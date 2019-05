Újragondolt abroncsokkal támad a Hankook

A Hankook az elsők között ismerte fel, hogy az e-autóknak speciálisan kifejlesztett abroncsokra van szükségük: abroncsgyártóként jelentős erőforrásokat és kutatási potenciált fordít az elektromos járművekre optimalizált abroncsok fejlesztésére.

Az ENSZ becslései szerint 2050-re további 2,5 milliárddal emelkedik a nagyobb településeken élők száma, és így 66 százalékra nő a városlakók aránya. Az urbanizáció térnyerésével párhuzamosan, a zsúfoltság és a környezetszennyezés csökkentése érdekében pedig egyre nagyobb számban jelennek meg az utakon az elektromos járművek. Ezek a közlekedési eszközök nem bocsátanak ki káros anyagot, és ezzel a klímavédelemhez kapcsolódó célkitűzések elérésében és az élhetőbb városi környezet kialakításában is fontos szerephez jutnak.

A környezetvédelem és a levegő minőségének megóvása szempontjából is örvendetes hír, hogy az elektromos és a nulla emissziós, „zöld rendszámos” autók száma Magyarországon is rohamtempóban nő, mindezek ismeretében pedig nem csoda, hogy az autógyártók egymással versengve fejlesztik az elektromos járműveket. A „villanyautók” ugyanakkor számos megoldandó feladat elé állítják a Hankook mérnökeit is, miközben új teret nyitnak a fejlesztéseknek és az innovatív technológiai megoldásoknak.

A nagyobb igénybevételhez különleges abroncsokra van szükség

Az elektromos hajtású járművek abroncsainak a megszokottól eltérő elvárásoknak kell eleget tenniük: a belsőégésű motorokkal ellentétben az elektromotoroknál azonnal rendelkezésre áll a teljes forgatónyomaték. Ennek egyik eredménye a sportosabb gyorsulás, illetve az, hogy a jármű gyorsabban reagál a sebességváltozásra és a változó útviszonyokra. Az elektromos járművek ráadásul jóval nehezebbek hagyományos társaiknál, ami további terhet ró az abroncsokra. Ez az oka annak is, hogy emiatt sokkal gyorsabban is kopnak: akár 30%-kal rövidebb egy olyan gumiabroncs élettartama, amit elsősorban belsőégésű motorral szerelt autókhoz terveztek, és mégis e-járműveken használnak.

Egy elektromos járműre fejlesztett abroncsnál a meghosszabbított élettartam mellett az alacsony gördülési ellenállás a másik legfontosabb tényező, ami a fogyasztást, és általa a jármű hatótávját, továbbá az utastér zajosságát is döntően befolyásolhatja. A zaj csökkentése korántsem elhanyagolható szempont: a csendesebb villanyautók legnagyobb zajforrása a gördülő kerekek hangja. Ez pedig már akár közepes sebességnél is kedvezőtlenül hathat a vezetési élményre, amely optimalizálása a Hankook abroncsfejlesztéseinek egyik legfontosabb sarokkövét jelenti.

A következő generáció: elektromos, önvezető és moduláris

A Hankook az elsők között ismerte fel, hogy az e-autóknak speciálisan kifejlesztett abroncsokra van szükségük. Ennek megfelelően évek óta gőzerővel folynak a kutatások és a prémium abroncsgyártó sorra mutatja be legújabb eredményeit. A kapcsolódó fejlesztések legutóbbi állomásaként a svájci Rinspeed futurisztikus „microSNAP” önvezető elektromos járműrendszerét a Hankook új csúcstermékével, az ultra-nagyteljesítményű Ventus S1 Evo abronccsal szerelik fel. A moduláris jármű esetében mindig az adott célnak megfelelően párosítható, illetve gyorsan és egyszerűen szétválasztható az alváz és a karosszéria.

A Ventus S1 Evo azonban nem az első és egyetlen abroncs, amelyet a Hankook a jövő elektromos járműtechnológiái számára fejlesztett: a speciálisan elektromos járművekre optimalizált Kinergy AS EV kényelmi jellemzői, menetteljesítménye és kezelhetősége a nagy teljesítményű személygépkocsi abroncsokéval vetekszik. Áramkörökre emlékeztető futófelületi mintázata és az oldalfalak elektromos járművekhez tervezett kialakítása jobb légellenállást, alacsony gördülési ellenállást és optimális menetjellemzőket biztosít különböző feltételek között. A Hankook e-abroncsa 2018-ban az International Design Excellence Awards (IDEA) díjazottjai közé került.

Kiemelt figyelem a közösségi közlekedés szereplőinek

Az elektromos járműveknek és az elektromobilitásnak meghatározó szerepük lesz a közösségi közlekedésben is, az elektromos városi buszok a csökkentett zaj- és károsanyag-kibocsátásuk révén fontos tényezői a fenntarthatóbb városi életkörülmények megteremtésének. A Hankook is kiemelt figyelmet fordít erre a területre: a vállalat SmartCity AU04+ abroncsát kifejezetten az elektromos városi buszok számára tervezték.

A fejlesztés során számos szempontot figyelembe vettek, hiszen amellett, hogy ezek a járművek az akkumulátoraik miatt lényegesen nagyobb tömegűek a hagyományos hajtású buszoknál, a belvárosi forgalomban a gyakori fékezések és újraindulások miatt az abroncsoknak különösen nagy igénybevételt kell elviselniük, ami lényegesen nagyobb terhelhetőségi indexet is igényel. A vállrész szélességet és szerkezetét továbbá a megnövekedett igénybevételnek megfelelően módosították, amivel még egyenletesebb kopást értek el. Az új futófelületi keverék javított molekulaszerkezetének köszönhetően lényegesen javult az abroncs hőállósága, és ennek köszönhetően az élettartama is hosszabb.

A Hankook is jelen lesz a 2019. május 8-án, Budapesten megrendezendő Bus Expón, ahol a korábbi évekhez hasonlóan idén is innovatív megoldásokat mutat be az autóbusz- és tehergépkocsi-abroncs ágazat, illetve az elektromobilitás sokrétű kihívásaira.