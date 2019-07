Bemutatkozik az Audi Q3 Sportback

Az Audi egy kupé formájú SUV-val egészíti ki modellpalettáját: az Audi Q3 Sportback. Az új modell ötvözi egy SUV erőteljes megjelenését és sokoldalú kényelmét a sportos eleganciával és a kupé könnyed vezethetőségével.

Ez jellemzi az Audi márka első kompakt crossoverét.

Alacsony tetővonal, sportos megjelenés: a dizájn

Az Audi Q3 Sportbacket az erő és a precizitás egyaránt jellemzi, és ezt minden dizájn részletében tükrözi. A nyolcszögletű Singleframe fekete rácsa erősen háromdimenziós kialakítású, ami rendkívül sportossá teszi. Ugyanez vonatkozik a trapéz alakú légbeömlőkre és a hangsúlyos, vízszintes lamelákkal rendelkező lökhárítóra is. A coupé-szerű utastér ellentétben áll a kontrasztos színekre fényezett jellegzetes kiegészítőkkel, melyek kiemelik az autó SUV karakterét. Az alacsony tetővonal a sík D oszlopokhoz vezet, és egy tetőlégterelőben végződik. Ennek eredményeként az Audi Q3 Sportback sokkal hosszabbnak tűnik, mint a Q3 testvérmodellje. Ezen túlmenően a SUV-coupé közel három centiméterrel alacsonyabb, és így erőteljesebb megjelenést mutat. A kerekek fölött az erős kontúrok hívják fel a figyelmet a quattro-meghajtásra, amely a legtöbb motor esetében szériatartozék. Számos fény- és árnyékhatás keletkezik a plasztikus kialakítású hátsó részen. Az alacsony ablak, melyet légterelők szegélyeznek, és a sportos lökhárító, aminek a megjelenését a légbeömlőnyílások határozzák meg, hangsúlyozza az Audi Q3 Sportback szélességét. A hátrameneti lámpák is ehhez járulnak hozzá: kúpos alakban futnak be, csakúgy mint a lapos fényszórók. Az Audi az utóbbit három változatban kínálja egészen a Matrix LED technológiáig, melynek adaptív, magas fényereje intelligensen, a vezetési helyzetnek legmegfelelőbb módon világítja meg az utat.

Sportos az úton és terepen is: a futómű

Az Audi Q3 Sportback vezetési élményét kínálja különböző terepeken. A városban, a hosszú távú útvonalakon vagy a könnyű terepen – a kompakt crossover egy dinamikus all-rounder. Szériában sport felfüggesztéssel és progresszív kormányzással rendelkezik, melynek áttételezése a kormányzási szög növekedésével egyre közvetlenebb. Kérésre a felfüggesztés csillapítás szabályozással is elérhető, ami tovább növeli a dinamizmus és a kényelem közötti tartományt. A vezetési helyzettől, az útviszonyoktól és a személyes preferenciáktól függően a járművezető a hagyományos dinamikus kezelőrendszeren, az Audi drive select menetdinamikai szabályozórendszerben, hat profilban, beleértve az offroad módot is, megváltoztathatja az autó jellemzőit. A motor és a sebességváltó beállításai mellett ez a rendszer befolyásolja az elektronikusan állítható lengéscsillapítók és a kormányzás segédprogramját is. Opcionálisan a lejtmenet vezérlő is támogatást biztosíthat: a vezető által kiválasztott sebességet folyamatosan megtartja 6% -nál nagyobb lejtőn.

TFSI, TDI, S tronic, quattro: a meghajtás

Európai bevezetéskor az Audi Q3 Sportback számára egy benzin és dízelmotor áll rendelkezésre. A 169 kW-os (230 LE) teljesítményt nyújtó 2,0 TFSI a legerősebb motor (Audi Q3 Sportback 45 TFSI quattro S tronic: Kombinált üzemanyag-fogyasztás l / 100 km * -nél: 7,7 – 7,3 (30,5 – 32,2 US mpg); kibocsátás g / km *: 174 – 166 (280,0 – 267,2 g / mi). A 2.0 TDI teljesítménye 110 kW (150 lóerő) (Audi Q3 Sportback 35 TDI S tronic: Kombinált üzemanyag-fogyasztás l / 100 km * -ban: 4,9 – 4,7 (48,0 – 50,0 US mpg); km *: 129 – 123 (207,6 – 197,9 g / mi)). Röviddel a piaci bevezetés után manuális sebességváltóval és quattro hajtással is elérhető lesz. Az év folyamán további motorok fognak megjelenni, többek között egy erősebb dízel és egy belépő szintű benzinmotor, amely egy 48 V-os mild-hibrid rendszert kap kiegészítésnek. Fékezés során visszanyeri az energiát; az alacsony sebességről való gyorsítás során támogatja a motort. A valós vezetési helyzetekben akár 0,4 l üzemanyagot is megtakaríthat 100 km-enként (62,1 mérföld).

