármű képes lehet.

Az autó-motor sport elkötelezett hívei és a technika megszállottjai alig várják már az új idény kezdetét, amikor első ízben gyári csapatok is rajthoz állnak, nevezetesen a Mercedes-Benz és a Porsche – mindkettő igencsak jónevű versenyistálló –, és így már 24-állásos rajtrácsra lesz szükség. A legmagasabb színvonalat képviselő két német induló annak apropóján szállt be a versenysorozatba, hogy maguk is teljesen elektromos hajtású autókkal jelentek meg a piacon. Ezekben a motor és az akkumulátorok kialakítása, valamint a töltési technológiák kölcsönösen termékenyítőleg hatottak egymásra, ami még inkább fokozza az elektromos járművek globális elfogadottságát.

Miután az 5. idény tavaly júliusban a New York-i versennyel lezárult, a csapatok az előző hónapban a valenciai (Spanyolország) Ricardo Tormo ringen jöttek össze egy 3 napos, idény előtti tesztelésre. A pályán versenykörülmények között is kipróbálhatták új fejlesztésű alkatrészeiket, és újabb pilótákat dobtak be a mély vízbe. Az új szerződéssel rendelkező versenyzők között találjuk a svájci Simona De Silvestrót, az ABB nagykövetét, aki ebben az idényben a Porsche teszt- és tartalékpilótája lesz.

A nagynevű versenycsapatok és több csúcskategóriás pilóta – köztük a Mercedes kiválósága, a 2019-es Formula 2 bajnok, Nick de Vries – beszállása tovább fokozza a 6. idény versenyeinek intenzitását. Megtörténtek azok a szabálymódosítások, amelyek lehetővé teszik a versenyautók sebességének növelését, illetve jutalmazzák az energiatakarékos vezetést. A pálya egy kijelölt szakaszán áthaladva extra teljesítményt biztosító Attack Mode funkció igénybevétele esetén rendelkezésre álló energiaszintet 235 kW-ra (320 LE) emelték, de ez a funkció csak akkor aktiválható, ha a mezőny megkapja a zöld zászlót (az Attack Mode nem hozzáférhető, ha óvatos vezetésre figyelmeztető sárga zászló van érvényben).

A szabályváltozások célja, hogy szoros legyen a verseny, és megmutatkozhassanak a második generációs Formula-E versenyautók erőátviteli rendszerének speciális előnyei. Most a kvalifikációs csoportfutamok leggyorsabb pilótáinak is bajnoki pontok járnak, ami már a verseny kezdete előtt csúcsteljesítményre ösztönzi őket. A 45 perces verseny utolsó pillanatáig nyílttá teszi a küzdelmet az az új szabály, mely szerint meghatározott mennyiségű energiát levonnak a mezőny minden tagjának fedélzeti tartalékából, ha baleset miatt a versenyautók csak lassabban hajthatnak, például akkor, ha bejön a pályára a biztonsági autó, vagy teljes pályás sárga zászlós megszakítás van érvényben.

Azzal a Jean-Éric Vergne-nel – a Formula-E első kétszeres egyéni bajnokával – kell most versenybe szállni, aki az 5. és a 6., tehát két egymást követő idényben zárt az élen. Idén csatlakozott a DS Techeetah csapatához, ahol Antonio Felix da Costa, a versenysorozat egyik veteránja lesz a csapattársa.

Az előző idény hatalmas küzdelmét – a sorozat első nyolc versenyét nyolc különböző pilóta nyerte meg – várhatóan még kiélezettebbé teszi több nagy név indulása, köztük a Geox Dragon színeit képviselő Brendon Hartley és a Tag Heuer Porsche pilótája, Neel Jani, akik mindketten SportsCar bajnokok.

Az ABB Formula-E idény egyik kiegészítő eseménye a Jaguar I-PACE eTROPHY második évada lesz. Ezekben a betétfutamokban a Jaguar I-PACE elektromos sport-szabadidőautók (SUV) versenyverziói indulnak. Az I-PACE eTROPHY versenysorozat indulói 8 városban megrendezésre kerülő 10 fordulóban mérik össze erejüket. A széria célja, hogy bemutassa a Jaguar akkumulátorral működő elektromos autóinak teljesítményét és tartósságát. Az ABB – mint a versenysorozat hivatalos járműtöltési partnere – a 6. versenyidényben is speciálisan módosított Terra 53 DC töltőket bocsát a csapatok rendelkezésére.

Az ABB a teljesen elektromos hajtású együléses versenyautók nemzetközi ABB FIA Formula-E Championship vesenysorozatának névadó partnere. Világszerte saját technológiájával támogatja a városi helyszínek ideiglenesen kialakított versenypályáin megrendezett eseményeket. Az ABB a gyorstöltő állomások telepítésének globális piacvezetőjeként a világ 77 országában eddig több mint 11.500 töltőpontot épített ki.

A 6. idény versenynaptára