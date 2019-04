Autotech Future Expo&Show: kétnapos utazás az autózás jövőjébe

Kihagyhatatlan programok várják az autózás szerelmeseit május első péntekén és szombatján a budapesti Hungexpo-n a Bárdi Autó által rendezett Autotech Future Show-n.

A járműipar jövőjét meghatározó fejlesztők és gyártók felvonultatják legfrissebb innovációikat, a benzinnel fűtött showműsorok mesterei pedig látványos bemutatókkal, koncertekkel és számtalan további autós produkcióval készülnek a család minden tagja számára – a gyerekeknek folyamatos programokkal, a hölgyeknek ingyenes szépségszalon szolgáltatással.

A tavaly először megrendezett, az autóipari szakma és a látogatók körében egyaránt sikert arató Autotech Future Expo&Show második felvonására idén május 3-án és 4-én kerül sor.

A pénteki, azaz az első nap kifejezetten a szakmának szól, amelyen az alkatrészgyártóktól kezdve, a szerszámfejlesztőkön és garázsipari berendezésgyártókon át, az autódiagnosztikai, tuning- és gumiipar neves képviselőiig minden számottevő márka felvonul. A nagyközönséget a rendezvény második napjára várják a szervezők, ahol a látogatók lenyűgöző autós programokon és lélegzetelállító showműsorokon vehetnek részt.

A 2018-ban több mint 11 ezer érdeklődőt vonzó Autotech Future Expo&Show-t idén a Hungexpo legnagyobb területű, 19 ezer négyzetméteres „A” pavilonjában és az azzal határos szabadtéri területen rendezik meg. A 2019-es kiállításon még nagyobb szerep jut az innovációnak, így válik a Bárdi Autó rendezvénye az AutoTech Future Expo&Show Közép-Európa legátfogóbb, a gépjárműipar jövőjét bemutató kiállításává, ahol Magyarország és a világ legjobb szakembereivel találkozhatnak a látogatók és ismerhetik meg a legújabb termékeket, fejlesztéseket, kutatási eredményeket és trendeket.

Az egész napos szórakoztató programsorozat házigazdái Kovács Áron és Szujó Zoltán lesznek, akik kivételesen látványos autós showkra, koncertekre és nyereményjátékokra csábítják a látogatókat. A Hungexpo területén felhúzott kültéri pályán kaszkadőrök és versenyzők vesznek részt egy napi három alkalommal futó lenyűgöző show-ban, ahol quadokkal, motorokkal, big foot járművekkel és driftezésre kihegyezett autókkal kápráztatják el az érdeklődőket. A programok között járgánysimogató és extrém autós taxik várják a látogatókat.

A beltéri nagyszínpadon Charlie, Ganxta Zolee, Radics Gigi, Tóth Gabi és Tóth Vera egy exkluzív, csak az AutoTech Future Expo&Show-n látható, a Jászai Mari-díjas Bőhm György rendezésében színpadra kerülő garázsrock show-val készülnek. A sztárénekesek a Roy és Ádám trióból ismert Nagy Ádám által rockos hangzásúra áthangszerelt, ismert autós témájú dalokkal hangolják majd bulizásra a közönséget.

A színpadi műsorok mellett a látogatók veterán-, sport-, egyedi épített és további különleges járműveket is szemügyre vehetnek és számos további izgalmas programra is számíthatnak. Az AutoTech Future Expo&Show igazi családi eseményként is megállja a helyét: a legkisebbek egész napos kikapcsolódásáról különböző gyerekprogramokkal gondoskodnak a szervezők. A hölgy látogatók egész nap ingyenesen vehetik igénybe a Bárdi Autó szépségszalon szolgáltatásait.

A május 3-án és 4-én a Hungexpo területén szervezett AutoTech Future Expo&Show szombati napjára jegyek már kaphatók. A 10 és 19 óra között látogatható rendezvénnyel kapcsolatban a https://autotechfuture.hu weboldalon minden fontos információ megtalálható.