A nagyobb motoroknál a quattro hajtáslánc alapfelszereltségként biztosítja az erőátvitelt. Központi alkatrésze a hátsó tengelyen található hidraulikus többlemezes tengelykapcsoló. Elektronikus menedzsmentje a kiváló stabilitást és a nagy vonóerőt ötvözi a magas szintű vezetési élvezettel. A teljesítmény mellett a quattro hajtás szorosan együttműködik a kerék-szelektív nyomatékvezérléssel. Ez a quattro hajtás esetén a belső oldali kerekekre, elsőkerék hajtás esetén az első, belső oldali kerékre kifejtett gyenge fékhatás révén teszi még dinamikusabbá és stabilabbá az autót.

Változtatható kényelem: Belső és tér koncepció

Az Audi Q3 Sportback 4,50 m (14,8 ft) hosszú, 1,84 m széles és 1,56 m magas; tengelytávja 2,68 m (8,8 láb). Ez egy tágas és nagymértékben változtatható belső teret eredményez. A hátsó ülések három személy számára biztosítanak helyet. Ezek 130 mm-es (5.1 hüvelyk) hosszirányban mozgathatóak; a háttámla három részre osztott, és dőlésük hét fokozatban állítható. A csomagtér térfogata 530 l (18,7 cu ft) és 1400 l (49,4 cu ft) között mozog. A raktér padlómagassága két szintre állítható, a hátsó polc ez alatt helyezkedik el. Opcióként az Audi egy elektromos hátsó ajtót is kínál, amelyet lábmozdulattal is lehet nyitni és lezárni. Az elektromosan állítható és igény szerint fűthető első ülések sportos pozíciót és magas szintű kényelmet biztosítanak. A kontrasztos varrással ellátott sportülések és színes díszítőcsíkok az ajtópaneleken felszereléstől függőek. Emellett az Alcantara felületek a műszerfalon és a kartámaszokon hangsúlyozzák a progresszív tervezési filozófiát. A sötétben az opcionális kontúr / hangulat világításcsomag 30 választható színnel világít.

Digitális világ: Kijelzők és kezelés

A kezelési és megjelenítési koncepció bizonyítja, hogyan halad előre az Audi a digitalizálással: már az alapfelszereltség része a 10,25 hüvelykes képátlójú digitális műszerfal, melyet a vezető a többfunkciós kormányról működtet. Az MMI navigation plus csúcskategóriás rendszerben, a jelzések az Audi virtual cockpit 10,25 col átlójú kijelzőfelületén jelennek meg, amely számos további funkciót kínál. A műszerfal közepén egy 10,1 hüvelykes méretű érintőképernyő található. Funkcióválasztásnál akusztikus visszajelzést ad. Csakúgy, mint a márka felső kategóriás modelljeiben, széles, magasfényű fekete keret veszi körül. Az alatta elhelyezkedő légkondicionáló vezérlőegységgel együtt a kijelző ergonómikusan 10 fokkal a vezető felé fordul. Kérésre a 12,3 hüvelykes Audi virtual cockpit plus is elérhető három választható megjelenéssel, beleértve egy különösen dinamikus megjelenésűt is.

Az átlátható menüstruktúrát hangvezérlés egészíti ki, mely a mindennapos élőbeszéd jellemző fordulatait is felismeri. A navigációs célállomás és az MMI-keresés megadása a szabad szövegbevitelen alapul. A rendszer a korábbi utazások alapján felismeri a vezető leggyakoribb célpontjait a megfelelő javaslatok megadásában. Ennek során statisztikai empirikus értékeket vesz figyelembe a napszakra és forgalmi viszonyokra vonatkozóan.

