A Dacia új, limitált szériával készül a Genfi Autószalonra

A 2019-es Genfi Autószalonon lép a nagyközönség elé a Techroad / Ultimate limitált széria.

A teljes választékon áthúzódó különleges felszereltség a következő modelleket érinti majd: Duster, Logan, a Stepway modellek (Sandero, Logan MCV, Dokker) és két új színt is felvonultat; az Izzó Vöröst és a Highland Szürkét.

Kitűnő alkalom ez arra is, hogy bemutatkozzanak a 130 és 150 LE-s 1.3 TCe FAP erőforrások, amelyek az Alliance legújabb fejlesztéseit vonultatják fel, így megfelelnek a legmagasabb megbízhatósági és tartóssági elvárásoknak is.

Karakteres design, piros-szürke kontrasztpárok a betét-elemeken, egyedi kárpitozás – minden, ami ahhoz kell, hogy az új Dacia modellek elcsavarják a fejeket.

A Techroad limitált széria piros karosszériaelemei (oldalsó védőelemeken, tükörházakon) csakúgy, mint az ajtóbetétek, légbeömlő-keretek, a különleges kárpitozás, vagy a szőnyegezés, merész színvilágba kalauzolják el a vásárlókat. Az utastér kényelmes, otthonos érzést kelt, a világosszürke és a piros színek váltakozásával, és ezek a színek kiválóan rímelnek a műszerfal sötét karbon színvilágára.

A 16”-os (Dusteren 17”-os) ezüstszürke/tompa szürke kéttónusú felniket a piros középső elem koronázza meg. Ez amellett, hogy különleges esztétikai hatást kelt, gazdaságos, és könnyen karbantartható.

A teljes választékon megjelenő limitált széria olyan hasznos és már jól ismert technológiai elemeket is megkapott, mint a tolatókamera és a tolatóradar, automata klíma, Automata Dacia kulcs, és a Dusterhez elérhető a City Plus csomag is, holttérérzékelővel, multi-view kamerával, és az Android Autoval® és Apple Car Play® -el valamint Media Nav Evolutiönnel. Január óta a szalonokban van, de legkésőbb március közepéig elérhető lesz a mind a 44 országban, ahol a Dacia jelen van.

Ionut Gheorghe a Dacia értékesítési- és marketing-igazgatója szerint:

„Ez a kezdés roppant ígéretes a 2019-es év számára egy olyan 2018-as európai rekordév után, amely a Sandero és az új Duster sikerét hozta magával, a maga 20,5%-os értékesítési növekedésével.”