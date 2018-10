Úgy néz ki az Alpine minden áron szeretne visszatérni az élők sorába

Hazai pályán, a 2018-as Párizsi Autószalonon látható az Alpine új A110-es sportautója. Miközben a kiállítás látogatói a múltat idéző kétülésest csodálják, az A110-re leadott előrendelések már az 5000-es határt súrolják.

A teljesen alumíniumból készült A110-el a vezetés élményére helyezi a hangsúlyt a gyártó, melyet az autót tesztelő újságírók csak megerősíteni tudtak a tesztutak alapján. Az A110 Première Edition indulómodell több mint két évtizede az első új Alpine konstrukció, 1955 darab készül belőle, az alapítás éve iránti tiszteletből. 1200 darabot már átvehettek az új tulajdonosok.

A 2018-as Párizsi Autószalon látogatói két új A110 verzióval találkozhatnak, bemutatkozik az A110 Pure és az A110 Légende, valamint az A110 GT4 kategóriájú versenyautó változata is. A vendégek külön kiállítási darabként megtekinthetik az autó rendkívül könnyű, csupasz alumínium szerkezetét is.

Az Alpine várva várt újjászületése

2016 februárjában erősítette meg Carlos Ghosn, a Groupe Renault elnöke, hogy az Alpine-t újra bevezetik a piacra, valamint bemutatta az A110 modell előfutárát, az Alpine Vision koncepcióautót. 2016 végén mobilalkalmazás is készült, amely lehetővé tette az Alpine rajongók számára, hogy lefoglalhassák maguknak az 1955 darab A110 Première Edition egyikét. Mindössze öt nap alatt be is érkezett az 1955 előrendelés. Az A110 Première Edition 2017 márciusában debütált a genfi autókiállításon, fogyasztói árával és a technikai részleteivel együtt. Ezt követően Európa szerte Alpine márkakereskedések nyíltak, valamint a gyár modernizációja is megkezdődött Dieppe-ben. Az új gyártósor megnyitójára 2017. december 14-én került sor, Carlos Ghosn és Bruno Le Maire, a francia gazdasági és pénzügyminiszter közreműködésével.

2017 októberében jelentette be a vállalat, hogy az Alpine kibővíti motorsport programját. A márka eddig leginkább a WEC-ben képviseltette magát, de a bejelentés értelmében elindul az Alpine Elf Európa Bajnokság, mely a nem sokkal a bejelentés után bemutatott A110 GT4 versenyautóval írja majd tovább az Alpine illusztris történetét. Az A110 Pure and A110 Légende genfi bemutatása jelezte előre, hogy az Alpine a jövőben is az autóipar aktív szereplője lesz. Az A110 Pure az A110 Première Edition szellemében folytatja, a nyers teljesítményre és a vezetési élményre összpontosít, míg az A110 Légende egy sportos, de a mindennapokban is jól használható autó, mely akár hosszabb utakra is kiválóan alkalmas.

Júliusban az Alpine bebiztosította globális sportkocsi-gyártó státuszát, miután Japánban, valamint az nemsokára Ausztráliában is nyílnak márkakereskedései. Japánban a szállítások ebben a hónapban indultak, Ausztráliába év vége előtt érnek az első A110-esek. Tesztautók Európában az Alpine európai márkakereskedői hálózatán keresztül elérhetők el.

A dieppe-i gyár átalakul az A110 gyártáshoz

Az Alpine szíve a dieppe-i üzem Észak-Franciaországban, ahol 1969-es megnyitása óta az összes modell készült. 1995-ben a gyár nem zárt be, Renault-kat gyártott, kiaknázván a kisszériás sportkocsik gyártásával kapcsolatos helyi szakértelmet. Az Alpine újraélesztésével a gyár 35 millió eurós befektetést kapott a Groupe Renault-tól, melynek keretein belül felkészítették a gyártósort az új, alumínium szerkezetű járművek gyártására. A Párizsi autószalon kapcsán Sébastien Erphelin az Alpine ügyvezető igazgatója elmondta:

„Az a lelkesedés, mellyel az autós-, és a nagyközönség az A110-est fogadta meglepő és megtisztelő volt, de egyben alázatra is int. Biztosítom Önöket, hogy az Alpine-nál, a Dieppe-i gyárban dolgozó kollégáktól a párizsi székhelyen lévőkig, mind nagyon hálásak vagyunk. Azonban a kemény munka csak most kezdődik. A legfontosabb feladatunk, hogy a gépkocsikat a legmagasabb színvonalon építsük, és ütemterv szerint szállítsuk ügyfeleinknek.”

