Az eddigi legjobb teljesítményű Renault került ki a piacra a hétvégén

A Renault ezen a hétvégén mutatja be a MEGANE R.S. TROPHY-R-t, a 15 évvel ezelőtt indult fejlesztéssorozat legújabb verzióját, amely egy fantasztikus rekord felállításával jó úton halad afelé, hogy a típus történetének ikonikus darabjává váljon.

A MEGANE R.S. TROPHY-R, amely a Nordschleifén az elsőkerék-hajtású autók kategóriájában kiváló eredményt ért el idén, méltó módon képviseli a Renault Sport kihívások és teljesítmény iránti szenvedélyét.

A Renault Sport új generációjába tartozó új MEGANE R.S. TROPHY-R nem pusztán a motor erejének köszönheti az elért kiváló teljesítményt. A 300 LE motor ugyanis a Megane R.S. Trophy szériában már az év elején megjelent. Az autót rendkívül rövid idő alatt, direkt versenyautónak fejlesztette ki egy szakértőkből álló, agilis módszertannal dolgozó csapat. A fejlesztések során a szakemberek három szempontra összpontosítottak: a maximálisan elérhető súlycsökkentésre (ami 130 kg mínuszt eredményezett a Megane R.S Trophy-hoz képest), az aerodinamikára és a hajtástengelyek radikálisabb fejlesztésére.

Az ezekkel elért eredmény lélegzetelállító: 2019. április 5-én a MEGANE R.S. TROPHY-R új, hivatalosan elismert szériaautós rekordot állított fel a világ legelismertebb teljesítménytesztelésre alkalmas versenypályái közé tartozó Nürburgring Nordschleife körén. MEGANE R.S. TROPHY-R új rekordideje a 20.600 km-es Nordschleifén 07’40”100, a legendás pálya 2019 januárja óta hivatalos 20,832 km-es teljes körtávján pedig 07’45”389-es referenciaidőt futott.

A Nordschleife új hivatalos pályahosszt kapott a köridők és rekordok megállapításához. Ezidáig a köridők nagy részét és a nem hivatalos rekordokat a 20,600 kilométeres pályahossz alapján jegyezték be (a köridők mérése a Nordschleife célegyenese végén kezdődött a 13-as kanyarnál, és a célvonalnál fejeződött be, ami a 13-as kanyar előtti célegyenes kezdeténél található). 2019-től ugyanakkor a Nürburgring által hivatalosan elfogadott pálya a Nordschleife 20,832 km-es teljes köre lett, aminek kezdete és vége a pálya start- és célvonala. Ebben az összefüggésben a Megane R.S. TROPHY-R körideje a kompakt autók kategóriájába sorolható (amiben kizárólag az ECE által jóváhagyott, gyártásban lévő, módosítás nélküli járművek szerepelhetnek).

A MEGANE R.S. és a „Zöld Pokol” becenéven is ismert „Ring” közös története több mint 10 éve íródik. Még 2008-ban kezdődött, amikor a típus megfutotta első, 8’17’’-es körrekordját az elsőkerék meghajtású gyári autók kategóriájában. Ezt az időt 3 évvel később a második generációs Megane R.S. Trophy vezető tervezője és egyben fejlesztőpilótája, Laurent Hurgon döntötte meg (8’07”97). Neki sikerült először 8 perc alá szorítani a köridőt (7’54”36) MEGANE III R.S. TROPHY-R verziójával 2014-ben. És ő jegyzi az idei rekordot is az új generációjú MEGANE R.S. TROPHY-R-rel, ami annál is nagyobb dolog, hiszen napjainkban a teljesítménynövelésért, minden elnyert másodpercért a konstruktőrök óriási erőfeszítésére van szükség.

Az autót, amelyből mindössze egy limitált szériát dob piacra idén a Renault, a Renault F1 csapatának pilótái, Daniel Ricciardo és Nico Hülkenberg mutatják be május 24-én Monacóban, a Forma-1 nagydíj pénteki szabadedzése előtt.

A Renault Sportnak a génjeiben van a versenyzés

A Renault Sport által tervezett és fejlesztett sportmodellek a Renault technológiai ismereteiből, 120 éves autóversenyzői tapasztalataiból építkeznek, kiváló példa erre a márka 40 éves jelenléte a Formula 1®-ben. A Renault Sport választékában hozzáférhető technológia a Renault Sport Cars és a Renault Sport Racing mérnökei közötti szoros együttműködés eredménye. A Renault Sport és ezen belül az új MEGANE R.S. TROPHY-R fejlesztése kiváló partnerek támogatásával valósulhatott meg: az Akrapovič a kipufogórendszerhez, a Brembo a fékekhez, a Bridgestone a gumiabroncsokhoz, az Öhlins a lengéscsillapítókhoz és a Sabelt az ülések kialakításhoz járult hozzá pótolhatatlan tapasztalatával.