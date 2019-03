Manapság az ember már elektromos autón is tanulhat vezetni

Az utóbbi években egyre jobban hódítanak az elektromos autók: tavaly világszerte 2,1 millió darabot adtak el belőlük, idén pedig várhatóan további 600 000-rel nő majd ez a szám.

Ami pedig a hazai helyzetet illeti, a plug-in hibrid járművekkel együtt már több mint 4200 e-kocsi közlekedik a magyar utakon. A villanyautók elterjedése azonban nem csak a környezettudatosságnak köszönhető. Amellett, hogy ezek a járművek nem bocsátanak ki káros anyagot, a fenntartásuk is olcsóbb, ráadásul vezetni is egyszerűbb őket a hagyományos autókhoz képest, ami a kezdő vezetők számára különösen vonzó előny. Ebben látta meg a lehetőséget az online képzéseket kínáló, innovatív WEBJOGSI autósiskola, amely az országban elsőként lízingelt elektromos autókat oktatási célra a LeasePlan flottakezelőtől. A kocsikat azóta is sikeresen használják, és az oktatók, valamint a tanulók, köztük Liu Shaoang olimpiai bajnok magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó visszajelzései szerint is igazán stresszmentes a jogosítványszerzés a villanyautókkal.

Aki ült már tanulóvezetőként autóban, az valószínűleg jól emlékszik az első próbálkozásokra és az ezzel járó különféle stresszhelyzetekre. Mindenre egyszerre kell figyelni – a sebességváltásra, a pedálok kezelésére, a tükrökből való tájékozódásra, a KRESZ táblákra és a forgalomra –, nem beszélve a lefulladástól való félelemre. Persze egy jó oktató ilyenkor aranyat ér, de azon is sok múlik, hogy milyen autón tanulunk meg vezetni. A manapság népszerű elektromos autókkal már az első órán sikerélmény a közlekedés, mivel vezetésük az automata váltós kocsikéhoz hasonlóan egyszerűbb és könnyebb, mint a manuális váltós járműveké. Ez pedig komoly segítséget jelent a tanulásban és az oktatásban egyaránt, így gyorsabban megszerezhető a jogosítvány.

Zöld út az elektromos oktatóautóknak

Újító szellemű autósiskolaként a WEBJOGSI felismerte az elektromos autókkal való oktatásban rejlő piaci rést, és 5 darab Nissan Leaffel bővítette járműparkját a LeasePlannel kötött operatívlízing-szerződés keretében, amelyhez olyan teljes körű szolgáltatások is tartoznak, mint kötelező, CASCO és GAP biztosítások, nemzetközi assistance szolgáltatás, szerviz- és gumiszolgáltatás, valamint üzemanyagkártya-menedzsment. A négy évre bérelt kocsik a hálózat budapesti, szegedi, nyíregyházi, győri és szombathelyi autósiskoláiban érhetők el a tanulók számára, az ország nagy részét lefedve.

A WEBJOGSI azért döntött az elektromos autók lízingje mellett, mert egyre több olyan érdeklődő van az e-kocsik iránt, akiknek az automata váltós korlátozással kiadott jogosítvány is elég. De a már vezetői engedéllyel rendelkezők számára is hasznos a villanyautós „átképzés”, amellyel könnyedén elsajátíthatják a zöld kocsik vezetésének praktikáit mielőtt először ülnek ilyen járműbe. A tanulói igények mellett azonban az is az elektromos autók tartós bérlete mellett szól, hogy a magasabb beszerzési költségük ellenére a várható karbantartási és üzemeltetési költségek lényegesen alacsonyabbak a hagyományos autókénál, illetve, hogy jelenleg még sok helyen ingyenes a töltésük.

A WEBJOGSI és a LeasePlan közös projektje többszörös újdonságértékkel bír. Egyrészt manapság még nem megszokott, hogy a tanulók vadonatúj, ráadásul elektromos meghajtású autón sajátíthatják el a járművezetést. Másrészt az együttműködés a holland flottakezelő számára is úttörő jellegű, mivel korábban nem adott bérbe oktatóautókat. Az autósiskola ráadásul állami támogatást is nyert a Nissan Leafek beszerzéséhez, így autónként bruttó másfél millió forintot kapott, havidíj-csökkentő tételként.

Stresszmentes vezetés

A WEBJOGSI az e-kocsik beszerzésével egyidejűleg bevezetett egy új, előremutató gyakorlati oktatási módszertant is, az ún. többlépcsős képzést. Ennek lényege, hogy a tanulók a saját tempójukban, különféle vezetéstechnikai oktatási rendszereket használva és már az első órán sikerélményt megélve haladnak a jogosítvány megszerzése felé. Az új módszertan a vezetéstechnikai szimulátoron, a könnyebben vezethető elektromos autón és a hagyományos, kézi váltós oktatókocsin való gyakorláson alapul, a három egymásra épülő modul pedig a diákok egyéni igényeire szabható. A tanulók az alapoktatás részeként 4-6 órát vezetnek villanyautón, legalább 24-26 órát pedig belsőégésű motoros, kézi váltós járművön. A módszer eredményeként 10-15 százalékkal csökkentek a szükséges óraszámok, hiszen e-autón hamarabb, ezáltal költséghatékonyan sajátíthatók el az alapok: a jármű irányítása, a forgalmi helyzet és a közlekedési jelzések érzékelése, illetve értékelése.

„A LeasePlan jelentős szerepet vállal az elektromos közlekedés népszerűsítésében: céljuk, hogy 2030-ra teljes flottájukban nullára csökkentsék a károsanyag-kibocsátást. Ezért vállalkozó szellemük, szakértelmük és folyamatos rendelkezésre állásuk sokat segített nekünk az elektromos oktatóautók munkába állításánál és a későbbi üzemeltetés során. Közös kezdeményezésünk kiemelt fontosságú a jelen és a jövő szempontjából is, hiszen a fiatalok a tanfolyam során megismerik a villanyautó vezetési élményét, így a pozitív tapasztalat hatására várhatóan ők is zöld autót választanak majd a jogosítvány megszerzése után”

– hangsúlyozta Kovács Attila Tamás, a WEBJOGSI autósiskola-hálózat üzletfejlesztési vezetője.

Ezt támasztják alá az oktatók visszajelzései is, akik szerint a képzés iránti egyre nagyobb igény annak köszönhető, hogy a tanulók számára kevésbé stresszes ez a fajta oktatás, hiszen már pár óra után magabiztosan irányítják a járművet, így egyre többen ajánlják az autót és a módszert barátaiknak, ismerőseiknek. Így van ezzel többek között Liu Shaoang, olimpiai bajnok magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó is, aki a WEBJOGSI tanulójaként 2018-ban szerezte meg jogosítványát.

„Az elektromos kocsit nagyon egyszerű kezelni, kényelmes, és biztonságban érzem magam benne. Örülök, hogy Magyarországon is egyre több a zöldrendszámos autó, a későbbiekben pedig én is ilyet szeretnék majd magamnak”

– mondta Liu Shaoang.

A speciális képzésre már az első évben 81-en jelentkeztek, és azóta is folyamatosan nő az érdeklődők száma. A WEBJOGSI várakozásai szerint a jövőben még tovább nő az igény a képzés iránt, és bővíthetik a lízingelt villanyautó-kínálatukat.