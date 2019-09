Budapestre érkezett az életnagyságú LEGO Technic Bugatti Chiron

A különleges jármű szeptember 15-én, az éj leple alatt foglalta el helyét a bevásárlóközpontban, ahol másnap délelőtt, egy sajtótájékoztató keretén belül mutatták be.

A modell eleget tesz a LEGO Technic által képviselt Építsd meg az igazit! szlogennek, hiszen nemcsak méretében, de kifinomult részleteiben is megszólalásig hasonlít az eredetire.

A külcsín mellett a mérnöki részletek is egyedülállók. A modell az első olyan nagyméretű, mozgatható építmény, amely több mint 1 000 000 LEGO Technic elemből épül fel, és amelyek esetében nem használtak ragasztást. Bár az igazi Bugatti Chiron 420 km/h-s sebességével nem tudja felvenni a versenyt, hihetetlen, hogy a modell működőképes, s akár 30 km/h-s sebességre is felgyorsulhat – ahogy azt korábban egy tesztvezetésen bizonyította. Ráadásul meghajtását is kizárólag LEGO elemek, 2 304 db Power Functions motor, 4 032 LEGO Technic fogaskerék és 2 016 db LEGO Technic kereszttengely biztosítja. A mintegy 1,5 tonnás autó 5,3 lóerő teljesítményre képes, és 92 Nm a becsült forgatónyomatéka. Az autó motorja mellett az utastérbe pillantva is aprólékos részletek rajzolódnak ki, az ülésektől kezdve a műszerfalon megtalálható sebességmérőn és a levehető kormánykeréken át a fékpedálig.

Az élethű LEGO autó akkor elevenedik meg igazán, amikor első és hátsó lámpái felvillannak, és felbőg a motor hangját megidéző szimulátor. Ahhoz, hogy az építmény a LEGO- és az autórajongók minden korosztályának szívét megdobogtathassa, tervezői és kivitelezői több mint 13 000 munkaórát fektettek a modell megalkotásába.

„Nagyon örülünk, hogy a magyar közönség is láthatja ezt a világszerte népszerű és egyedülálló modellt, ami a lehető legjobban példázza, hogy csak a képzelet szabhat határt annak, hogy mi mindent lehet megépíteni LEGO Technic elemekből. A játék nélkülözhetetlen készségeket fejleszt, olyan készségeket, amelyek segítségével a gyerekek megállják majd helyüket a jövőben, kreatívan és rugalmasan gondolkodnak, és olyan remek dolgokat képesek létrehozni, mint ez a szuper autó”

– mondta Siket Lóránt, a LEGO Hungária Kft. kommunikációs vezetője.

Az életnagyságú LEGO Technic Bugatti Chiron egy teljes héten keresztül várja majd a Westend City Centerben a rajongókat. Szeptember 21-én (szombaton) és 22-én (vasárnap) pedig izgalmas programokkal is készülnek a látogatóknak, például LEGO Technic autóversennyel, de emellett bárki részt vehet a motorral és távirányítóval működő modellek tesztvezetésében is. A nagy múltú Technic készletek mellett bemutatkozik a LEGO kísértetjárta újdonsága, a Hidden Side is.

Tények és számok