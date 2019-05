Az autózás jövője már megérkezett

Képzeljük el, hogy az autónk jelez, amikor úgy érzi, fáradtak vagyunk, visszafordítja a saját kormányát, ha nem tartjuk megfelelően a sávot, beparkol helyettünk, vagy éppen előre jelzi, hogy milyen közlekedési táblára kell majd odafigyelnünk vezetés közben.

Talán ez sokakat a Knight Rider KITT-jére emlékeztet, aki minden helyzetben megvédte gazdáját. És tényleg, húsz-harminc évvel ezelőtt egy ilyen autó még csak sci-fi volt, ma viszont már elmondhatjuk, hogy a jövő hozzánk is megérkezett.

Az autózás elmúlt 110 éve tele volt változásokkal, fejlesztésekkel, amelyek fókusza minden időszakban változott. Volt, amikor a biztonságra helyezték a hangsúlyt, volt, amikor a gyorsaság, a kényelem vagy éppen a formatervezés került a fejlesztések középpontjába, de az biztos, hogy minden évtized hozott valamilyen újdonságot az autózás szerelmeseinek. Az elmúlt húsz évben az automatizáció és az üzemanyag kérdése került előtérbe. Először megjelent az első tömeggyártású hibrid autó 1997-ben, majd folyamatos fejlődésnek indultak az elektromos autók, amelyekből ma már egyre többet látunk az utakon. Az elektromos autózás mellett viszont van valami, ami ugyancsak izgalmasan hat a közlekedésre, sőt, szinte már az autózás jövőjét hozza el nekünk: az asszisztens szolgáltatások bevezetése a legújabb gépjárművekben.

Virtuális asszisztens, ami megkönnyíti az életünket

Hogy mindezt hogyan is kell elképzelni, azt a ŠKODA legújabb videója is jól szemlélteti, amelyben egy hús-vér segítővel készítik fel a főszereplő családot arra, hogy mit tud majd asszisztens rendszerekkel felszerelt új autójuk. Az, amit 20 évvel ezelőtt még elképzelni sem tudtunk, ma már valóság. Hiszen ki gondolta volna, hogy egy kiadós dugóban majd az autónk araszol helyettünk, figyel a sávtartásra, illetve az előttünk és mögöttünk haladó autókra. Vagy, hogy már a sokak számára macerás parkolást is az autónk oldja meg. Arról nem is beszélve, hogy a gépjármű észreveszi, ha esetleg hirtelen elénk ugrik egy gyalogos vagy tolatás közben akadályba ütközünk, és arra is odafigyel, hogy ne üljünk volán mögött akkor, ha túlságosan fáradtak vagyunk a vezetéshez.

Számos baleset során előfordul, hogy az igazi baj nem az első ütközéssel, hanem az ütközés utáni pánikreakcióban tett veszélyes járműmozgások eredményeként következik be – a ŠKODA új asszisztens rendszere ebben is segítségünkre lehet, hiszen az ilyen esetek elkerülése érdekében irányított fékezéssel lassítja a járművet 10 km/óra sebességre és helyettünk kapcsolja be a vészvillogókat is az ütközést követően. Az autók biztonsága az elmúlt évtizedekben rengeteget fejlődött, a karosszéria, a belső kialakítás folyamatosan változott az egyes modelleknél, azonban csak nemrég jutottunk el oda, hogy a vezetéstechnikai kérdések sem jelenthetnek már a legújabb modellekkel problémát.

És hogy mit hoz a jövő?

Ahogyan már a mostani asszisztens rendszerek is jelzik, egyre több automatizmus kerül kialakításra a jövőben, amelyek az önvezető autók irányába mutatnak, számos gyártó pedig már kifejlesztette saját modelljét, amelynek vezetése nem igényel emberi irányítást. A következő évtized az asszisztens rendszerek fejlesztése mellett minden bizonnyal az önvezető autók elterjedéséről fog szólni. A hírek szerint akár már idén, de 1-2 éven belül biztosan várható az első önvezető autók tömeggyártása, az pedig csak idő kérdése, hogy ezek a modellek is elterjedjenek. Persze felmerülhet a kérdés, hogy a gyakorlatban hogyan változik majd a közlekedés, átalakulnak-e majd emiatt az útrendszerek, és mi lesz a következő lépés az autók fejlesztésében, de ez már tényleg a jövő zenéje.