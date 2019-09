A legújabb Renault Clio Magyarországon is bemutatkozott

Az Új Clio tervezésekor a gyártó megtartotta azokat a tulajdonságokat, amik a negyedik generációt népszerűvé tették, és olyan funkciókkal látta el, amelyek újdonságot jelentenek nemcsak a gyártó kínálatában, hanem akár a kategórián belül is.

A világszerte vezető eladási adatokat produkáló modell rendre előkelő helyen szerepelt a hazai értékesítési listákon is, és az új generáció tekintetében is hasonló sikerre számít az importőr.

A hazánkban most debütált Új Renault Clio egy olyan modell immár ötödik generációja, amelyből eddig 15 millió talált gazdára világszerte. 1990-es első megjelenése óta a Clio a Renault legnépszerűbb modellje lett az egész világon. A franciák körében ez az autó nyerte el legtöbbször a legkedveltebb autó címet, 2013-tól pedig fokozatosan egész Európában, így Magyarországon is, a kisautó-szegmens vezető modellje az összesített eladásokat tekintve. Jól mutatják ezt a Renault Hungária adatai is, amelyek szerint csak 2018-ban több mint 2700 darab Clio-t értékesített, ez a márka összeladásainak közel egyharmadát teszi ki és több mint 13%-os piaci részesedést jelent kategóriájában. Hasonló érdeklődés mutatkozott a kisautó iránt itthon 2019 felső félévében is, ugyanis 2136 darabot értékesített a magyar importőr augusztus végéig a modellből.

„A Clio igazi sikertörténet a Renault életében, hiszen mindegyik generáció slágermodell volt nemcsak a nemzetközi piacokon, hanem hazánkban is. A negyedik generáció vezette a B-szegmens értékesítési listáját Magyarországon – mondta el Wachtler Tamás, a Renault Hungária vezérigazgatója. – A legújabb, ötödik generáció továbbviszi azokat a jegyeket, amik az előzőeket népszerűvé tették, miközben új, a saját szegmensében is újszerű funkciókkal gazdagodik. Mindezek ismeretében bizakodva várjuk az Új Clio fogadtatását, és arra számítunk, hogy hasonló érdeklődés övezi majd, mint a korábbi verziókat.”

– tette hozzá a vezérigazgató.

Az Új Renault Clio értékesítése hazánkban 2019. szeptembertől kezdődik, a vállalat várakozásai szerint még idén eladnak belőle közel 200 darabot, amelyet speciális bevezető kedvezményekkel is segítenek majd.

Túlmutat a kategóriáján

Az új generáció megalkotásakor a Renault a „Fejlődés és forradalom” kettős jelszavát követte, így az elődmodellekből megtartotta mindazokat a tulajdonságokat, amik oly népszerűvé tették a vásárlók körében, és ezek mellé olyan újításokat hozott, amik érettebbé teszik karakterét.

A Clio I-től, “egy nagyszerű jármű minden előnyét” örökölte. Az 1990-ben bevezetett modellhez hasonlóan, az Új Clio is a felsőbb kategóriákra jellemző felszereltségeket kapja, olyanokat, amelyek a MEGANE-ból vagy az ESPACE-ból lehetnek ismerősek

A Clio II-től a rendkívüli helykínálatot és kényelmet vette át. Ennek köszönhetően a szegmens legtágasabb csomagtartójával büszkélkedhet 391 literes valós űrtartalommal, valamint ezen felül összesen 26 liternyi belső tároló hellyel.

A Clio III-hoz hasonlóan az érzékelhető minőség szempontjából új korszakot vezet be

A Clio IV-től pedig jellegzetes formavilágát kapja, azt a dizájnt, amely az egész Renault termékcsalád védjegyévé vált.

Még kifinomultabb vonalaival és határozottabb orrkiképzésével az Új Clio megjelenése dinamikusabbá és modernebbé vált. A belső tér alapjaiban átalakult, a tervezők a felsőbb szegmensek felszereltségét tartották szem előtt mind a rendelkezésre álló technológiák, mind az érzékelhető minőség tekintetében. Ilyen például az EASY LINK multimédia rendszer 9.3”-os kijelzője, ami eddig magasabb kategóriák esetében volt jelen.

Az Új Clio a csoport első olyan modellje, amelyben a közeli jövőben megjelenik majd a Renault által kifejlesztett E-Tech hibrid technológia, amely normál városi közlekedés mellett akár 80%-ban elektromos meghajtást tesz lehetővé, és már a motor indítása is elektromos üzemmódban történik. Ezeknek is köszönhetően pedig akár 40%-kal alacsonyabb fogyasztásra képes a hagyományos belső égésű motorokhoz képest. A vezetéstámogató rendszerek

(ADAS) széles kínálata ebben a városi autóban is elérhetővé teszi mindazokat a technológiákat, amelyek a második szintű önvezetés jellemzői. Ilyen például a sávtartó asszisztens, amely az EASY PILOT rendszerrel kiegészítve képes az autót megállítani és újra elindulni. Ez a városi dugókban való araszolás esetén kiemelt kényelmet és biztonságot jelent. Emellett – szintén először a Renault kínálatában – 360°-os kamera segíti a sofőrt a parkolásban. A vezetéstámogató funkciók közé tartozik még a Multi-Sense® rendszer, amelyben 3 különböző vezetési stílusnak megfelelő beállítás közül választhatunk.

A Renault Hungária a bevezetést többféle kereskedelmi ajánlattal segíti, a vadonatúj, Vérnarancs fényezés bruttó 1 Ft-os bevezető áron lesz kapható. Továbbá elérhetővé válik egy új, fix 0%-os finanszírozási ajánlat is, a kezdőverzión 29 990 Ft-os havidíjjal.