Elektromos buszok és teherautók töltését támogatja az ABB

Az ABB a fenntartható mobilitás jövőjének elkötelezett támogatójaként központi szerepet játszik az ASSURED konzorciumon belül egy új jelentés kidolgozásában, amely újabb előrelépést jelent majd az e-busz töltési infrastruktúra szabványosításában.

A „Horizont 2020 Zöld járművek” program keretében az Európai Unió által létrehozott négyéves projekt 2017. októberében indult azzal a céllal, hogy fejlessze és tesztelje a nagyteljesítményű töltési megoldásokat a nagyméretű és nagy igénybevételű városi alkalmazásokhoz. A jelentés a már meglévő szabványtervezetekre alapozva ismerteti a nehéz tehergépjárművek automata töltésére vonatkozó jellemzőket.

Frank Muehln az ABB globális elektromos jármű töltési infrastruktúra üzletágáért felelős ügyvezető igazgatója elmondta:

„A CHAdeMO és a CCS szövetség személygépjármű töltési szabványainak egyik alapítójaként az ABB-nél már jelentős múltja van a szabványosítási folyamatnak az e-mobilitás piacán.” „Ezért büszkék vagyunk arra, hogy együtt dolgozhatunk az iparág kulcsszereplőivel az ASSURED konzorciumon belül annak érdekében, hogy elősegítsük az elektromos nehézgépjárművek töltési szabványosításának fejlődését. A jelentésben ismertetett innovatív töltési stratégiák elősegítik az elektromos járműflotta üzemeltetők fenntartási költségeinek mérséklését, ezzel növelve az e-buszok és e-teherautók alkalmazásának elterjedését, továbbá egy olyan fenntarthatóbb jövőt tesznek lehetővé, amelyben mind a zajkibocsátás, mind pedig a levegőszennyezés jelentős mértékben csökken.”

A projekt következő szakasza a megfelelőség és az átjárhatóság tesztelésének fejlesztését foglalja magában a jelentésben ismertetett szabványok alapján. A tesztelést ellenőrzött környezetben, a barcelonai IDIADA tesztházban, várhatóan 2019 negyedik negyedévében kezdik meg.

Ezt a 2020-as, 2021-es években a töltők és a járművek együttműködési képességének bemutatása és valós élethelyzetekben történő tesztelése követi három európai városban: Göteborgban, Barcelonában és Osnabrückben. A projekt egyedülálló eleme, hogy az ABB a Panto Down és Panto Up töltőinek mobil változatát fogja alkalmazni, amelyek telepítése mindössze 4 órát vesz igénybe.

„Az ASSURED az e-mobilitás még ígéretesebb jövőjéért dolgozik, ahol a városok és a jármű üzemeltetők könnyedén kombinálhatják a tetszőlegesen megválasztott járműveket és töltő márkákat flottáik bővítésére”

– mondja Arno Kerkhof az Union Internationale des Transports Publics (UITP – Nemzetközi Tömegközlekedési Szövetség) Busz részleg vezetője és Busz egység igazgatója.

Az ABB nemrégiben piacra dobott Panto Up töltőjét úgy tervezték meg, hogy rugalmas, hatékony és teljesen automata töltési megoldást nyújtson az olyan nagyobb elektromos buszflották számára, ahol a korlátozott méretű tárolóhely miatt a tetőre szerelt pantográffal ellátott buszok mellett döntöttek.

A Panto Up tökéletesen kiegészíti az ABB piacvezető elektromosbusz-töltő termékportfólióját, amely konnektoros töltési megoldásokat kínál az 1000 V feszültségű, 24kW-os DC Wallbox-tól az 1000 V feszültségű, 50kW teljesítményű Terra 54 HV-n át egészen a 350 kW teljesítményű, folyadékhűtésű kábellel felszerelt töltőkig. A portfólió magában foglalja továbbá a Panto Down nevet viselő töltőt is, amely az OppCharge, azaz szakaszos járműtöltési technológiát alkalmazza, és nyílt interfésszel rendelkezik DC elektromos buszok töltéshez.

Napjainkban az ABB piacvezető szerepet tölt be az elektromos járművek töltési infrastruktúrájában; a töltési és villamosítási megoldások széles skáláját kínálva az elektromos autók, az, elektromos és hibrid buszok, valamint hajók és vasúti kocsik számára. Az ABB 2010-ben lépett be az elektromos jármű töltési piacra, és ma már több, mint 11 000 DC gyorstöltőt értékesített 76 országban.

Az e-mobilitás és az elektromos járművek töltési technológiája terén elért jelentős fejlesztései elismeréseként a Fortune magazin nemrég a 8. helyre rangsorolta az ABB-t a „világot megváltoztató” vállalatok listáján. Az ABB FIA Formula-E bajnokság névadó partnereként, illetve a Jaguar I-PACE eTROPHY versenysorozatának hivatalos járműtöltési partnereként az ABB tovább erősíti elkötelezettségét az intelligens és fenntartható közlekedés jövőjének támogatása és bővítése mellett.

Az ASSURED projekttel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el az alábbi weboldalra: https://assured-project.eu