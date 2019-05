Autócsodák és lóerők uralták a hétvégén a Hungexpo-t

Az alkatrész-, szerszám- és garázsipari berendezésgyártás vagy éppen az autódiagnosztikai területéről, 13 országból érkező 117 kiállító kínálatában többek között olyan különlegességekkel ismerkedhettek meg az érdeklődők, mint az Aisin elektromos autómodellje, amelyen azt lehetetett közelebbről szemügyre venni, hogyan működnek az önvezető rendszerek egy hibrid autóban. Többek között látható volt a sávtartó, traffic jam asszisztens, holttérfigyelő rendszer, adaptív tempomat, balesetmegelőző fékrendszer, radar szenzor és többfunkciós kamerarendszer fejlesztésekkel felszerelt legújabb Bosch tanulmányautó is, amit csak a kiállítás miatt hoztak el Münchenből Budapestre. Továbbá ezen az eseményen debütált Magyarországon az Aston Martin Formula E-s autója, illetve a Renault 520 lóerős, 12,8 l benzines motorral szerelt, T-sorozatú kamionjának a hosszított, High Sleeper Cab verziója.

„Ebben az évben még nagyobb teret szerettünk volna adni az innovációk bemutatásának, ezért is törekedtünk arra, hogy minél több újdonságot, Magyarországon még nem látott különlegességet hozzunk el az autók iránt érdeklődők számára. Ugyanakkor arra is figyeltünk, hogy Autotech Future Expo&Show révén teremtsünk egy olyan fórumot, ahol a szakmában dolgozók találkozhatnak is egymással, és amellett, hogy végigvezetjük őket az iparági fejlesztéseken, lehetőséget is adunk arra, hogy új szakmai kapcsolatokat, együttműködéseket alakítsanak ki.”