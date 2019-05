A második generációs ABB Formula E versenyautó Magyarországon

Az ABB FIA Formula-E háromszoros futamgyőztese, Jérôme D’Ambrosio volt az egyik sztárja az e heti Budapesti “Nagy Futamnak”, amelyen a belga pilóta egy második generációs ABB Formula-E versenyautót vezet a belvárosban.

Az ABB, amely névadója a világ első, teljesen elektromos hajtású autók számára rendezett Formula-E versenysorozatnak, az e heti budapesti “Nagy Futamra” elhozta az egyik másodgenerációs, elektromos hajtású versenyautót.

Magyarországon ez az első alkalom, hogy az ABB Formula-E bemutatta, hogy milyen lehetőséget kínál az e-mobilitás a fenntartható közlekedési megoldások terén.

A jelenlegi bajnoki versenyszezonban a pilóták között ötödik helyen álló belga versenyző, Jérôme D’Ambrosio mutatta be Budapesten az ABB Formula-E párizsi futamáról érkező autó képességeit.

A versenyautó mellett az ABB villámtöltőit is láthatta a nagyközönség. A kiállítás egyik célja, hogy széles körű párbeszédet kezdeményezzenek a közlekedés és a nagyvárosok jövőjét érintő aktuális témákról.

A versenysorozat, amelyet az ABB névadó partnerként támogat, a legújabb innovációkat alkalmazó elektromos hajtású járműveket és alternatív energetikai megoldásokat vonultat fel világszerte a nagyvárosok központjában. D’Ambrosio az egyik legtapasztaltabb pilóta a Formula-E versenysorozatban, eddig a 2014-ben útjára indított bajnokság minden egyes futamán rajthoz állt.

A “Nagy Futamon” versenyautók, motorkerékpárok és kamionok vonulnak fel Budapest szívében. A rajongók itt közelebbről csodálhatják meg a gépeket, mint arra alkalmuk nyílna egy zárt versenypályán. Az esemény kiváló alkalmat teremt arra is, hogy az ABB standján bemutassák a legújabb elektromos jármű töltési rendszereket.

Az elektromos járművek piacának fejlődése

Az ABB az ezredforduló óta fordít jelentős összegeket az e-mobilitási megoldások fejlesztésére, és napjainkra technológiai vezető szerepet vívott ki magának ezen a területen. A vállalat portfóliójához számos innovatív termék tartozik, köztük az ABB villámtöltői. Az ABB AbilityTM platform digitális hálózatkezelési képességei által támogatott töltők jelentős segítséget nyújtanak az elektromos hajtású autók gyors elterjedéséhez.

Az ABB globális piacvezető a DC villámtöltők fejlesztése és szállítása terén. A cég miden versenytársát „lekörözve” már több mint 10 500 villámtöltőt értékesített a világ 73 országában. Az ABB a villámtöltők teljes skáláját kínálja elektromos hajtású autókhoz, elektromos és hibrid hajtású buszokhoz, valamint elektromos rendszereket szállít hajókhoz és vasúti járművekhez.

Az ABB 2018 januárjában hét évre szóló partneri együttműködést kötött a Formula-E-vel, hogy a globális vezető szerepére támaszkodva jelentősen formálni tudja az e-mobilitás jövőjét. Az ABB FIA Formula-E bajnokság kiváló lehetőség arra, hogy a villamosítási és digitalizálási technológiákat az autóversenyzés körülményei között teszteljék, finomítsák az elektromos autók konstrukcióját és működését, illetve fejlesszék az infrastruktúrát és a kapcsolódó digitális platformokat.

A névadó partnerség mellett, az ABB ez évben az ABB FIA Formula-E első számú betét-versenysorozatának számító Jaguar I-PACE eTROPHY bajnokság hivatalos járműtöltési partnere lett. Az eTROPHY minden futamán az ABB Terra 54 DC töltői biztosítják az I-PACE SUV versenyautók villámtöltését.

Az e-járművek iránti globális kereslet növekedésével párhuzamosan erősödik a kereslet a töltési infrastruktúra iránt is. Az ABB iparágvezető termékei, köztük a Terra DC töltők, kiváló lehetőséget biztosítanak az ABB számára, hogy meghatározó szerepet játsszon a felfutó kereslet kielégítésében.

Az ABB Terra 54 DC villámtöltői nyolc perc alatt – azaz egy hagyományos személyautó tankolásához szükséges idő alatt – képesek a Jaguar I-PACE versenyautók akkumulátorát olyan szintre feltölteni, hogy az 200 km-es hatótávolságot biztosítson. A Formula-E egyedi építésű versenyautóitól eltérően, a Jaguar I-PACE bajnokságban a közúti közlekedésre is alkalmas, a nagyközönség számára is elérhető járművek versenyeznek. Az eTROPHY a fogyasztói technológiát viszi be a versenypályára, és ezáltal lehetővé teszi a legmodernebb töltési technológia további fejlesztését és tesztelését.

Az ABB Magyarországon Vácot választotta ki a töltőberendezés-gyártás egyik helyszínéül. A váci üzem 2011 óta szállítja a világpiacra az e-töltők széles választékát.

Magyarországon is növekszik az elektromos járművek piaca: bár az európai szinthez képest az elektromos járművek részaránya még viszonylag alacsony, a zöld rendszámtáblák száma 2018-ban már túllépte a 10 000-t. Budapesten megközelítően már 70 db DC töltő üzemel, míg a fővároson kívül – főként a nagyobb városokban – további 54 töltőt telepítettek. Ezek a számok azt jelzik, hogy az ország EV-infrastrukturális piacában még jelentős növekedési lehetőség rejlik.

Magyarországon az első ABB gyártású villámtöltőt 2012 áprilisában helyezték üzembe az egyik környezetbarát MOL töltőállomáson. Az azóta eltel időszakban az ABB már több villámtöltőt is telepített az ország különböző pontjain. Az ABB töltői üzemelnek többek között a LIDL áruházak parkolóiban, a tatabányai DELPHI Connection Systems parkolójában, valamint az ország északi részén található Bükkaranyoson is, ahol a töltési infrastruktúra szélerőmű parkhoz csatlakozik.

Az ABB részt vesz a szupergyors töltők kiépítését célzó Ionity projektben is. A BMW, a Ford, a Daimler és a Wolkswagen Csoport együttműködésével létrejött projektben villámtöltő hálózatot fejlesztenek ki Európában elektromos hajtású autók számára. A Magyarországi M1-es autópálya bábolnai szakasza mellett több ABB által szállított 350kW-os Terra HP töltő kerül majd telepítésre. Ezek a töltők egy autót 350 kW/h, még két autót egyidejűleg 150 kW/h teljesítménnyel képesek tölteni.