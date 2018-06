Debrecenben mostantól minden autó okosautóvá változhat!

Debrecenben mutatták be a mobilfizetési rendszerek legújabb generációját képviselő applikációt, a Rolletet. Az alkalmazás segítségével elsőként két belvárosi parkolóba lehet behajtani teljesen auto­ma­ti­kusan, készpénz vagy parkolójegy használata, sőt egyetlen gombnyomás nélkül. A Smart City projekt ke­retében megvalósuló fejlesztéssel a jövőben nem csak parkolni, hanem tankolni vagy bevásárolni is kényel­me­sebben és gyorsabban lehet majd.

Elsőként Debrecen Alpolgármestere, Barcsa Lajos hajtott be a Halköz mélygarázs bejáratán azzal a forra­dal­mian új applikációval, amely mostantól parkolójegy használata nélkül, egy innovatív rendszám­fel­ismerő rend­szer segítségével nyitja a sorompót az autók előtt.

Az Androidos és iOS-es okostelefonokra letölthető Rollet alkalmazással egy rövid regisztrációt követően már indulhat is a parkolás, a díjat pedig kihajtáskor rögtön levonja a rendszer a bankkártyáról – mindezt úgy, hogy a mobiltelefont lényegében elő sem kell venni közben. A felhasználók bankkártya adatainak biztonságát és a tranzakciók zökkenőmentes kezelését az OTP rendszere garantálja, a fizetésről pedig kérésre akár azonnal áfás számlát is ki tud állítani az alkalmazás. A Rollet nem csak a fizetést könnyíti meg, hanem segít a szabad parkolóhelyek megtalálásában is, így rengeteg időt és üzemanyagot takaríthatnak meg vele az autósok. A rend­szerbe egyidejűleg több autót is regisztrálhatnak a felhasználók, így akár családok, vagy vállalkozások is könnyedén kihasználhatják az előnyeit. A Rollet bevezetése Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a DV Parking Kft. és az alkalmazást fejlesztő Parkour Technologies Kft. összefogásával valósult meg a Deb­recen Smart City Program részeként, melynek célja egy intelligens, élhető, és fenntartható város megteremtése.

Barcsa Lajos alpolgármester a Rollet indulása alkalmából rendezett sajtótájékoztatón elmondta:

„Rendkívül büszke vagyok arra, hogy Magyarországon elsőként Debrecenben indult el az a rendkívül korszerű, világszínvonalú technológia, amely látványos és kézzelfogható példája annak, hogyan lehet hazai fejlesztésű, innovatív megoldásokkal könnyebbé és egyszerűbbé tenni a városlakók életét. Azt gondolom, hogy a Rollet rendszer bevezetésével egy újabb jelentős lépést tettünk abba az irányba, hogy Debrecen okos várossá váljon.”

Nyikos István, a DV Parking Kft. ügyvezetője elmondta, hogy az első 100 felhasználó néhány hétig ked­vez­ményesen próbálhatja ki az applikációt, így az ingyenes regisztrációt követően 500 Ft-os ked­vez­ménnyel parkolhatnak a debreceni Halköz mélygarázsban és a Jászai Mari téri parkolóban. A kedvezményes bevezető időszakkal arra is szeretnék ösztönözni a felhasználókat, hogy osszák meg tapasztalataikat a fejlesztő és üze­mel­tető csapattal, illetve javasoljanak olyan újabb parkolóhelyeket, amelyekre a továbbiakban ki lehetne terjeszteni a Rollet használatát.

Fendrik László, a Rollet rendszert kifejlesztő és üzemeltető Parkour Technologies Kft. üzletfejlesztési igazgatója hozzátette, hogy az intelligens, gombnyomás nélküli rendszer mögött egy olyan megbízható és sokoldalú technológia áll, amely a parkolás egyszerűsítése mellett még számtalan további lehetőséget is tartogat.