A Volkswagen 36.000 töltőpontot tervez az elektromos autók számára Európában

A Volkswagen gyors áttörést kíván elérni az elektromos mobilitás terén, és megduplázza erőfeszítéseit a töltési infrastruktúra kiépítésében.

Európa-szerte 2025-ig a Csoport összesen 36.000 töltőpontot telepít; ezek közül 11.000-et a Volkswagen márka fejleszt. Ezeket a Volkswagen üzemekbe, és a nagyvárosokban működő mintegy 3.000 Volkswagen márkakereskedésbe telepítik. A Csoport töltési infrastruktúrára szakosodott cége, az Elli (Electric Life) által nyújtott „We Charge” töltő szolgáltatással a Volkswagen újabb, a töltéssel kapcsolatos jövedelmező üzleti területekre lép be. Összességében a Csoport mintegy 250 millió eurót fektet be európai telephelyeibe. Ezzel egyidejűleg a csoport további intézkedések bevezetését sürgeti, hogy Németországban több töltőállomás kezdje meg működését.

„A töltési infrastruktúra az e-mobilitás gyors áttörésében egyre inkább döntő tényezővé válik Németországban. Az elektromos autó töltésének ugyanolyan egyszerűnek és kézenfekvőnek kell lennie, mint egy okostelefon töltésének. Ezért van szükség jóval több töltőállomásra a nyilvános helyeken és a saját Wallboxok telepítésének egyszerű szabályzására. A Volkswagen szándéka ezekre felhívni a figyelmet, és minden szinten részt venni a töltési infrastruktúra fejlesztésében”

– mondja Thomas Ulbrich, a Volkswagen márka e-mobilitásért felelős igazgatótanácsi tagja.

Az infrastruktúra fejlesztése minden felhasználási forgatókönyvben

A Volkswagen becslése szerint a jövőben a töltési műveletek 70%-át otthon vagy a munkahelyen fogják elvégezni. A Volkswagenhez tartozó Elli teljes körű töltési megoldásokat kínál majd a vállalatok és a fogyasztók számára, hogy 2020-tól megfeleljenek ezeknek a követelményeknek. Ezek a megoldások a megfizethető fali dobozoktól kezdve mindent lefednek, beleértve a telepítést és a megfelelő öko-energiát is. A németországi Volkswagen üzemekben a márka mintegy 4.000 töltőpontot telepít a munkavállalók számára; ezek közül sok a nyilvánosság számára is hozzáférhető lesz.

A nyilvános töltőállomásokat várhatóan az összes töltési művelet körülbelül egynegyedénél fogják használni. A Volkswagen „We Charge” szolgáltatásával az ügyfelek a jövőben több mint 100.000 töltési pontot kaphatnak Európa-szerte – középtávon a szám 150.000 töltési pontra emelkedik. Tervezik a kiskereskedelmi láncokkal való partnerséget, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kényelmesen feltölthessék autójukat a vásárlás közben. Ez már elkezdődött a Tescoval az Egyesült Királyságban, és más láncok is követni fogják a példát.

A Volkswagen a hosszú távú utazásokhoz szükséges töltési lehetőségek főbb alapjait is lefektette. Az ID. modellcsalád hosszabb hatótávolságot kínál, és gyors újratöltésre tervezték. Az ID.3 egy gyors töltőállomáson a kiválasztott opciótól függően 100 – 125 kilowatt-tal is tölthető. Az ipari partnerekkel együtt a Volkswagen 400 gyorstöltő állomást is telepít 2020-ig az IONITY program keretein belül Európa-szerte, ami 2.400 töltőpontot jelent majd a főbb útvonalakon és autópályákon.

Emellett a Volkswagen gyorstöltő infrastruktúrát létesít a városi területeken is. Az első 28 gyors töltőállomást, amelyek nem az autópálya hálózathoz tartoznak majd, június végén Wolfsburgban helyezik üzembe. Ezek a Volkswagen AG által Wolfsburg város 80. évfordulójára nyújtott ajándék részét képezik.

A politikusok részéről erősebb elkötelezettségre van szükség

Mindemellett a töltési infrastruktúra bővítését jelentősen meg kell erősíteni az elkövetkező hónapokban. A Koalíciós Megállapodás egyedül Németországban 2020-ig több mint 100.000 további nyilvános töltési pont létesítését irányozza elő. Ezeknek a töltőpontoknak még csak egy töredéke készült el. A Volkswagen meg van győződve arról, hogy erősebb elkötelezettségre van szükség a politikusok részéről. Az infrastruktúra gyors terjeszkedésének alapjait gyorsan meg kell teremteni, például a bérleti és építési törvények módosításával, illetve az állami és magán parkolóhelyek töltőállomásokkal való infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó támogatások bővítésével.

„Van lehetőség arra, hogy az e-mobilitás valódi sikertörténetté váljon Németországban. Ha az ipar és a politikusok összehangolt erőfeszítéseket tesznek, akkor nagyon gyorsan leküzdhetjük a töltői-infrastruktúra okozta kihívásokat. Hasonlóképpen az iparágban működő technológiai alapú strukturális átalakulást csak együtt dolgozva tudjuk megcsinálni, Németországnak szüksége van egy e-mobilitás főtervre.”

– mondja Thomas Ulbrich e-mobilitási bizottsági tag.