Regis Fricotté, az Alpine kereskedelmi igazgatója hozzátette:

„Több mint 5000 előrendelést kaptunk az A110-re világszerte, a szállítások már folyamatban vannak. Az utolsó A110 Première Edition-t Európában még év vége előtt kiszállítjuk, és 2019 elején megkezdődhet az első A110 Pure és A110 Légende modellek szállítása is. A Dieppe-i gyárban napi 20 gépkocsi készül, ez az optimális szám a kereslet kielégítése mellett a legmagasabb minőséget eléréséhez. Az A110-re átlagosan 12 hónap a várakozási idő.”

A110 – A vérbeli Alpine

Az A110 könnyű, agilis és élmény vezetni. Tökéletes súlyelosztásának köszönhetően a sofőr „eggyé válik az autóval”. A ragasztott és szegecselt, kompakt alumínium test a lehető legjobb kombinációt nyújtja a merevség, a súly és az építési minőség terén. Az autó tömege kevesebb, mint 1080 kg, így az A110 különleges piaci rést tölt be a sportautók szegmensében.

Amellett, hogy nagyon könnyű, az A110 kifinomult kettős kereszttartó-felfüggesztéssel készül a legjobb vezethetőség és kezelhetőség érdekében. A 44:56 tömegeloszlás tökéletes egyensúlyt biztosít a középmotoros sportkocsi számára. Az elődökhöz hasonlóan az A110 kompakt és a lehető legagilisabb, azonos technikai alapokra épül, mint amik különlegesség tették az eredeti A110 Berlinette-et is. Ez az autó, nem a legerősebb motorral felszerelve kétszer is nyert a Monte Carlo Rally-n a hetvenes években. A turbófeltöltésű, 1,8 literes, közvetlen befecskendezésű négyhengeres motor maximális teljesítménye 252 LE 6000 fordulat / percen, a 320Nm-nyi csúcsnyomatékát már mindössze 2000 fordulat / percnél le tudja adni. Kiváló teljesítmény-súlyarányának köszönhetően (228LE / tonna) az A110 4,5 másodperc alatt gyorsul 100 kmh-ra.

A110 Pure és a A110 Légende

Most, hogy az összes A110 Première Edition elkelt, megnyílt az A110 Pure és az A110 Légende modellek rendelhetősége. Mindkét változat a Première Edition könnyű alumínium szerkezetével, turbós hajtásláncával és felfüggesztési beállításaival rendelkezik, ami azt jelenti, hogy az Alpine modelljei esetében megszokott agilitás, teljesítmény és irányíthatóság rájuk is jellemző lesz. Az A110 Pure továbbra is azt az élményt nyújtja, mint az A110 Première Edition. Emlékeztet a klasszikus Alpine modellekre is, melyek számtalan győzelmet arattak Európa versenypályáin és rally-futamain a hatvanas-hetvenes években. Az A110 Légende egy kifinomult grand tourer. Napi használatát egy hatféleképpen állítható, kényelmes ülés, fekete vagy barna bőr kárpitozás és szénszálas belső díszítés teszi egyedivé.

Új Alpine tartozékok

Új, az A110 első tároló rekeszéhez tervezett repülős táskák

A hátsó tároló rekeszt kibélelő bőr táskatartó

További kiegészítők az A110 mindennapi használatához

Az Alpine a motorsportban

Az Alpine fél évszázadon keresztül volt jelen a nemzetközi motorsportban

A legnagyobb eredmények közé a Rally Világbajnokság és a Le Mans győzelmek tartoznak

2016-ban az Alpine megnyerte az FIA LMP2 World Endurance bajnokságot

Az Alpine Motorsport partnere, a Signatech építette az A110 Cup és az A110 GT4 verziót

Az A110 a pályán is bizonyít

Az endurance versenyek mellett az Alpine a konstruktőri motorsportban is képviselteti magát. Az A110 teljesítményét az Alpine Elf Európa bajnokságban lehet követni, mely jelenleg az első szezonját futja. A bajnokság hat versenyből áll és Európa legikonikusabb pályáin – többek között Silverstone-ban, a Nürburgringen és Spa-Francorchamps-ban – tartják.