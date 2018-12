Természetesen az Audi sem hagyja ki az osztrák GP Ice Race versenyt

Az osztrák településen többek között Daniel Abt egy teljesen elektromos Audi e-tron FE04 típusú modellel driftel majd egy jégpályán, a DTM bajnok René Rast pedig egy Audi RS5-ös volánja mögött lesz látható, továbbá klasszikus modellek is feltűnnek a futamokon.

GP Ice Race néven egy 45 évvel ezelőtti hagyományt idéznek fel újra Ausztriában: Ferdinand Porsche és Greger Vinzenz vezetésével ismét megrendezik Zell am See-ben azt a téli autóversenyt, amelyet 1937-1973 között szerveztek évről-évre az osztrák településen. A különleges autós futamok nem csak az autóssportok szerelmeseit vonzották a helyszínre annak idején, de a legjobb versenyzők is itt találkoztak. A főszervezők ezt a hagyományt kívánják újrateremteni, az Audi Tradition pedig ennek apropóján motorsport múltját és jövőjét mutatja be a helyszínen. Így az új autók mellett történelmi kiállítással is készül az Audi, kiállítják többek között azt az Auto Union C-modellt, amellyel 1938-ban Hans Stuck megnyerte a Zell am See-től nem messze rendezett Großglockner hegyi felfutó versenyt, továbbá a helyszínen látható lesz minden idők leglátványosabb rallyautója, az Audi Sport Quattro S1 is.

René Rast egy RS5-ös Audi volánja mögött ül majd, és szinte garantált, hogy a nézőknek nagyon hangos és gyors élményben lesz részük a DTM bajnok pilótának köszönhetően, aki már izgatottan várja, hogyan teljesít a jeges pályán a szöges gumikkal szerelt, 500 lóerőnél erősebb modell. „Egyszer már gokartversenyeztem Nico Rosberg ellen jeges pályán, szöges gumikkal, valamint részt vettem az Audi svédországi Driving Experience programján is” – mondta a 32 éves versenyző. „Egyértelműen a jég jelenti a legnagyobb kihívást minden versenyző számára, és bár úgy tűnik, hogy minden lassított felvételben történik, mégis nagyon kell koncentrálnunk. Egyrészt élmény, másrészt viszont saját határaink feszegetése. Már most nagyon izgatott vagyok.”

A bajor Allgäu régióból származó Daniel Abt a nyitott vezetőfülkéjű autójában még közelebb lesz a jégkristályokhoz, ő ugyanis egy Audi e-tron FE04-es autót fog vezetni a GP Ice Race-en – ugyanazt, amivel megnyerte az idei Formula E sorozatot Berlinben. Az elektromos versenyautót szintén szöges abroncsokkal szerelik fel, hogy így biztosítsák a nagyobb tapadást.

„Jégen az egyszemélyes versenyautómban – micsoda párosítás – Korábban már indultam egyszer egy jeges gokartversenyen, valamint volt alkalmam utasként átélni Mattias Ekström rallycross Audijában a jeges száguldást, de még sosem vezettem versenyautót ilyen terepen. Biztos vagyok benne, hogy jó szórakozás lesz, és csak remélni tudom, hogy nem kell majd jégkaparó a bukósisakomhoz.”

– nyilatkozta a 26 éves Audi pilóta.