Legyen a közlekedés sulibiztos!

Ilyenkor pedig jellemzően nemcsak a kisgyerekes szülők, de a nagyvárosok közlekedése is a feje tetejére áll, hiszen jelentősen megnő a forgalom, amit útfelújításokkal járó dugók is tarkíthatnak.

Emellett az iskolakezdés időszaka a megszokottnál kockázatosabb lehet a gyermekek számára a közlekedés szempontjából, akik életkorukból adódóan gyakran figyelmetlenebbek az utakon, és a veszélyérzetük is alacsonyabb, mint a felnőtteké. Ezért szeptemberben különösen fontos, hogy minden járművezető és gyalogos a szokásosnál is jobban odafigyeljen a biztonságos közlekedésre, főként az iskolák és óvodák környékén. A LeasePlan alábbi tanácsaival mindenki megfelelően felkészülhet a megnövekedett forgalomra.

Vigyázat, gyerek!

A biztonságos közlekedés és a balesetmegelőzés fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni gyermekeink számára, hiszen számos veszély leselkedik rájuk közlekedés közben, autóban utazó személyként, gyalogosként vagy akár biciklisként. Ez a téma az iskolakezdéssel kifejezetten aktuálissá válik, különösen a 13 év feletti gyerekek esetében, akik általában már egyedül mennek iskolába és ezért több kockázatnak is vannak kitéve közlekedési szempontból. Tanévkezdéskor káosz lesz úrrá a közúti közlekedésben, mivel a nyári szabadságok után hirtelen rengetegen jelennek meg az utakon egyszerre, mindenki siet, és a szabálytalan parkolások is megszaporodnak azáltal, hogy sokan csak az útról lehúzódva félreállnak a gyermek autóból való kiszállásának idejére, nehezítve ezzel más autók mozgását. Ilyen felbolydult forgalmi körülmények között pedig a balesetek is gyakoribbak, amik a legtöbbször gyorshajtás, az elsőbbségadás elmulasztása, rosszul bevett kanyarok vagy a helytelen követési távolság miatt következnek be.

Lassan járj, tovább érsz

A LeasePlan tanácsaival és egy kis odafigyeléssel könnyen elkerülhetjük a forgalmi veszélyeket. Indulás előtt mindig ellenőrizzük az autó műszaki állapotát, hogy ne útközben érjen minket meglepetés. A reggeli kapkodás helyett pedig szánjunk elegendő időt az iskolába vagy a munkahelyre való eljutásra, és ha tehetjük, csúcsidőn kívül utazzunk. A balesetek kockázatának csökkentése érdekében rendkívül fontos, hogy a gyerekek megfelelő közlekedésbiztonsági oktatásban részesüljenek. Szülőként is érdemes óvatosságra nevelni gyermekünket, például, hogy az utcán ne hallgasson zenét, a kanyarokban és kereszteződésekben legyen körültekintőbb, vagy hogy viseljen védőfelszerelést, ha biciklivel közlekedik.

Manapság már helyi szervezetek is foglalkoznak a gyerekek közlekedési helyzetekre való felkészítésével. Ilyen többek között Az iskola rendőre program vagy a Magyar Autóklub oktatási programjai, melyek a biztonságos közlekedés szabályaira hívják fel a figyelmet. Ezenkívül Európa más országaiban is számos példamutató kezdeményezés van. Ausztriában például olyan térképeket készítettek szülők és fiatalok számára, amelyek jelölik a biztonságos útvonalakat, illetve a javasolt átkelőhelyeket az iskolákhoz, és azokat a területeket, ahol fokozott elővigyázatosságra van szükség.

Beépített védelem

A gyalogosok körültekintése azonban önmagában nem elegendő, a járművezetőknek is figyelniük kell rájuk, illetve egymásra. Emellett fontos, hogy a gyalogosokkal együtt kölcsönösen tartsák be a közlekedési szabályokat és a sebességhatárokat, legfőképp a 30 km/h-s övezetekben. Ezenfelül ma már a technológia is a segítségünkre van abban, hogy minél biztonságosabban közlekedhessünk. Az egyik leghatékonyabb védelmi funkció az autóban a kicsik számára a gyermekbiztonsági rendszer – vagyis a gyerek magasságának és súlyának megfelelő, helyesen rögzített ülés –, de az olyan vezetőtámogató rendszerek, mint az intelligens sebesség-asszisztens és a vészféksegéd is megakadályozhatják a közlekedési baleseteket vagy enyhíthetik azok következményeit.