Önvezető autózás jelenéről és jövőjéről szólt leginkább az idei Innovation Day

A megnyitón Reinhard Platzer, a drivingcamp vezérigazgatója köszöntötte a vendégeket, aki beszédében kihangsúlyozta, tevékenységük során különös figyelmet fordítanak az innovációra, elkötelezett hívei az e-mobilitás fejlődésének. Ennek jegyében, a programsorozat az MVM Partner Zrt. villámtöltőjének ünnepélyes átadásával vette kezdetét, amely nem csak a drivingcamp vendégei, hanem bárki számára elérhető mostantól, aki igénybe szeretné venni.

Az MVM Partner Zrt. képviseletében Szilágyi Zoltán elmondta, az elektromobilitás és az önvezetés első hallásra két teljesen eltérő témakörnek tűnhet, a fenntartható közlekedés jövőjében azonban mindkettőnek alapvető szerepe lesz. Az MVM Partner Zrt. az ország egyik legnagyobb energiakereskedőjeként kiemelt stratégiai céljának tartja, hogy komplex e-mobilitás szolgáltatást nyújtson az elektromos autós társadalom számára, ennek jegyében tovább fogja fejleszteni infrastruktúráját is, további töltőállomások telepítésével országszerte.

Az esemény szakmai partnereként, az AVL képviseletében Bíró Dávid Emisszió-csökkentés, predektív kontrollal címmel tartott előadást. Az AVL, mint a világ legnagyobb független belső égésű, hibrid, valamint elektromos motorok és hajtásláncok fejlesztésével foglalkozó vállalatcsoportja, jelenleg olyan szoftver fejlesztésén dolgozik, amely a hibrid járművek energiamenedzsment-rendszerét optimalizálja. Az optimalizálás előfeltétele a belső égésű és az elektromos motor működésének összehangolása. A szoftvert jelenleg szimulációs környezetben teszteleik, az eredmények pedig azt mutatják, a rendszernek köszönhetően közel 7%-kal csökken a károsanyag-kibocsájtás.

Erich Ramschak, az AVL AD és ADAS-rendszerekkel foglalkozó senior termékmenedzsere elmondta, a vállalat innovatív megoldásainak és technológiáinak köszönhetően kiemelkedő szerepet vállal a különböző asszisztens-rendszerek tesztelésében és validálásában, ám emellett a vevői elégedettség feltérképezésében, azaz a biztonság- és komfortérzet mérésében is fontos szerepet játszik, ami az értékesítés és alapvetően az asszisztens-rendszerek elfogadásának egyik kulcsfeltétele.

A vendégek a Mercedes-Benz legújabb telematika-generációjáról Csordás Balázs előadásában hallhattak. A cég 2018 januárjában Las Vegasban, a CES2018 kiállításon mutatta be a Mercedes-Benz User Experience-t (MBUX), ami korszakváltást jelent az autók multimédia-rendszerében. Az eddig ismert rendszerek „csupán” kiszolgálták az igényeinket (navigáció, média, telefonálás stb.), az új – mesterséges intelligencián alapuló – szisztéma azonban mobil személyi asszisztensként támogatja az autóban töltött időnket. Összehangoltan alkalmazkodik a vezetési stílusunkhoz (hangulatvilágítással, menürendszer különböző stílusaival, menetdinamika üzemmódokkal stb.), valamint feltérképezi és megjegyzi szokásainkat, vezetési stílusunkat és azok alapján ajánl lehetőségeket – pl. amikor reggel indulunk a munkahelyünkre, az autó automatikusan felajánlja a navigációt, természetesen az aktuális forgalmat figyelembe véve, a leggyorsabb útvonallal.

A nemrég bemutatott, kecskeméti gyártású új A-osztályról – ami az S-osztály asszisztens-rendszereit kapta meg – elmondható, hogy magasabb szintre emeli a kompakt szegmens technológiai tudását, ezzel is egy lépéssel közelebb kerülve a teljesen autonóm közlekedéshez.

A Porsche Hungaria előadásából kiderült, az önvezető autózás elengedhetetlen feltétele a tűpontos (vagyis centiméterpontos) navigáció és a felhő alapú információk, ugyanis az autóknak naprakész adatokkal kell dolgozniuk ahhoz, hogy biztonságban legyünk. Az autógyárakra vár a feladat, hogy a járművek érzékelőit tökélyre fejlesszék és az is, hogy olyan szoftverekkel lássák el őket, amelyek akár napi 4 TB adatot is képesek feldolgozni. Papp László előadásban arra is felhívta a figyelmet, a technológiai fejlesztéssel párhuzamosan a legfontosabb a jogi környezet tisztázása, ugyanis arra nézve még nincs hivatalos állásfoglalás, hogy egy esetleges balesetben a sofőr vagy a gyártó a hibás. A Porsche Hungaria által forgalmazott márkák közül az Audi most megjelent A8-as modellje 3-as kategóriájú önvezetést tud nyújtani, a Volkswagen Touareg legújabb modelljében pedig a 22 asszisztens-rendszer tükrözi a technika mai állását.

A konferenciával párhuzamosan a vendégek olyan innovatív autókat tesztelhettek Európa egyik legmodernebb pályakomplexumán, mint a Volkswagen Arteon R-line, Volkswagen POLO Beats 1.0 TSI, Mercedes e-Smart, Mercedes C 350e, Nissan Leaf vagy a Jaguar e-pace. A napot mind-control játékok és az InnoRobot-X csapatának robotika bemutatója tette teljessé. A rendezvényen a Sixt jóvoltából egy egész hétvégére szóló Nissan Leaf tesztvezetést lehetett nyerni.