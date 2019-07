Négy kerékkel az online világban

Kevesebb mint 20 év alatt azonban óriási fejlődésen ment keresztül a technológia, és ma már szinte levegőt sem veszünk mobilunk nélkül.

Okoskészülékeken éljük az életünket: ezeken keresztül csevegünk szeretteinkkel, hallgatunk zenét utazás közben, tájékozódunk a világ történéseiről, navigálunk, játszunk, kedvenc sorozatainkat nézzük, vagy épp ismerkedünk. Emellett a mindennapi ügyintézésre is appokat használunk: ételt rendelünk, ruhát vásárolunk, bankolunk, biztosítást kötünk, számlákat fizetünk be, orvosi vizsgálatokra foglalunk időpontot. Amikor azonban az autónkkal kapcsolatos ügyekről van szó, hajlamosak vagyunk inkább telefonálni vagy egyik helyről rohanni a másikra, pláne céges kocsi esetében. Pedig az olyan bonyolultabbnak tűnő folyamatok is menedzselhetők már pár kattintással, mint a kárbejelentés, az esetleges büntetések befizetése vagy a kötelező szerviz.

Online cégautó-ügyintézés, percek alatt

Kényelmes és praktikus megoldás, ha a munkáltatónktól béren kívüli juttatásként céges kocsit kapunk, de ez adminisztrációs kötelezettségekkel is jár, amit a napi munka mellett sokszor extra nyűgként élünk meg. Egy-egy szervizbejelentés, kilométeradat-lejelentés, meghatalmazáskérés vagy panaszkezelés önmagában viszonylag gyors feladatnak tűnhet, de mire mindenen túlvagyunk, az ügyintézés akár órákat is elvehet az életünkből. A beszélgetések alkalmanként általában minimum 5 percig tartanak, tehát öt-hat intéznivaló vagy egy hosszabb folyamat (pl. szervizelés) nyomon kísérése esetében már több mint fél óránál járunk.

Ám ahogy az élet sok más területén, úgy a cégautós adminisztrációhoz is használhatunk már alkalmazást, ami egy felületen egyesíti az adatok nyilvántartását és az ügyintézési lehetőségeket. A flottamenedzsmenttel foglalkozó LeasePlan például az iOS-re és Androidra egyaránt elérhető My LeasePlan mobilappban kínálja ezeket, amellyel a hosszas egyeztetések helyett pár perc alatt elintézhetünk minden cégautóügyet. Az appban a lízingautónkkal kapcsolatos összes információt megtaláljuk, ügyeinket pedig a nap 24 órájában bármikor, bárhonnan egyszerűen intézhetjük, akár egy parkolóból is. Az alkalmazás felülete rendkívül könnyen áttekinthető és kezelhető, így néhány kattintással elvégezhetünk olyan rendszeres teendőket is, mint például a kilométeróra-állás rögzítése, amit minden autóhasználóknak precízen kell vezetnie.

Ap(p)ró tippek

A My LeasePlan segítségével teljes rálátást kapunk a kocsinkkal és a bérleti szerződésünkkel kapcsolatos információkra, melyek közt azt is ellenőrizhetjük, hogy flottamenedzserünk rendelt-e nekünk autópálya-matricát vagy üzemanyagkártyát. Ha rendszeresen feltöltjük aktuális kilométeróra-állásunkat, biztosan nem fogjuk elmulasztani az olyan fontosabb időpontokat, mint például a műszaki vizsga lejárata vagy a kötelező szerviz. A felületen pedig le is foglalhatjuk magunknak az időpontokat, beleértve a szezonális gumicseréét is. Amellett, hogy az applikációban nyomon tudjuk követni folyamatban lévő ügyeink státuszát és elérjük az autó teljes szerviztörténetét, az alkalmazás az olyan kellemetlen helyzetek kezelését is megkönnyíti, mint a kárügyintézés, amelyet okostelefonunkról könnyedén elindíthatunk. Ha pedig véletlenül a kelleténél gyorsabban hajtottunk, esetleg rossz helyen parkoltunk, a rendszeren keresztül intézhetjük büntetéseinket is. Az app része egy térkép is, amely megmutatja a legközelebbi töltőállomásokat, gumiszervizeket és parkolóházakat, ami az útvonaltervezésben is a segítségünkre lehet.

Ha pedig úgy döntünk, hogy a futamidő végén megvásárolnánk aktuálisan használt autónkat, az alkalmazáson keresztül is jelezhetjük a vásárlási szándékunkat, így jelentősen felgyorsul az adás-vételi folyamat. Amennyiben viszont a futamidő lejártakor inkább leadnánk autónkat, a rendszeren keresztül ezt is egyeztethetjük (időpont, helyszín megjelölése).