Átfogó hálózatkezelés: Infotainment és Audi connect

Az MMI navigation plus-szal az Audi connect online szolgáltatásai LTE Advanced sebességgel érhetők el egy állandóan telepített SIM-kártyán keresztül. Ide tartoznak például az online forgalmi információk és az online point-of-interest POI szolgáltatása, amely az útvonal megmutatását fényképekkel, nyitvatartási idővel és felhasználói értékelésekkel egészíti ki. Az Audi flotta konnektivitásának köszönhetően a Q3 Sportback a fedélzeti kamera és a jármű érzékelőinek segítségével kap és nyújt tájékoztatást az útszéli parkolóhelyről, a veszélyeztetett területekről és a sebességkorlátozásokról. A közlekedési lámpákra vonatkozó információ új funkció a Car-to-X szolgáltatások között. Az autó adatokat fogad a város forgalmirányító számítógépéről, aminek eredményeként a járművezető az Audi virtual cockpitben kap tájékoztatást a közlekedési lámpák helyzetéről. Ez a járművezetők számára lehetővé teszi, hogy előre beállítsák sebességüket, ami növeli a hatékonyságot és javítja a forgalom haladását. Ez az ajánlat kezdetben csak egyes európai városokban elérhető, és a városi terület infrastruktúrájának fejlődésétől függően fokozatosan bővül.

Egy újabb újdonság az Amazon Alexa felhőalapú hangszolgáltatás, amely zenét és hangoskönyveket közvetít, és több mint 80 000 Alexa Skill-hez is hozzáférést biztosít. A Google Earth™ navigáció és a hibrid rádió, amely a vétel körülményeitől függően automatikusan vált az FM, DAB és az online streaming között, szintén az Audi connect navigation és infotainment plus csomag részét képezi. A hangvezérlő rendszer a felhőben rögzített részletes tudásbázist használja, hogy válaszoljon a vezetői kérdésekre és parancsokra.

Az ingyenes myAudi App és az Audi okostelefon interfész biztosítja az összekapcsolhatóságot az autó és a smartphone között. Ez integrálja az Android és iOS mobiltelefonokat a fedélzeti információs és szórakoztató rendszerbe. Az okostelefon tartalma az MMI kijelzőn az Apple CarPlay-en vagy az Android Auto-n keresztül jelenik meg, és nincs szükség kábelre, ha a csúcskategóriás információs és szórakoztató rendszert használják egy iPhone készülékkel. Az Audi phone box és a Bang & Olufsen Premium Sound System virtuális 3D-s hangzással egészíti ki ezt az átfogó ajánlatot.

Kiváló minden helyzetben: az asszisztensrendszerek

Az Audi Q3 Sportback esetében négy alaprendszert használnak a biztonság érdekében. Ezek közé tartozik a sáv elhagyásra figyelmeztetés és a sávváltás figyelmeztetés. Míg az előbbi segít a sofőrnek a sávban maradni, az utóbbi a sávváltáskor adódó kritikus helyzetekre figyelmeztet, például, ha egy jármű van a holttérben. A Németországban forgalmazott modellek az Audi pre sense rendszert is megkapják. Ha ütközésveszély lép fel, vizuális, akusztikus és haptikus figyelmeztetést küld a vezetőnek. Vészhelyzetben teljes fékezést generál, és megindítja az Audi pre sense alapvető biztonsági intézkedéseit. Ez magában foglalja az első biztonsági övek meghúzását, az ablakok és az opcionális tolótető bezárását, és aktiválja a figyelmeztető lámpákat.

Az adaptive cruise assist az opcionális rendszerek kiemelkedő része. A rendszer leveszi a vezetőről a hosszanti és keresztirányú irányítás terhét. Az ultra-modern rendszerek, például a 360 fokos kamerák segítséget nyújtanak a parkoláshoz és a manőverezéshez. Az MMI kijelzőjén az SUV kupé közvetlen környezetét mutatják, és a vezető több perspektíva közül is választhat. A park assist automatikusan be- és kiparkolja az autót. Ha például a vezető egy bejáratból szeretne kitolatni, a hátsó keresztirányú forgalomfigyelő asszisztens figyelmeztet a rendszer értékelése szerint veszélyesen közeledő járművekről.

Kereskedelmi forgalomban ősztől kapható: piaci bevezetés és bevezető modell

Az Audi Q3 Sportback szállítása Európában ősszel kezdődik. Németországban a 35 TDI S tronic** ára 40 200 €, míg a 45 TFSI quattro S tronic** 46 200 € kezdőártól érhető el. A forgalmazás kezdetekor egy exkluzív “Edition” modell lesz elérhető két dizájnnal. A karosszéria fényezésétől függően “edition one dew silver” és “edition one mythos black.” nevet kapták. Mindkét modell az S-Line vonalaira alapoz fekete stíluscsomaggal. A sötét dekoratív panelek a mátrix LED-es fényszórókban és a 20 collos kerekek még sportosabb megjelenést biztosítanak.

Az ezüst sorozat egy élénk színekkel díszített előkelő belső kialakítást, míg a fekete modell az S-Line sötét belsőjére épül, amelyet a műszerfalon és az ajtók kartámaszain lévő kék Alcantara felületek egészítenek ki.