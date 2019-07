Biztonságban az utakon: Mio autós kamera beépített GPS-szel

Az Európai Bizottság statisztikája szerint 2018-ban az EU országai közül – a lakosságszám arányában – hazánkban történt a hatodik legtöbb halálos közúti baleset.

Így a biztonság növelése különösen fontos minden autós számára. Érdemes magunkkal vinni egy mindent látó és rögzítő útitársat: a kamera segíthet kritikus helyzetekben és beépített szemtanúként használhatjuk egy esetleges baleset körülményeinek tisztázásához, főként, ha minden fontos információt tárol az eseményről. Az autós kamerák és navigációk vezető gyártója, a Mio még többet tesz a sofőrök biztonságáért: a GPS-szel ellátott kamerák felvételein minden szükséges adat a rendelkezésünkre áll.

A GPS-el ellátott fedélzeti kamera legnagyobb előnye, hogy a felvételeken minden fontos részlet elérhető: az eszköz rögzíti az autó pontos koordinátáit, ezzel egyértelmű bizonyíték van a kezünkben egy esetleges vitás esetek rendezéséhez. A dátum és pontos idő mellett az autó sebességét is látjuk a videókon, ami ugyancsak értékes információ lehet akár akkor is, ha egy közúti kamera vagy sebességmérő radar hibás adatot mutat. (A sebesség kijelzését a rögzített videókon a kamera menüben tudjuk ki- vagy bekapcsolni.)

A GPS-modul a Mio fedélzeti kamerák belsejében található, így nincs szükség külön külső eszköz csatlakoztatására: a készülékek kellemes design-t kaptak és nem akadályozzák a kilátást vezetés közben.

Hangjelzésekkel még nagyobb biztonságban

A beépített GPS mellett a Mio fedélzeti kamerákban a Mio Smart Alert funkció is megtalálható: vezetés közben hangjelzéssel tájékoztat a megengedett sebességről és figyelmeztet, ha túllépnénk. Jelzést ad arról is, ha sebességmérő kamerákhoz közeledünk, ezzel is segítve a még biztonságosabb vezetést. (A Mio kamerákhoz egész Európára kiterjedő sebességmérő kamera adatbázis jár, élettartamra szóló frissítésekkel.)

A beépített GPS különösen hasznos a ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszerrel (FCWS) együtt, amely szintén egyes Mio fedélzeti kamerák beépített szolgáltatása. A kamera a GPS segítségével meghatározza a jármű sebességét, és a sebesség alapján kiszámítja a becsült biztonságos követési távolságot, az FCWS pedig figyelmeztet, ha túl közel kerülnénk, megelőzve a baleseteket.

Elemezzünk a MiVue Manager alkalmazással!

Ismerkedjünk meg a MiVue Manager alkalmazással! A számítógépes app segítségével könnyedén kezelhetjük és rendszerezhetjük felvételeinket és hasznos statisztikákkal szolgál utunkról, például, hogy milyen sebességgel és mennyi idő alatt értük el úti célunkat. Útvonalunkat az alkalmazáson keresztül a Google Maps-ben is megnézhetjük.

